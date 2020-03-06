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Номер извещения
32008926656
Уникальный номер закупки
20/4.1/0012540/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка трубопроводной арматуры для объекта «Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта» для нужд ООО «Газпром инвест» (СМСП) № 0051/20/4.1/0012540/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/27.02.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.02.2020 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков С. А.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубопроводной арматуры для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.03.202011.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926656Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной арматуры для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"
Начальная цена
1 133 069,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
28.14.13.120
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.0
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