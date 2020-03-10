Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 0002006)

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АО Газпром закупки Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Мебель мягкая офисная. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111.Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина <змейка>, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1100х880х880 мм." Кол-во: 5.0

"Позиция 2" "Мебель мягкая офисная. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина <змейка>, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1050х880х880 мм." Кол-во: 5.0

"Позиция 3" "Мебель мягкая офисная. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина <змейка>, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1750х870х860 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Мебель мягкая офисная. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина <змейка>, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1100х870х860 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Мебель мягкая офисная. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук).Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина <змейка>, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1050х870х860 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Мебель мягкая офисная. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина <змейка>, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1970х720х700 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Столешница для кухни. Размер: 600х600х38мм. Цвет: Альмандин 102Б, поверхности пластика - матовая, кромирование с трех сторон, тип завала U-завал. Галтель 3 м серебро -1 шт. Заглушки к галтели: комплектация: 2 торцевые заглушки, 1 уголок внутренний, 1 уголок внешний 2 кт. Планка для столешницы торцевая, матовая, 600*38 -2 шт." Кол-во: 5.0

"Позиция 8" "Столешница для кухни. Размер: 3000х600х38мм. Цвет: Альмандин 102Б, поверхности пластика - матовая, кромирование с трех сторон, тип завала U-завал. Галтель 3 м серебро -1 шт. Заглушки к галтели: комплектация: 2 торцевые заглушки, 1 уголок внутренний, 1 уголок внешний - 2 комплекта. Планка для столешницы торцевая, матовая, 600*38 -2 шт." Кол-во: 5.0

"Позиция 9" "Столешница для кухни. Размер: 2000х600х38мм. Цвет: Альмандин 102Б, поверхности пластика - матовая, кромирование с трех сторон, тип завала U-завал. Галтель 3 м серебро -1 шт. Заглушки к галтели: комплектация: 2 торцевые заглушки, 1 уголок внутренний, 1 уголок внешний 2 кт. Планка для столешницы торцевая, матовая, 600*38 -2 шт." Кол-во: 5.0

"Позиция 10" "Тумба выкатная. Цвет: бук Бавария. Топ – ЛДСП 18 мм, кромка — 0,45 мм. Корпус – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Задняя стенка – ЛДСП 18 мм. В тумбах — замок, закрывающий один верхний ящик. Размеры: 573x404x454 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 11" "Шкаф закрытый. Внутреннее наполнение- полки. Цвет: бук Бавария. Корпус – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Полки – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Топ – ЛДСП 25 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм и 2 мм. Задние стенки – ХДФ 3 мм накладная. Двери – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Шкафы регулируются по высоте. Размеры: 1944х800х384 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 12" "Шкаф для одежды. Внутреннее наполнение- полка и горизонтальная штанга. Цвет: бук Бавария. Корпус – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Полки – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Топ – ЛДСП 25 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм и 2 мм. Задние стенки – ХДФ 3 мм накладная. Двери – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Шкафы регулируются по высоте. Размеры: 1944х800х600 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 13" "Шкаф для документов. Цвет: бук Бавария. Корпус – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Полки – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Топ – ЛДСП 25 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм и 2 мм. Задние стенки – ХДФ 3 мм накладная. Двери – ЛДСП 18 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Двери стеклянные – тонированные, 4 мм. Шкафы регулируются по высоте. Размеры: 1944х800х384 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 14" "Кресло офисное на колёсиках. Обивка сиденья и спинки: ткань. Цвет: черный. Крестовина и подлокотники: пластиковые. Пружинный механизм постоянной поддержки спины. Набивка: поролон плотностью 25-40кг/м3. Материал роликов: нейлон. Диаметр роликов: 11мм." Кол-во: 10.0

"Позиция 15" "Кресло офисное. Обивка сиденья и спинки: ткань. Цвет: черный. Крестовина и подлокотники: пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Набивка: Стандартный поролон плотности 22-40 кг/м3. Ролики: Стандарт BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон. Выдерживает нагрузку до 120кг." Кол-во: 10.0

