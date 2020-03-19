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Номер извещения
32008929913
Уникальный номер закупки
20/2.1/0001842/ГАвиа
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.02.2020 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-12-41
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
martsys.nv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марцись Н. В.
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.etpgaz.gazprombank.ru
Закупки и тендеры 77
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.03.202026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929913Подведение итогов не позднее оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»https://etpgaz.gazprombank.ru www.etpgaz.gazprombank.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Начальная цена
748 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
74.90.13.000
71.12.53
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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