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    Главная / Торги / Поставка инвентаря для баров

    Поставка инвентаря для баров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2020 10:0005.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инвентаря для баров353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008928688

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014130/ККНадежда

    Номер закупки

    0155/20/4.3/0014130/ККНадежда/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка инвентаря для баров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.02.2020 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    оф сайт.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-07-77

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    Snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фельхле О. В.

    Место рассмотрения предложений

    353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инвентаря для баров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.07.202017.07.2020 16:0017.07.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928688Подведение итогов не позднее Поставка инвентаря для баров353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инвентаря для баров

    Начальная цена

    454 705,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32

    Производство прочих готовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ведро "КЛАССИКА" пластик 12л круг.(d29 h31см)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 2"

    "Ведро с градуировкой без швов,12л, нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Поднос пластиковый прямоугольный 425х320х20мм"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 4"

    "Шкаф ШРХ-11 L500 для хранения спецодежды и хозяйственного инвентаря. 1850 мм x 500 мм x 500 мм"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 5"

    "Контейнер для продуктов прямоугольный 46 л, 555*390*290 мм, полипропилен"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 6"

    "Контейнер прямоугольный 22 л 389*275*286мм, полипропилен"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 7"

    "Контейнер прямоугольный 8л, 310х205х170 мм, полипропилен"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 8"

    "Контейнер с крышкой прозрачный 5л, 330х190х120 мм, полипропилен"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 9"

    "Контейнер для сыпучих продуктов 75*42*71см, 102л, белый полиэтилен. Наклонная выдвижная крышка из прозрачного (135) поликарбоната. Ролики D 7,6см - 2шт.с фиксатором и 2шт.поворотных"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "Совок для сыпучих продуктов 250 мм 250г пластик"

    Кол-во: 15.0

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