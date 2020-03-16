Поставка изделий медицинских для работы с медицинским оборудованием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Электроды ушные (взрослые), Electro-Cap E5-9S (1 пара/уп) 1. Назначение: отведение биопотенциалов от мочки уха 2. Длина кабеля: 120 см 3. Конфигурация электродной части: чашечковый электрод с прижимом 4. Диаметр электрода: 9 мм 5. Диаметр отверстия для заливки геля: 2 мм 6. Материал электрода: олово 7. Кодировка сторон: цветовая" Кол-во: 7.0

"Позиция 2" "Шапочка для снятия электроэнцефалограммы (средняя (54-58 см), E1-M) 1. Тип: электродная шапочка со встроенными электродами для отведения сигналов для записи ЭЭГ 2. Система расположения электродов: 10-20 3. Количество отведений: 20 4. Тип используемых электродов: удаленные, с гелевым мостиком 5. Материал электродов: олово 6. Длина кабеля: 920 мм 7. Тип коннектора: D-SUB 25, вилка 8. Кодировка размеров: цветовая, красная 9. Соответствие размера окружности головы: 54-58 см 10. Не имеет крепления на подбородке 11. Совместима с грудным ремешком и креплением на ремешке из четырех клипс, имеющимся у заказчика 12. Гарантия: не менее 12 месяцев 13. Поддержание работоспособности электродной шапочки на оборудовании заказчика в течение гарантийного периода 14. Совместимость с системой нейродиагностической модульной NicoletOne " Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Шапочка для снятия электроэнцефалограммы (сверх-малая (46-50 см) 1. Тип: электродная шапочка со встроенными электродами для отведения сигналов для записи ЭЭГ 2. Система расположения электродов: 10-20 3. Количество отведений: 20 4. Тип используемых электродов: удаленные, с гелевым мостиком 5. Материал электродов: олово 6. Длина кабеля: 920 мм 7. Тип коннектора: D-SUB 25, вилка 8. Кодировка размеров: цветовая, красная 9. Соответствие размера окружности головы: 58-62 см 10. Не имеет крепления на подбородке 11. Совместима с грудным ремешком и креплением на ремешке из четырех клипс, имеющимся у заказчика. 12. Гарантия: не менее 12 месяцев 13. Поддержание работоспособности электродной шапочки на оборудовании заказчика в течение гарантийного периода 14. Совместимость с системой нейродиагностической модульной NicoletOne Шапочка для снятия электроэнцефалограммы (сверх-малая (46-50 см) 1. Тип: электродная шапочка со встроенными электродами для отведения сигналов для записи ЭЭГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Шапочка для снятия электроэнцефалограммы (малая (50-54 см), 1. Тип: электродная шапочка со встроенными электродами для отведения сигналов для записи ЭЭГ 2. Система расположения электродов: 10-20 3. Количество отведений: 20 4. Тип используемых электродов: удаленные, с гелевым мостиком 5. Материал электродов: олово 6. Длина кабеля: 920 мм 7. Тип коннектора: D-SUB 25, вилка 8. Кодировка размеров: цветовая, красная 9. Соответствие размера окружности головы: 58-62 см 10. Не имеет крепления на подбородке 11. Совместима с грудным ремешком и креплением на ремешке из четырех клипс, имеющимся у заказчика. 12. Гарантия: не менее 12 месяцев 13. Поддержание работоспособности электродной шапочки на оборудовании заказчика в течение гарантийного периода 14. Совместимость с системой нейродиагностической модульной NicoletOne Шапочка для снятия электроэнцефалограммы (малая (50-54 см) 1. Тип: электродная шапочка со встроенными электродами для отведения сигналов для записи ЭЭГ 2. Систе" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Шапочка для снятия электроэнцефалограммы (большая (58-62 см), E1-L) 1. Тип: электродная шапочка со встроенными электродами для отведения сигналов для записи ЭЭГ 2. Система расположения электродов: 10-20 3. Количество отведений: 20 4. Тип используемых электродов: удаленные, с гелевым мостиком 5. Материал электродов: олово 6. Длина кабеля: 920 мм 7. Тип коннектора: D-SUB 25, вилка 8. Кодировка размеров: цветовая, красная 9. Соответствие размера окружности головы: 58-62 см 10. Не имеет крепления на подбородке 11. Совместима с грудным ремешком и креплением на ремешке из четырех клипс, имеющимся у заказчика. 12. Гарантия: не менее 12 месяцев 13. Поддержание работоспособности электродной шапочки на оборудовании заказчика в течение гарантийного периода 14. Совместимость с системой нейродиагностической модульной NicoletOne Шапочка для снятия электроэнцефалограммы (большая (58-62 см), E1-L) 1. Тип: электродная шапочка со встроенными электродами для отведения сигналов для запи" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Ремешок-крепление для электродной шапочки средний, артикул E3-M Ремешок-крепление для электродной шапочки Electro-Cap (средний) 1. Назначение: фиксация ремешков шапочки Electro-Cap на груди пациента 2. Тип крепления: клипса Electro-Cap или совместимая 3. Количество точек крепления клипс: не менее 4 4. Соответствие размеру окружности груди: 76-112 см" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Ремешок-крепление для электродной шапочки малый, артикул E3-SM Ремешок-крепление для электродной шапочки Electro-Cap (малый) 1. Назначение: фиксация ремешков шапочки Electro-Cap на груди пациента 2. Тип крепления: клипса Electro-Cap или совместимая 3. Количество точек крепления клипс: не менее 4 4. Соответствие размеру окружности груди: 53-76 см" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Кабель пациента для телеметрического регистратора 5 отведений ЭКГ, артикул 9293-036-63 Кабель пациента ЭКГ 3 канала, 5 отведений 1. Количество проводов: 5 2. Тип соединения с электродом: "Кнопка" 3. Защита от дефибриляции: R 10кОм 4. Кодировка отведений: IEC (Ra, La, Rl, LL, V1-V6) 5. Длина кабеля от коннектора до п отведений: 38±5 см 6. Вес кабеля: не более 25+10г. 7. Совместимость коннектора с регистратором ЭКГ Mortara H3+" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Лента измерительная, артикул E12 1. Назначение: измерение окружности головы и определение размера электродной шапочки 2. Длина: 460 мм 3. Кодировка размеров окружности головы: цветов" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Термобумага очень высокой чувствительности для ЭКГ MORTARA 9100-026-50 ELI 250/350 Ширина пачки не менее 216мм, общая длина 75м +/-0,56, фальц 3000мм, оптическая плотность не менее 1,8; цвет сетки – красный или зеленый ; плотность бумаги 72 г/м2; толщина бумаги от56 до 64 микрон, гладкость от 400 до 650 сек. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5 м до окончания пачки и сигнализирующей о ее окончании " Кол-во: 40.0

