"Позиция 1" "Задвижка клиновая с электроприводом, в комплекте с ответными фланцами, спирально-навитыми прокладками (СНП) с наполнителем из терморасширенного графита и крепежом DN 250 PN 1,6МПа по опросному листу 3114-23-314/25-ТМ.ОЛ1"

Кол-во: 3.0