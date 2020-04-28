Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка радио и электротехнических товаров

    Поставка радио и электротехнических товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.04.2020 10:0028.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радио и электротехнических товаров.353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008927541

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014134/ККНадежда

    Номер закупки

    0155/20/4.3/0014134/ККНадежда/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка радио и электротехнических товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.02.2020 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    оф сайт.zip

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-07-77

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    Snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фельхле О. В.

    Место рассмотрения предложений

    353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка радио и электротехнических товаров.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202014.05.2020 14:0014.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927541Подведение итогов не позднее Поставка радио и электротехнических товаров.353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радио и электротехнических товаров.

    Начальная цена

    4 015 162,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Классификатор ОКПД2

    46.52

    Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52

    Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прожектор (LED) 50Вт 4500лм 6500К IP65 черн."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 2"

    "Прожектор (LED) 30Вт 2700лм 6500К IP65 черн."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Прожектор (LED) 20Вт 1800лм 6500К IP65 черн."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 4"

    "Прожектор (LED) 10Вт 900лм 6500К IP65 черн."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 5"

    "Кабель медный силовой 3х1,5 ВВГнг(А) 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 <плоский> Воронежкабель"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 6"

    "Розетка 2-ая 2P+E О/У IP54 серая с крышкой 16А/250В Форс ИЭК"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 7"

    "Рамка 3-пост. белая VALENA"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 8"

    "Рамка 2-пост. белая VALENA"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 9"

    "Рамка 1-пост. белая VALENA"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 10"

    "Выключатель 2-кл. белый VALENA"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 11"

    "Выключатель 1-кл. белый VALENA"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 12"

    "Розетка 2P+E белая VALENA"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 13"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П-РВО-10 УХЛ1"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 14"

    "DIN-рейка 300мм оцинкованная ИЭК"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 15"

    "Стяжка кабельная (хомут) 300 x 3,6 мм (уп.=100шт) ИЭК"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Вентилятoр наcтенный 95м.куб/ч 13Вт 40dB D98мм обр. клап. IP44 белый S&P"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 17"

    "Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.25мм ДКС (упаковка 25м.)"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 18"

    "Вставка предохранителя плавкая ППНИ-33 100А габарит 00"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 19"

    "Шина "ноль" с DIN-изолятором "Стойка" ШНИ-6х9-12-С-С (1 изолятор, 12 отв.) ИЭК"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "Гильза кабельная медная луженая 240 мм.кв. КВТ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 240мм.кв. х М16 (Ш=48мм) КВТ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 22"

    "Сигнальная лампа-светодиод белая 230В IP65"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Кнопка "пуск-стоп" двойная (1НЗ+1НО)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 24"

    "Кнопка зеленая (1НО)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "Стабилизатор трехфазный SDV-3-30000 RUCELF"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 26"

    "Стабилизатор напряжения Энергия АСН-15000"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 27"

    "Стабилизатор однофазный Энергия, 2 кВт, 220 В."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 28"

    "Стабилизатор однофазный Энергия, 3 кВт, 220 В."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 29"

    "Клемма без пасты (только для медных проводов) 5х0,08...4мм.кв. WAGO"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 30"

    "Коробка уст. D68х45мм для Г/К метал. лапки"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 31"

    "Электромеханический комнатный реостат (блок управления фанкойлом)"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 32"

    "Выключатель автоматический 3-пол. 40A C 10кА ВА47-100"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 33"

    "Дифференциальный автомат 2-пол. 16А С 30мА АВДТ32"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 34"

    "Дифференциальный автомат 2-пол. 25А С 30мА АВДТ32"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 35"

    "Дифференциальный автомат 4-пол. 32А С 100мА АВДТ34"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 36"

    "Соединители, заглушки, крепления для дюролайта"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 37"

    "Коробка распределительная ОП 70х70х40 IP56"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 38"

    "Драйвер светодиодный LED 150Вт 12В IP20"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 39"

    "Дюралайт 2-Х жил,13мм Фиксинг на светодиода"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 40"

    "Дюралайт РАЗНОЦВЕТНЫЙ цвет диода, 13 мм,"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 41"

    "Угловая шлифмашина Metabo WQ 1400"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Тепловизор GTC 400 C в L-boxx"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Указатель напряжения ПИН-90Э"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 44"

    "Щуп TL02 средний к мультиметру 890"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 45"

    "Ограничитель импульсных напряжений ОИН 1"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 46"

    "Трансформатор поджига-(аналог SIEMENS 7,5 кВ)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ12-Щ2УР"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Щ2УРР"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Выключатель автоматический 3-пол. 25A C 4,5кА ВА47-29 IEK"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 50"

    "Корпус металлический ЩРн -24з-0 74 У2 IP54 (410х330х120) ИЭК"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 51"

    "Выключатель 2-кл. О/У IP54 серый 10А/250В Форс ИЭК"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 52"

    "Выключатель 1-кл. О/У IP54 серый 10А/250В Форс ИЭК"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 53"

    "Розетка 2Р+Е О/У IP54 серая с крышкой 16А/250В Форс ИЭК"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 54"

    "Переключатель 1-кл. белый VALENA"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 55"

    "Изолента ПВХ 19мм х 20м синяя"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 56"

