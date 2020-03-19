Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка профессионального кухонного оборудования

    Поставка профессионального кухонного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 09:3019.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926938Дата и время окончания срока приема заявок Поставка профессионального кухонного оборудования350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008926938

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0008277/ТГКраснодар

    Номер закупки

    0070/20/4.5/0008277/ТГКраснодар/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка профессионального кухонного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.02.2020 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 20 4.5 0008277 КухонноеОборудование МИ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.datov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов С. С.

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка профессионального кухонного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926938Подведение итогов не позднее Поставка профессионального кухонного оборудования350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профессионального кухонного оборудования

    Начальная цена

    547 282,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    28.93.15.124

    Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы

    28.93.15.122

    Плиты кухонные

    28.93.17.111

    Машины очистительные

    28.93.17.112

    Машины для измельчения и нарезания

    Классификатор ОКВЭД2

    28.93

    Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Овощерезательно-протирочная машина предназначена для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания вареных овощей, фруктов, творога, производительность техническая при нарезке брусочками размером 10х10 должна быть не менее 350 кг/ч, приводной механизм должен состоять из редуктора, электродвигателя, пульта, рамы, кожуха и рукоятки, габаритные размеры 820х330х530±20 мм, мощность должна быть не менее 1,5 и не более 1,6 кВт, напряжение 380В, в комплекте должны быть диск протирочный 3 мм, решетка ножевая 12х12 мм, нож дисковый 2 мм, диск шинковочный, нож дисковый 10 мм, нож комбинированный 10х10 мм, диск терочный, нож комбинированный 2х2 мм, установка машины должна быть предусмотрена на подставке, вес машины должен быть не менее 60 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Картофелечистка используется для очистки картофеля и других корнеплодов от кожуры на предприятиях общественного питания, нижний вращающийся диск из корунда, имеющий специальный рельеф поверхности, обеспечивает деликатную и быструю чистку картофеля, трапециевидный отбойник из корунда обеспечивает дополнительное вращение продукта, что приводит к повышению качества чистки, подача воды во время работы повышает эффективность очистки и способствует удалению кожуры из рабочей камеры, конструкция должна предусматривать установку емкости для сбора шелухи (мезгосборник), загрузка 10 кг, производительность 300 кг/ч, управление должно быть электромеханическое, габаритные размеры 596х588х879 мм, вес около 50 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Плита электрическая четырехконфорочная, предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикотов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко штучных кулинарных изделий, размеры конфорок 295x417 мм, потребляемая мощность конфорки 3 кВт, площадь жарочной поверхности 0,48 м2, температура рабочей поверхности конфорки 480 °C, время разогрева конфорки до максимальной температуры 30 мин, внутренние размеры жарочного шкафа 538x535x290 мм, габаритные размеры 1050x895x860 мм, материал изготовления жарочного шкафа - нержавеющая сталь, раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов, регулируемые по высоте ножки"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Опрокидывающаяся сковорода предназначена для приготовления мяса, рыбы, овощей и других продуктов методом жарки, тушения, припускания, пассерования, приготовления на пару и во фритюре на предприятиях общественного питания и торговли, оснащена цельнотянутой сварной чашей, фиксацией ручки крышки в любом положении и регулируемыми по высоте ножками, площадь пода чаши 0.47 м2, объем чаши 70 л, температурный режим от 20 до 270 °С, ширина 840 мм, глубина 1045 мм, высота 940 мм, плавная регулировка температуры жарочной поверхности, толщина дна чаши: 10 мм, внутренние размеры чаши сковороды 754х622х197 мм"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201085
    Поставка мягких контейнеров для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (ФАВ 02694)
    Поставка мягких контейнеров для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (ФАВ 02694)
    176758
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    28 910 878
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211081983
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к п.Дружный Черноземельского района Газопровод межпоселковый к п.Мелиоратор Черноземельского района Газопровод межпоселковый к п.Раздольный Черноземельского района Газопровод межпоселковый к п.Теегин Герл Черноземельского района (22/2.3/0008563/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к...
    177098
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    83 232 238
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081982
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 00947)
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в...
    177092
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    4 228 046
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081981
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    177094
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    18 420 526
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081980
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 02718)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для...
    177095
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    15 325 405
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081979
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02406)
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и...
    177096
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    7 057 931
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081978
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и телемеханизации для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 01792)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и...
    177097
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    19 283 139
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211081968
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от д. Куликово до с. Котцыно - с. Калачево - с. Юрьевское - ж/д ст. Ермолино - д. Опольное - д. Тимошиха Ивановского района Ивановской области" - "Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Урусобино Гаврилово-Посадского района до д. Бушариха - д. Зернилово Тейковского района Ивановской области" (22/2.3/0008569/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от...
    177093
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 668 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить