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Номер извещения
32008927541
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014134/ККНадежда
Наименование закупки
Поставка радио и электротехнических товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.02.2020 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Контактный телефон
+7 86141 9-07-77
Факс
+7 86141 9-00-80
Адрес электронной почты
Snabmanager@nadezhda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельхле О. В.
Место рассмотрения предложений
353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка радио и электротехнических товаров.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка радио и электротехнических товаров.
Начальная цена
4 015 162,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
46.52
46.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 25.0
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