"Позиция 11" "Термобумага высокой чувствительности для ЭКГ в рулонах. Ширина рулона 57мм + 0,0/-0,5; без сетки, термослой - наружу; втулка - пластиковая, внутренний диаметр втулки - 12мм; плотность бумаги 57 +/- 5 г/м2; толщина бумаги 60 +/- 5 микрон, гладкость - не менее 350 сек.Рулон 25 метров" Кол-во: 10.0

"Позиция 12" "Термобумага высокой чувствительности для ЭКГ в рулонах. Ширина рулона 110мм + 0,0/-0,5; без сетки, термослой - наружу; втулка - пластиковая, внутренний диаметр втулки - 12мм; плотность бумаги 57 +/- 5 г/м2; толщина бумаги 60 +/- 5 микрон, гладкость - не менее 350 сек.Рулон 25 метров" Кол-во: 190.0

"Позиция 13" "Термобумага очень высокой чувствительности для ЭКГ в пачке. Ширина пачки 110мм+0,0/-0,5, фальц 140мм, оптическая плотность не менее чем 1,8; цвет сетки-красный; плотность бумаги не менее 77 +/-7 г/м2; толщина-83+/-8 микрон, гладкость 250 сек.Кол-во листов в пачке 142" Кол-во: 60.0

"Позиция 14" "Электроды ушные (детские), Electro-Cap E5-6S (1 пара/уп) 1. Назначение: отведение биопотенциалов от мочки уха 2. Длина кабеля: 120 см 3. Конфигурация электродной части: чашечковый электрод с прижимом 4. Диаметр электрода: 6 мм 5.Диаметр отверстия для заливки геля: 2 мм 6. Материал электрода: олово 7. Кодировка сторон: цветовая" Кол-во: 5.0

