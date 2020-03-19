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    Главная / Торги / Поставка оборудования для учебных центров

    Поставка оборудования для учебных центров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 09:3019.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для учебных центров350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008926851

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0012532/ТГКраснодар

    Номер закупки

    0070/20/4.5/0012532/ТГКраснодар/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для учебных центров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.02.2020 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 20 4.5 0012532 ОборудованиеУчЦентры МИ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.datov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов С. С.

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для учебных центров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926851Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для учебных центров350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для учебных центров

    Начальная цена

    2 463 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лабораторный стенд"

    Кол-во: 1.0

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