"Позиция 16" "Кресло оператора. Обивка-ткань. Цвет: черный. Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Крестовина и подлокотники: пластиковые, черные. Ограничение по весу: 120кг. Размер: 590х315х585 мм" Кол-во: 7.0

"Позиция 17" "Кресло для руководителя. Материал изготовления: кожа. Цвет: черный. Подлокотники: металлические, хромированные с мягкими накладками из кожи. Механизм подъема: газлифт 3 категории." Кол-во: 4.0

"Позиция 18" "Стул. Металлический каркас-хром, обивка-ткань, материал наполнения-поролон. Цвет черный. Размер 820х540х580 мм" Кол-во: 191.0

"Позиция 19" "Стол письменный. Материал фасада -ЛСДП, столешница толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Размер 80х74х44,6." Кол-во: 200.0

"Позиция 20" "Кресло для руководителя. Обивка Натуральная кожа Cow высшей категории. Подлокотники деревянные с кожаными накладками. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Крестовина металлическая с накладками из натурального дерева. Газ-лифт 3 категория по стандарту Germany DIN 4550. Ролики Стандарт BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Материал - полиуретан. Спинка и сиденье-одна монолитная деталь" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Кресло офисное. Цвет: черный. Материал: искусственная кожа. Крестовина и подлокотники пластиковые. Ограничение по весу 120 кг. Размеры: 64х50х125 (137) см" Кол-во: 63.0

"Позиция 22" "Стул для посетителей. Цвет материала: черный. Каркас: деревянный, цвет орех. Каркас изготовлен из березы и гнутоклеёной фанеры, верхний декоративный слой буковый шпон. Наполнение: высококачественный поролон. Покрытие каркаса ударопрочный полиуретановый лак на основе эпоксидных смол. Материал обивки - экокожа. Размеры: 570х570х830 мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 23" "Стол рабочий большой. цвет: Орех итальянский, размеры: 2000х1028х750мм Столешница эргономичной формы длиной 2000 мм сочетается с рисованными формами элементов подстолья, выполнена из МДФ толщиной 38 мм с рельефной кромкой. Каркас выполнен из ЛДСП. Толщина опор 38 мм." Кол-во: 15.0

"Позиция 24" "Тумба подкатная. Цвет: Орех итальянский, размеры: 435x474x588мм. Тумба с тремя ящиками. Ящики на роликовых направляющих. Каркас выполнен из ЛДСП." Кол-во: 15.0

"Позиция 25" "Шкаф для одежды. Цвет: Орех итальянский, размеры: 593х444х2070 мм Топы шкафа изготавливаются из плиты МДФ 25 мм и кромки с фигурным профилем. Корпус шкафа, щитовые двери, из ЛДСП толщиной 18 мм. Рамочные двери- из облицовочного профиля МДФ толщиной 22 мм. Каркас имеет кромку ПВХ - 2 мм. Опоры регулируемые. Задние стенки шкафов из ХДФ. Ручки металлические." Кол-во: 15.0

"Позиция 26" "Мебель мягкая офисная. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - круглые(бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина <змейка>, эластичный ремень, ППУ различной плотности, бритбонд. Размер: 1750х880х880 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 27" "Шкаф двухстворчатый. Размеры: 900х400х1700 мм. Материал ЛДСП. Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02940 от 02/07/2008" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Банкетка. Размеры: 1350х660х850 мм. Материал каркаса из стальной круглой трубы с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье со спинкой, материал обивки - искусственная кожа." Кол-во: 3.0

"Позиция 29" "Шкаф для одежды. Размеры: 870х580х1800 мм. Вес: 85 кг. Материал ЛДСП. Для размещения спецодежды и различного инвентаря." Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Стул. Металлический каркас-хром. Обивка-ткань. Цвет: черный. Рабочая нагрузка: до 140кг. Опора: плоскоовальная хромированная труба 30х15 мм. Внешняя сторона сиденья и спинки имеют декоративную пластиковую крышку." Кол-во: 146.0

"Позиция 31" "Кресло офисное. Обивка сиденья и спинки: ткань. Цвет: черный. Крестовина и подлокотники: пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Выдерживает нагрузку до 120кг." Кол-во: 20.0