"Позиция 15" "Электрод одноразовый для ЭКГ-исследований. Применяется в случаях неотложной скорой помощи для экстренного снятия ЭКГ-мониторинга, суточного мониторинга по Холтеру, для ЭКГ-исследований стресс-тестовых нагрузок в условиях медицинского учреждения. Обеспечивает надежный контакт и передачу ЭКГ-сигнала при нахождении на теле пациента до 48 часов. Размеры электрода: длина не менее 56 мм, ширина не менее 42мм. Электрод выполнен из высококачественного водонепроницаемого белого вспененного пенополиуретана с особо прочной клеевой основой, в дистальной части электрода имеется прорезь и отверстие под провод-отведение для усиления фиксации электрода на теле пациента; твердый гипоаллергенный токопроводящий гель, содержит 3% хлорида калия; токопроводящий сенсор - акрилонитрил-бутадиен-стирол, с покрытием Ag/AgCl (cеребро/хлорид серебра). Клеевая основа - гипоаллергенный медицинский акриловый кополимер. Электрод не содержит латекс и ПВХ." Кол-во: 50.0

"Позиция 16" "Электрод одноразовый плёночный 22 х 34мм, рабочая поверхность должна быть не менее 26х22мм. Покрыт фольгированной плёнкой с нанесённым хлоридом серебра (сенсор), твёрдый гипоаллергенный гель, язычок для захвата зажимом кабеля." Кол-во: 50.0

"Позиция 17" "Электрод одноразовый диаметр не менее 55 мм. Применяется для одноразового снятия ЭКГ в случаях неотложной скорой помощи , длительного холтеровского мониторирования, а также для исследования стресс-тестовых нагрузок в условиях медицинских учреждений. Используется особо прочный, гипоаллергенный клей для надежного прилипания. высококачественный водонепроницаемый белый пенополиуретан, не вызывающий аллергенных реакций; твердый гипоаллергенный токопроводящий гель, содержащий не менее 3% хлорида калия , пенополиуретановая губка; сенсор- акрилонитрил-бутадиен-стирол, покрытый составом Ag/AgCl (cеребро/хлорид серебра). Клей- гипоаллергенный медицинский акриловый кополимер. Электроды не содержат латекса и ПВХ Срок годности не менее 3 лет " Кол-во: 8500.0

"Позиция 18" " Типоразмер батареи: AA (LR03) Альтернативные наименования: INDUSTRIAL Тип батареи: Alkaline (алкалиновая) Напряжение: 1.5V Размер батареи (D*D*В): 14.5*14.5*50.5 мм" Кол-во: 1700.0

"Позиция 19" "Семейство: Industrial Тип: Батарея Форм-фактор: AAA Тип батареи: щелочная Напряжение: 1.5 " Кол-во: 10.0

"Позиция 20" "технология производства : Алакилоновые Тип: Батарейка Типоразмер: С (LR14/ малая бочка)" Кол-во: 84.0

"Позиция 21" "технология производства : Алакилоновые Тип: Батарейка Типоразмер: D Напряжение: 1,5 В" Кол-во: 40.0

"Позиция 22" "Номинальное напряжение 1.5 В Батарея питания щелочная (алкалиновая, марганцевая) Тип элемента питания батарея Типоразмер аккумуляторов AA Бренд Duracell Ширина 50 мм Высота 112 мм " Кол-во: 1300.0

"Позиция 23" "Типоразмер: 384 (SR41) Тип элемента: серебряно-цинковый Номинальная емкость: 40 мАч Номинальное напряжение: 1,5 В Рабочая температура: от -40 до +50˚С Размеры: 7,9x3,6 мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 24" "Типоразмер: 395 (SR57) Тип элемента: серебряно-цинковый Номинальная емкость: 42 мАч Номинальное напряжение: 1,5 В Рабочая температура: от -40 до +50˚С Размеры: 9,5x2,7 мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 25" "Элемент питания VARTA 4706-ВС2 MAXI" Кол-во: 10.0

"Позиция 26" "Элемент питания АА VARTA 4906-ВС2" Кол-во: 2480.0

"Позиция 27" "Футляр для основного блока регистрации с ремнями (Н12+/Х12+) для аппарата ЭКГ амбулаторного H12+ или аналог - Назначение: Для ношения 10 канального регистратора ЭКГ - Состав: Чехол с окошком-1шт., ремень для ношения на поясе 1 шт., ., ремень для ношения на шее 1 шт., Технические характеристики: - Размеры (д*ш*т):105*65*25мм - Материал: Синтетическая ткань, прозрачный полимер - Вес, г :Не более 119+5 - Совместимость : с аппаратом ЭКГ амбулаторным Mortara Н12+/Х12+" Кол-во: 5.0

