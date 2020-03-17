Оказание услуг по организации и проведению торгов по продаже имущества ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2020 г.-2022 г. для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0000303

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008930866 Уникальный номер закупки 20/2.1/0000303/ДЯмбург Номер закупки 0095/20/2.1/0000303/ДЯмбург/К/ГОС/Э/27.02.2020 Наименование закупки Оказание услуг по организации и проведению торгов по продаже имущества ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2020 г.-2022 г. для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0000303 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-47-15 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты s.shumilo@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Шумило С. А. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых Тендерная гарантия До 60 дней

Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ Гарантия на возврат аванса От 1,7% годовых

До 3 лет

Любые заказчики и поставщики Гарантия на исполнение контракта От 2,5% годовых

До 2 лет

Гибкий подход при рассмотрении Подробнее