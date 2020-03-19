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    Главная / Торги / Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»

    Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929913Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»https://etpgaz.gazprombank.ru www.etpgaz.gazprombank.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008929913

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0001842/ГАвиа

    Номер закупки

    0009/20/2.1/0001842/ГАвиа/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.02.2020 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 1842.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 719-12-41

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    martsys.nv@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марцись Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.etpgaz.gazprombank.ru

    Закупки и тендеры 77

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929913Подведение итогов не позднее оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»https://etpgaz.gazprombank.ru www.etpgaz.gazprombank.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в водный объект с получением разрешения на сброс для ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по адресу: Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»

    Начальная цена

    748 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    74.90.13.000

    Услуги консультативные в области окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.53

    Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по разработке, согласованию и утверждению проекта нормативов допустимых сбросов (НДС)"

    Кол-во: 1.0

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