"Позиция 32" "Кресло для руководителя. Матерал изготовления: искуственная кожа. Цвет: черный. Подлокотники: пластиковые, с мягкими накладками из искуств.кожи. Механизм подъема: газлифт 3 категории. Крестовина пластиковая с роликами открытого типа" Кол-во: 17.0

"Позиция 33" "Кресло оператора. Сиденье- ткань TW-11, цвет черный, спинка- сетка DW-62, цвет черный. Механизм качания- пружинный механизм постоянной поддержки спины, механизм регулировки кресла по высоте, крестовина пластиковая, каркас немонолитный." Кол-во: 4.0

"Позиция 34" "Стол рабочий. Размеры(ДхГхВ): 120х70х75 см. Цвет: дуб шамони темный (122), ЛДСП 22 мм -столешница, опора стола, топ тумбы, полки. ЛДСП 16 мм -корпус тумбы. ГОСТ 16371-93" Кол-во: 6.0

"Позиция 35" "Кресло для руководителя. Цвет черный. С газлифтом и механизмом качания сподлокотниками, обивка ткань. Крестовина пластиковая" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Стол рабочий. Размеры(ДхГхВ): 160х70х75 см. Цвет: дуб шамони темный (122), ЛДСП 22 мм -столешница, опора стола, топ тумбы, полки. ЛДСП 16 мм -корпус тумбы. ГОСТ 16371-93" Кол-во: 5.0

"Позиция 37" "Кресло для руководителя. С газлифтом и механизмом качания сподлокотниками, обивка ткань, цвет черный. Габаритные размеры: 710х480х1020 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Кресло для руководителя. Размеры: 1195 / 1295x700x700 мм. Пластиковая крестовина на пяти колесиках. Съемный подголовник из экокожи. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг. Механизм качания пружинновинтовой. Конструкция: Регулировка высоты (газлифт) Пружинно-винтовой механизм качания спинки Ограничение по весу: 120 кг Материал обивки: спинка: сетчатая ткань + искусственная кожа (подголовник) сиденье: сетчатая ткань" Кол-во: 2.0

"Позиция 39" "Кресло для руководителя. Размеры: 905 / 995x500x460 мм. Низкая спинка, механизм качения с регулировкой под вес и фиксацией спинки в рабочем положении обеспечивает. Регулирулировка по высоте. Высота от пола до сидения 490/580 мм. Каркас, крестовина и подлокотники изготавливаются из хромированного металла. Сидение и спинка изготовлены из высококачественной искусственной кожи, коричневого цвета. Подлокотники имеют накладки из искусственной кожи. Максимальная нагрузка на газлифт 120 кг." Кол-во: 5.0

"Позиция 40" "Кресло оператора. Тип установки: на колесиках. Спинка отдельная от сиденья. Подлокотники ДА. Крестовина пластиковая. Механизм качания ДА. Тип механизма качанияпружинно-винтовой. Регулировка под вес. Регулировка высоты (газлифт). Цвет обивкичерный Цвет (спинка)черный. Цвет каркасачерный. Материал обивкиткань. Ограничение по весу 120 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 41" "Стол рабочий. Размер: 120x70x75 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры." Кол-во: 2.0

"Позиция 42" "Стол рабочий. Размер: 160x70x75 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры." Кол-во: 2.0

"Позиция 43" "Стол письменный. Размер: 140х90х75 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры." Кол-во: 2.0

"Позиция 44" "Стол письменный. Размер: 140х90х75 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры." Кол-во: 2.0

"Позиция 45" "Стол письменный. Размер: 160х105х75 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры." Кол-во: 2.0

"Позиция 46" "Тумба подкатная. Размер: 40x45x56 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры" Кол-во: 10.0

"Позиция 47" "Тумба для ксерокса. Размер: 80x55x68 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Шкаф для документов. Размер: 80x38x199 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры" Кол-во: 5.0

"Позиция 49" "Шкаф полузакрытый. Размер: 80x38x122см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры" Кол-во: 2.0

