Поставка фотоаппарата и оборудования для поиска, измерений линий связи (20/4.5/0012542/ДОренбург)

"Позиция 3" "Рефлектометр с поверкой в комплекте прибор - 1 шт. Кабель соединительный 2 м - 3 шт. Кабель поверки - 1 шт. Кабель присоединительный - 1 шт. Кабель питания 12 В - 1 шт. Провод - 3 шт. Нагрузка для поверки - 1 шт. Предохранитель 0,25 А 250 В - 3 шт. Предохранитель 1 А 250 В - 1 шт. Сумка для переноса - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Кабель USB - 1 шт. Блок питания-зарядки - 1 шт."

Кол-во: 5.0