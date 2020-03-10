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    Главная / Торги / Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 0003266)

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 0003266)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудованияг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008924559

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0003266/ДУренгой

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0003266/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/26.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 0003266)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.02.2020 20:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0003266_Документация МИ_БС.zip

    ПК на 25.03.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общезаводского оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924559Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудованияг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводского оборудования

    Начальная цена

    17 178 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд ля испытания трубопроводной арматуры в комплекте с: 1. Пульт управления, 2. Установка компьютерная измерительно-регистрирующая. 3. Станция оборотного водоснабжения V бака=1,5мз"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Стенд для испытания пружин предохранительных клапанов 25-300мм. Технические характеристики: Наружный диамер пружин 25-300мм, высота пружин в свободном состоянии 50-500мм, диапазон контролируемых нагрузок 5-10000 кг, максимальный ход траверсы 500мм, элктропитание 400В, 50Гц, потребляемая мощность 4,5 кВт, Габаритные размеры стенда (ДхШхВ) 780х940х2040 мм, габаритные размеры пульта управления (ДхШхВ) 650х550х1215мм, масса стенда с пультом управления 1100кг."

    Кол-во: 1.0

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