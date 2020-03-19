Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008929913 Уникальный номер закупки 20/2.1/0001842/ГАвиа Номер закупки 0009/20/2.1/0001842/ГАвиа/ПР/ГОС/Э/27.02.2020 Наименование закупки Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево» Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Документация процедуры Документация 1842.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА Юридический адрес 108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ, Почтовый адрес 108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ Контактный телефон +7 495 719-12-41 Факс +7 495 719-11-83 Адрес электронной почты martsys.nv@gazavia.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Марцись Н. В. Место рассмотрения предложений https://etpgaz.gazprombank.ru www.etpgaz.gazprombank.ru Закупки и тендеры 77 Ключевые слова:

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