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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения к сетям газораспределения в РТ для ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/1.5/0006359/ТГКазань/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения к сетям газораспределения в РТ для ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/1.5/0006359/ТГКазань/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929329Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения к сетям газораспределения в РТ для ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/1.5/0006359/ТГКазань/К/ГОС/Э/27.02.2020г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008929329

    Уникальный номер закупки

    20/1.5/0006359/ТГКазань

    Номер закупки

    0095/20/1.5/0006359/ТГКазань/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения к сетям газораспределения в РТ для ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/1.5/0006359/ТГКазань/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.02.2020 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника 06359.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-12

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    a.kostenko@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костенко А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения к сетям газораспределения в РТ для ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/1.5/0006359/ТГКазань/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929329Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения к сетям газораспределения в РТ для ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/1.5/0006359/ТГКазань/К/ГОС/Э/27.02.2020г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения к сетям газораспределения в РТ для ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/1.5/0006359/ТГКазань/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Начальная цена

    14 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.11

    Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектно-изыскательских работ"

    Кол-во: 1.0

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