"Позиция 28" "Электрод одноразовый диаметр не менее 50 мм. Применяется для одноразового снятия ЭКГ в случаях неотложной скорой помощи , длительного холтеровского мониторирования, а также для исследования стресс-тестовых нагрузок в условиях медицинских учреждений. Используется особо прочный, гипоаллергенный клей для надежного прилипания. высококачественный водонепроницаемый белый пенополиуретан, не вызывающий аллергенных реакций; жидкий гипоаллергенный токопроводящий гель, содержащий не менее 3% хлорида калия , пенополиуретановая губка; сенсор- акрилонитрил-бутадиен-стирол, покрытый составом Ag/AgCl (cеребро/хлорид серебра). Клей- гипоаллергенный медицинский акриловый кополимер. Электроды не содержат латекса и ПВХ Срок годности не менее 3 лет " Кол-во: 16000.0

"Позиция 29" "Термобумага высокой чувствительности для ЭКГ в рулонах. Ширина рулона 57мм + 0,0/-0,5; без сетки, термослой - наружу; втулка - пластиковая, внутренний диаметр втулки - 12мм; плотность бумаги 57 +/- 5 г/м2; толщина бумаги 60 +/- 5 микрон, гладкость - не менее 350 сек.Рулон 30 метров" Кол-во: 360.0

"Позиция 30" "Ni-MH-аккумуляторы емкостью 2700 мАч типоразмера AA / HR6 1.2В, Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +50°C, Подходит для приборов с высоким энергопотреблением" Кол-во: 4.0

"Позиция 31" "•Тип: Аккумуляторы •Технология производства: Никель-Металлгидридные (Ni-MH) •Тип размер: ААА •Емкость аккумулятора, мАч: 900 " Кол-во: 25.0

"Позиция 32" "Электро-химическая система: Никель-Кадмиевые Типоразмер: Промышленного и специального назначения Емкость: 2000 mAh Вольтаж: 1.2 В" Кол-во: 50.0

"Позиция 33" "Электро-химическая система: Никель-Металлогидридные Типоразмер: 9V Емкость: 200 mAh Вольтаж: 8.4 В" Кол-во: 5.0

"Позиция 34" "•Напряжение: 12В •Срок службы: 3 - 5 лет •Ёмкость (20-часовой разряд): 7Ач •Ёмкость (5-часовой разряд): 5.95Ач •Максимальный ток разряда (5 сек), А: 105, •Максимальный ток заряда, А: 2.1, •Габариты ДхШхВ: 151х65х95мм •Высота с клеммой: 102мм •Масса: 2.1кг " Кол-во: 20.0

"Позиция 35" "Электро-химическая система: Свинцово-Кислотные Типоразмер: Батареи большой емкости (UPS и т.п.) Емкость: 12000 mAh Вольтаж: 12 В" Кол-во: 3.0

"Позиция 36" "Электро-химическая система: Свинцово-Кислотные Типоразмер: Батареи большой емкости (UPS и т.п.) Емкость: 9000 mAh Вольтаж: 12 В" Кол-во: 20.0

"Позиция 37" "Семейство: Lithium Тип: Батарея Форм-фактор: CR2032 Тип батареи: литиевая Напряжение: 3 " Кол-во: 50.0

"Позиция 38" "Тип: Батарея Форм-фактор: 9V Тип батареи: щелочная Напряжение: 9 " Кол-во: 20.0

"Позиция 39" "Носитель для печати тип V: High Glossy - высокий глянец, предназначенный для глянцевой черно-белой печати формата А6 (ширина) на принтерах UP-895CE/D895. Используется для печати данных ультразвуковых обследований. Размеры: 110 мм (ширина) * 18 м. Упаковка: рулон - светонепроницаемая серебристая фольгированная герметичная упаковка. В упаковке 5 шт." Кол-во: 25.0

"Позиция 40" "Носитель для печати тип II: High Quality - высокая плотность, предназначенный для черно-белой печати высокого качества формата А6 (ширина) на принтерах UP-895CE/D895/890CE/D890/860CE/D860. Используется для печати данных ультразвуковых обследований, а также в стоматологии и микроскопии. Размеры рулона: 110 мм (ширина)*20 м. Упаковка: рулон - светонепроницаемая серебристая фольгированная герметичная упаковка" Кол-во: 50.0

