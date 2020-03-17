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Номер извещения
32008930833
Уникальный номер закупки
20/2.1/0000265/ТГЮгорск
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению торгов по реализации имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0000265
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.02.2020 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению торгов по реализации имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0000265
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930833Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению торгов по реализации имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0000265г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению торгов по реализации имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0000265
Начальная цена
4 572 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
68.31.11.110
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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