    "Провод соединительный ПВС 3х1.0 мм кв. [ГОСТ 7399-97]"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 57"

    "Кабель медный силовой 3х2,5 ВВГнг(А) 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 <плоский>"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 58"

    "Кабель медный силовой 3х1,5 ВВГнг(А) 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 <плоский>"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 59"

    "Вилка 2P+E прямая 16А белая ИЭК"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 60"

    "Лампа LED "капсула" G9 5Вт (300Лм) 4000К 230В"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 61"

    "Лампа LED "свеча" Е14 7Вт (630Лм) 4000К 230В IEK"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 62"

    "Лампа светодиодная LED 5вт 12в GU5.3 тепло-белая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 63"

    "Лампа светодиодная LED 3вт 230в GU5.3 белая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 64"

    "Лампа светодиодная LED 1.5Вт G4 12В AC/DC теплый"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 65"

    "Лампа LED "таблетка" GX53 8Вт (720Лм) 4000К 230В IEK"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 66"

    "Лампа LED "груша" Е27 11Вт (990Лм) 3000К 230В IEK"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 67"

    "Лампа LED "груша" Е27 12Вт (950Лм) 6500К 230В PHILIPS"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 68"

    "Лампа светодиодная LED 2вт 12в G4 белый капсульная"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 69"

    "Лампа светодиодная LED 7вт 230в GU10 белая"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 70"

    "Лампа LED Т8-1200мм 20Вт (1600лм) 4000К 230В неповоротный цоколь"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 71"

    "Лампа LED Т8-600мм 10Вт (800Лм) 4000К 230В неповоротный цоколь"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 72"

    "Лампа LED "таблетка" GX70 11Вт (950Лм) 5000К 230В"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 73"

    "Кнопка красная (1НЗ)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 74"

    "Тумблер ON-OFF (2 группы контактов)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 75"

    "Тумблер ON-OFF (1 группа контактов)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 76"

    "A14Y Тумблер клавишный с подсветкой (зеленый)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 77"

    "Тумблер клавишный с подсветкой (красный)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 78"

    "PSA025KD334S Реверсивный переключатель вперед-стоп-назад (25А, серый с черной ручкой)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 79"

    "PSA010KD334S Реверсивный переключатель вперед-стоп-назад (10А, серый с черной ручкой)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 80"

    "PSA025AK331S Переключатель трехфазный (0-1) (25А, серый с черной ручкой)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 81"

    "PSA010AK331S Переключатель трехфазный (0-1) (10А, серый с черной ручкой)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 82"

    "B102SL32Y Переключатель 2-0-1 без фиксации (1НО+1НЗ) (зеленый, требует установки блока подсветки серии В)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 83"

    "Кнопка AEAL-22 "Грибок"с фиксацией, без подсветки d22мм 240В 1з+1р красный ИЭК"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 84"

    "Кнопка управления LAY5-BL41 без подсветки красная 1з ИЭК"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 85"

    "Кнопка управления LAY5-BА31 без подсветки зеленая 1з ИЭК"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 86"

    "Кнопка ABLFS-22 d22мм с подсветкой/неон 240В 1з+1р белая ИЭК"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 87"

    "Контактор КМИ-49512 95А 220В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 88"

    "Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.16мм ИЭК"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 89"

    "Контактор КМИ-11810 18А 380В/АС3 1НО ИЭК"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 90"

    "Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА ВА47-29 IEK"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 91"

    "Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 4,5кА ВА47-29 IEK"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 92"

    "Выключатель автоматический 1-пол. 10A C 4,5кА ВА47-29 IEK"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 93"

    "Выключатель автоматический 3-пол. 250А 25кА ВА44-35 ИЭК"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 94"

    "Выключатель автоматический 3-пол.100A C 10кА ВА47-100 IEK"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 95"

    "Выключатель автоматический 3-пол. 63A C 4,5кА ВА47-29 IEK"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 96"

    "Выключатель автоматический 3-пол. 40A C 4,5кА ВА47-29 IEK"

    Кол-во: 25.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201085
    Поставка мягких контейнеров для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (ФАВ 02694)
    Поставка мягких контейнеров для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (ФАВ 02694)
    176758
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    28 910 878
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211081983
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к п.Дружный Черноземельского района Газопровод межпоселковый к п.Мелиоратор Черноземельского района Газопровод межпоселковый к п.Раздольный Черноземельского района Газопровод межпоселковый к п.Теегин Герл Черноземельского района (22/2.3/0008563/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к...
    177098
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    83 232 238
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081982
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 00947)
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в...
    177092
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    4 228 046
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081981
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    177094
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    18 420 526
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081980
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 02718)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для...
    177095
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    15 325 405
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081979
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02406)
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и...
    177096
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    7 057 931
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081978
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и телемеханизации для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 01792)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и...
    177097
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    19 283 139
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211081968
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от д. Куликово до с. Котцыно - с. Калачево - с. Юрьевское - ж/д ст. Ермолино - д. Опольное - д. Тимошиха Ивановского района Ивановской области" - "Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Урусобино Гаврилово-Посадского района до д. Бушариха - д. Зернилово Тейковского района Ивановской области" (22/2.3/0008569/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от...
    177093
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 668 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить