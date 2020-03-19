Поставка полуприцепа бортового для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

"Позиция 1" "Полуприцеп бортовой автомобильный: - тип прицепа - бортовой; грузоподьемность - 1940 кг.; габаритные размеры - 12380*2550*2370 (д*ш*в); высота бортов 750 мм; масса снаряженного прицепа- 6000 кг.; максимальная масса на тележку 10000-12500кг.; обьём кузова 21,5 -м3; подвеска - балансирная на двух полуэллиптических рессорах; кол-во осей/колес- 2/4; ошиновка - двухскатная; Шины камерные с пробегом до минимально-допустимого износа не менее 100 тыс. км. с наличием отметки "зимняя шина" на внешней боковой поверхности (с продольным рисунком для управляемой оси, шины с поперечным рисунком для ведущих/тяговых осей), стальные штампованные диски, включая запасные (с аналогичным рисунком протектора, установленным на управляемой оси) ; Соответствие допустимым осевым нагрузкам при допустимой полной массе ТС в зависимости от категории дорог (Постановление Правительства РФ №12 от 09.01.2014 г.); Пневматическая барабанная система; Антиблокировочная тормозная система ABS; Стояночный тормоз, клапан блоки"

Кол-во: 1.0