"Позиция 50" "Шкаф для одежды. Размер: 80x58x199 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры." Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Шкаф полузакрытый. ГОСТ 16371-2014. Размер: 80x38x199 см. Цвет Орех Гварнери MS, Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Столешницы, брифинг, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм, опоры столов, детали тумб, стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов — 16 мм. Фурнитура: на эксцентриковые стяжки.Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры." Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "Шкаф для документов. цвет: Орех итальянский, размеры: 898х444х2070 мм Двери рамочные с обкладкой из МДФ. Топ шкафа из односторонней плиты МДФ 25 мм и кромки с фигурным профилем. Корпус шкафа, щитовые двери, из ЛДСП толщиной 18 мм. Рамочные двери- из облицовочного профиля МДФ толщиной 22 мм со стеклами. Каркасы имеют кромку ПВХ - 2 мм. Опоры регулируемые.Задние стенки шкафов из ХДФ. Ручки металлические." Кол-во: 24.0

"Позиция 53" "Шкаф для документов. Шкаф металлический, разборный. Шкаф на 3 ячейки. Петли на дверце шкафа внутренние. Размер ячейки подходит для вертикального хранения документов формата А4 в папках различного типа. Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность разборного шкафа - гладкая матовая. 3 ячейки, дополнительная полка (9×443×300). Размер: 1276х450х350 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Стеллаж полочный. 3 яруса, рамы окрашены RAL 7038, полки окрашены RAL 7038. Стеллаж металлический, используется для хранения различных грузов на складах и производствах. Максимальная нагрузка на секцию стеллажа - до 2500 кг. Максимальная нагрузка на ярус хранения - от 200 кг до 400 кг. Крепление: на зацепах, фиксация винтами. Толщина металла: стойки - 0,8 мм, балки + 1,5 мм, полки + 0,8 мм. Размер: 1800х1200х600 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 55" "Стул вращающийся. Цвет: черный. Материал: искусственная кожа. Механизм вращения. Ножки металлические с порошковым покрытием. Ограничение по весу: 120 кг." Кол-во: 10.0

"Позиция 56" "Кресло для руководителя. Материал обивки: спинка: сетчатая ткань + искусственная кожа (подголовник), сиденье: сетчатая ткань. Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Крестовина и подлокотники пластиковые. Ограничение по весу 120 кг. Размер: 875х250х655 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 57" "Кресло для руководителя. Низкая спинка. Цвет обивки: коричневый. Материал обивки: искусственная кожа. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Каркас металлический хромированный. Подлокотники с накладками из искусственной кожи. Максимальная нагрузка на газлифт 120 кг. Размер: 995x500x460 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 58" "Кресло для руководителя. Крестовина и подлокотники пластиковые. Тип механизма качания пружинно-винтовой. Регулировка высоты (газлифт). Цвет обивки: черный. Материал обивки: ткань. Ограничение по весу 120 кг" Кол-во: 15.0

