Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Обработка и интерпретация данных микросейсмического мониторинга при ГРП на скважинах №75, №77, №78 Ковыктинского лицензионного участка для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0011604/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Обработка и интерпретация данных микросейсмического мониторинга при ГРП на скважинах №75, №77, №78 Ковыктинского лицензионного участка для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0011604/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928112Дата и время окончания срока приема заявок Обработка и интерпретация данных микросейсмического мониторинга при ГРП на скважинах №75, №77, №78 Ковыктинского лицензионного участка для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0011604/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020г. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008928112

    Уникальный номер закупки

    20/3/0011604/ГНедра

    Номер закупки

    0095/20/3/0011604/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Обработка и интерпретация данных микросейсмического мониторинга при ГРП на скважинах №75, №77, №78 Ковыктинского лицензионного участка для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0011604/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.02.2020 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для Участника 11604.zip

    Продление ит МИ на 15.04.20.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-12

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    a.kostenko@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костенко А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обработка и интерпретация данных микросейсмического мониторинга при ГРП на скважинах №75, №77, №78 Ковыктинского лицензионного участка для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0011604/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928112Подведение итогов не позднее Обработка и интерпретация данных микросейсмического мониторинга при ГРП на скважинах №75, №77, №78 Ковыктинского лицензионного участка для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0011604/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обработка и интерпретация данных микросейсмического мониторинга при ГРП на скважинах №75, №77, №78 Ковыктинского лицензионного участка для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0011604/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Начальная цена

    10 440 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    71.12.32

    Услуги геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.3

    Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка услуг"

    Кол-во: 3.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32110976310
    Выполнение комплекса работ по подводному обследованию устьев ликвидированных и законсервированных скважин Штокмановского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 0087327
    Выполнение комплекса работ по подводному обследованию устьев ликвидированных и...
    175988
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    98 154 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить