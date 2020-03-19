Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Овощерезательно-протирочная машина предназначена для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания вареных овощей, фруктов, творога, производительность техническая при нарезке брусочками размером 10х10 должна быть не менее 350 кг/ч, приводной механизм должен состоять из редуктора, электродвигателя, пульта, рамы, кожуха и рукоятки, габаритные размеры 820х330х530±20 мм, мощность должна быть не менее 1,5 и не более 1,6 кВт, напряжение 380В, в комплекте должны быть диск протирочный 3 мм, решетка ножевая 12х12 мм, нож дисковый 2 мм, диск шинковочный, нож дисковый 10 мм, нож комбинированный 10х10 мм, диск терочный, нож комбинированный 2х2 мм, установка машины должна быть предусмотрена на подставке, вес машины должен быть не менее 60 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Картофелечистка используется для очистки картофеля и других корнеплодов от кожуры на предприятиях общественного питания, нижний вращающийся диск из корунда, имеющий специальный рельеф поверхности, обеспечивает деликатную и быструю чистку картофеля, трапециевидный отбойник из корунда обеспечивает дополнительное вращение продукта, что приводит к повышению качества чистки, подача воды во время работы повышает эффективность очистки и способствует удалению кожуры из рабочей камеры, конструкция должна предусматривать установку емкости для сбора шелухи (мезгосборник), загрузка 10 кг, производительность 300 кг/ч, управление должно быть электромеханическое, габаритные размеры 596х588х879 мм, вес около 50 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Плита электрическая четырехконфорочная, предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикотов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко штучных кулинарных изделий, размеры конфорок 295x417 мм, потребляемая мощность конфорки 3 кВт, площадь жарочной поверхности 0,48 м2, температура рабочей поверхности конфорки 480 °C, время разогрева конфорки до максимальной температуры 30 мин, внутренние размеры жарочного шкафа 538x535x290 мм, габаритные размеры 1050x895x860 мм, материал изготовления жарочного шкафа - нержавеющая сталь, раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов, регулируемые по высоте ножки" Кол-во: 2.0