"Позиция 41" "Носитель для печати тип II: High Quality - высокая плотность, предназначенный для черно-белой печати высокого качества формата А6 (ширина) на принтерах UP-895CE/D895/890CE/D890/860CE/D860. Используется для печати данных ультразвуковых обследований, а также в стоматологии и микроскопии. Размеры рулона: 110 мм (ширина)*20 м. Упаковка: рулон - светонепроницаемая серебристая фольгированная герметичная упаковка" Кол-во: 119.0

"Позиция 42" "Носитель для печати тип V: High Glossy - высокий глянец, предназначенный для глянцевой черно-белой печати формата А6 (ширина) на принтерах UP-895CE/D895. Используется для печати данных ультразвуковых обследований. Размеры: 110 мм (ширина) * 18 м. Упаковка: рулон - светонепроницаемая серебристая фольгированная герметичная упаковка" Кол-во: 50.0

"Позиция 43" "Регистрационная бумага для ЭКГ SCHILLER CARDIOVIT AT-101. Предназначена для регистрации в автоматическом режиме на встроенном термопринтере электрокардиограммы с электрокардиографа Schiller Cardiovit AT-101, монитора пациента Schiller ARGUS LCM, дефибриллятора Schiller Defigard 5000. Бумага в пачках Z-образного сложения, ширина пачки 80 мм, длинна ленты – более 20 метров, фальц - 70 мм, цвет сетки - розовый." Кол-во: 10.0

"Позиция 44" "Гель для ультразвуковых исследований (б/цветный) Применяется: универсальный гель для ультразвуковых исследований, доплерографии и терапии. Рекомендуется для всех процедур, где требуется высокой вязкости гель (канистра 5 кг.) " Кол-во: 10.0

"Позиция 45" "Гель для ультразвуковых исследований (б/цветный) Применяется: универсальный гель для ультразвуковых исследований, доплерографии и терапии. Рекомендуется для всех процедур, где требуется высокой вязкости гель (флакон 0,25 кг.) " Кол-во: 3620.0

"Позиция 46" "Гель для ультразвуковых исследований (цветной) Применяется: универсальный гель для ультразвуковых исследований, доплерографии и терапии. Рекомендуется для всех процедур, где требуется высокой вязкости гель (флакон 0,25 кг.) " Кол-во: 10.0

"Позиция 47" "Универсальный электроднный гель Используется для регистрации ЭКГ, РЭГ,ЭЭГ, ЭМГ и электростимуляции. Упаковка флакон 0,25 кг. " Кол-во: 2.0

"Позиция 48" "Кабель ЭКГна 10 отведения Длинна 3 м, моноблок, тип соединения с электродом – «banana» воланчиковый штырек диаметр 4 мм, тип подключения к ЭКГ-аппарату 15DIN(2 ряда контактов 7 и 8 штук) температура эксплуатации-5-50градусовС цвет штекеров для грудных электродов: красный, желтый, зеленый, фиолетовый, коричневый, черный - имеют буквенные обозначения С1-С2-С3-С6-С4-С5. цвет штекеров для конечностных электродов: красный, желтый, зеленый, черный, имеют буквенные обозначения R-L-F-N. защита от дефибриляции - в наличии совместим с кардиографом Fukuda KP-500 " Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Кабель для ЭКГ с отведениями (10 проводов) , разъем 15Pin., штекер не менее 4 мм, длина кабеля не менее 2100мм, длина грудных отведений не менее 770 мм, длина отведений конечности не менее 1250 мм Совместим с оборудованием серии SCHILLER " Кол-во: 5.0

"Позиция 50" "Одноразовая сумка для регистратора SCHILLER р-р 100х80х40" Кол-во: 7.0

"Позиция 51" "Электрокардиограммные электроды-клеммы, конечностные, с универсальным коннектором, для взрослых Назначение: для регистрации конечностных ЭКГ-отведений различными типами электрокардиографов у взрослого пациента. Материалы: ударо-термостойкий пластик, сенсор - проводящий полимер с покрытием cеребро/хлорид серебра, коннектор - медицинская сталь с покрытием cеребро/хлорид серебра; Состав: комплект из 4-х электродов-клемм анатомической продолговатой формы разного цвета (красный, желтый, зеленый, черный) длиной 140мм., шириной 30мм., толщиной от 3 до 7 мм., со встроенной соединительной вставкой с "пружинным" эффектом; разлет браншей - в полностью открытом состоянии 97мм, в полностью закрытом состоянии 30мм; встроенный в дистальную часть одной из браншей металлический сенсор размером 27х47мм, покрытый cеребро/хлорид серебра с эффектом "нанесенного электролитного гидрогеля" для обеспечения стабильной электропроводности и "защитой от дефибрилляции" по AAMI-стандарту, с одной стороны и универсал" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Электрокардиограммная электрод-груша, грудной, с универсальным коннектором, для детей Назначение: для регистрации грудных электрокардиограмм-отведений различными типами электрокардиографов у детей. Материалы: эластичный поливинилхлорид, сенсор и коннектор - медицинская сталь с покрытием cеребро/хлорид серебра;. Состав: эластичная груша шарообразной формы салатового цвета диаметром 23 мм и толщиной стенки 3мм; вставленный в грушу куполообразный, стальной, с покрытием cеребро/хлорид серебра сенсор-"присоска" диаметром 15мм и толщиной стенки 1мм; встроенный в боковую, проксимальную часть сенсора универсальный стальной, с покрытием cеребро/хлорид серебра коннектор под кнопку/штекер, для возможности использования с различными типами (моделями) электрокардиографов.Упаковка: не стерильно упакованный (комп. 6 шт.)" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Электрокардиограммная электрод-груша, грудной, с универсальным коннектором, для взрослых Назначение: для регистрации грудных электрокардиограмм-отведений различными типами электрокардиографов у взрослых. Материалы: эластичный поливинилхлорид, сенсор и коннектор - медицинская сталь с покрытием cеребро/хлорид серебра;. Состав: эластичная груша шарообразной формы салатового цвета диаметром 23 мм и толщиной стенки 3мм; вставленный в грушу куполообразный, стальной, с покрытием cеребро/хлорид серебра сенсор-"присоска" диаметром 22мм и толщиной стенки 1мм; встроенный в боковую, проксимальную часть сенсора универсальный стальной, с покрытием cеребро/хлорид серебра коннектор под кнопку/штекер, для возможности использования с различными типами (моделями) электрокардиографов.Упаковка: не стерильно упакованный (комп. 6 шт.)" Кол-во: 4.0

"Позиция 54" "Электрокардиограммные электроды-клеммы, конечностные, с универсальным коннектором, для взрослых Назначение: для регистрации конечностных ЭКГ-отведений различными типами электрокардиографов у взрослого пациента. Материалы: ударо-термостойкий пластик, сенсор - проводящий полимер с покрытием cеребро/хлорид серебра, коннектор - медицинская сталь с покрытием cеребро/хлорид серебра; Состав: комплект из 4-х электродов-клемм анатомической продолговатой формы разного цвета (красный, желтый, зеленый, черный) длиной 140мм., шириной 30мм., толщиной от 3 до 7 мм., со встроенной соединительной вставкой с "пружинным" эффектом; разлет браншей - в полностью открытом состоянии 97мм, в полностью закрытом состоянии 30мм; встроенный в дистальную часть одной из браншей металлический сенсор размером 27х47мм, покрытый cеребро/хлорид серебра с эффектом "нанесенного электролитного гидрогеля" для обеспечения стабильной электропроводности и "защитой от дефибрилляции" по AAMI-стандарту, с одной стороны и универсал" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Термобумага очень высокой чувствительности для ЭКГ в пачке. Ширина пачки не более 114мм, фальц не более 95мм, оптическая плотность не менее 1,8; цвет сетки – красный или зеленый ; плотность бумаги более 70 г/м2; толщина бумаги от 56 до 64 микрон, гладкость от 400 до 650 сек.Кол-во листов 138 " Кол-во: 400.0

"Позиция 56" "Термобумага очень высокой чувствительности для ЭКГ в пачке. Ширина пачки не более 210мм, фальц не более 280мм, черная метка 5мм x 6мм, оптическая плотность не менее 1,8; цвет сетки – красный или зеленый ; плотность бумаги более 70 г/м2; толщина бумаги от 56 до 64 микрон, гладкость от 400 до 650 сек.Кол-во листов 173 " Кол-во: 10.0

"Позиция 57" "Термобумага высокой чувствительности для ЭКГ Schiller AT 10 Ширина пачки 210мм + 0,0/-0,5, кол-во листов не менее 250 л., фальц 140 м, черная метка 5мм x 6мм, оптическая плотность не менее 1,8; цвет сетки - красный; плотность бумаги не менее 70 г/м2; толщина бумаги 77 +/- 4 микрон, гладкость 500 сек. +/- 150 сек. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем 0,4 м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. " Кол-во: 7.0