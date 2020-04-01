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Номер извещения
32008926534
Уникальный номер закупки
20/4.3/0001159/ГТрубИнвест
Наименование закупки
1159_Поставка пил ленточных для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.02.2020 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-05
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов К. Г.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1159_Поставка пил ленточных для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926534Подведение итогов не позднее 1159_Поставка пил ленточных для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1159_Поставка пил ленточных для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
20 970 807,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
25.73.40.170
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 762.0
Кол-во: 1400.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 1100.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 165.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 1873.0
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