"Позиция 59" "Стол рабочий. Цвет Орех Гварнери MS, Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Столешницы, приставки, топы тумб имеют толщину 22 мм, опоры столов - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура - из металла, цвет «серебристый". Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 1200x700x750 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 60" "Стол рабочий. Цвет Орех Гварнери MS, Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Столешницы, приставки, топы тумб имеют толщину 22 мм, опоры столов - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура - из металла, цвет «серебристый". Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 1600x700x750 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Стол письменный. Цвет Орех Гварнери MS, Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Столешницы, приставки, топы тумб имеют толщину 22 мм, опоры столов - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура - из металла, цвет «серебристый". Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 1400х900х750 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 62" "Стол письменный. Цвет Орех Гварнери MS, Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Столешницы, приставки, топы тумб имеют толщину 22 мм, опоры столов - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура - из металла, цвет «серебристый". Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 1400x900x750 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 63" "Стол письменный. Цвет Орех Гварнери MS, Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Столешницы, приставки, топы тумб имеют толщину 22 мм, опоры столов - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура - из металла, цвет «серебристый". Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 1600x1050x750 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Тумба подкатная. Цвет Орех Гварнери MS. Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Топ 22 мм, детали тумб - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления. Лицевая фурнитура - из металла, цвет «серебристый». Верхний ящик тумб закрывается на замок. Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 400x450x560 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 65" "Тумба для ксерокса. Цвет Орех Гварнери MS. Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм. Топ 22 мм, детали тумб - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления. Лицевая фурнитура - из металла, цвет «серебристый». Верхний ящик тумб закрывается на замок. Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 800x550x680 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Шкаф для документов. Цвет Орех Гварнери MS. Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм Топы шкафов имеют толщину 22 мм, опоры стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления. Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 800x380x1990 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 67" "Шкаф полузакрытый. Цвет Орех Гварнери MS. Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм Топы шкафов имеют толщину 22 мм, опоры стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления. Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 800x380x1220 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Шкаф для одежды. Цвет Орех Гварнери MS. Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм Топы шкафов имеют толщину 22 мм, опоры стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления. Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 800x580x1990 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 69" "Шкаф полузакрытый. Цвет Орех Гварнери MS. Материал: ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной лентой в тон, ПВХ толщиной 2 мм Топы шкафов имеют толщину 22 мм, опоры стеллажей и дополнительных элементов, двери шкафов - 16 мм. Крепежная и лицевая фурнитура производства России, Италии и Германии. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления. Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый». Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Размер: 800x380x1990 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 70" "Мебель мягкая офисная. 3-х местная диванная секция. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - круглые(бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина gt;, эластичный ремень, ППУ различной плотности, бритбонд. Размер: 1750х880х880 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 71" "Мебель мягкая офисная. 2-х местная див. Секция (б/п). Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111.Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина gt;, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1100х880х880 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 72" "Мебель мягкая офисная. угловая секция (большая). Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина gt;, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1050х880х880 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 73" "Мебель мягкая офисная. 3-х местная диванная секция. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина gt;, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1750х870х860 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 74" "Мебель мягкая офисная. 2-х местная див. Секция (б/п). Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина gt;, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1100х870х860 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 75" "Мебель мягкая офисная. угловая секция (большая). Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук).Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина gt;, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1050х870х860 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 76" "Мебель мягкая офисная. 3-х местный диван. Обивочный материал: 3 категория - кож. зам. Oregon Antik. Цвет: Oregon perlamutr 111. Механизм трансформации: отсутствует. Мебельные опоры - Круглая (бук). Материал: древесина хвойных и твердолиственных пород, березовая фанера, пружина gt;, эластичный ремень, ППУ различной плотности , бритбонд. Размер: 1970х720х700 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 77" "Транспортные расходы" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Шкаф для одежды. Цвет Светло-серый (RAL 7038). Тип краски: Порошковая. Поверхность: Гладкая матовая. Количество отдельно закрываемых секций: 1. Количество полок внутри каждой секции: 1 шт. Наличие вентиляционных отверстий: Есть. Размер: 1820х600х500 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 79" "Тумба пристенная. цвет: Орех итальянский, размеры: 1800х444х760мм. Полки позволят разместить документы, папки. Количество дверок 4, Столешница выполнена из МДФ толщиной 25 мм с рельефной кромкой. Каркас выполнен из ЛДСП." Кол-во: 15.0

"Позиция 80" "Стол эргономичный левый. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 1600х900/700х750 мм. Материалы: ЛДСП 22 мм. Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры столов: Регулируемые. Столешницы, топы тумб: 22 мм. ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 33.0

"Позиция 81" "Стол эргономичный правый. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 1600х900/700х750 мм. Материалы: ЛДСП 22 мм. Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры столов: Регулируемые. Столешницы, топы тумб: 22 мм. ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 33.0

"Позиция 82" "Перегородка настольная. Цвет: Молочный дуб. Материалы: ЛДСП 16 мм. Тип кромки: 0,4 мм ПВХ. Размер: 1600х16х500 мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 83" "Перегородка настольная. Цвет: Дуб шамони 122. Материалы: ЛДСП 16 мм. Тип кромки: 0,4 мм ПВХ. Размер: 1600х16х500 мм." Кол-во: 6.0

"Позиция 84" "Тумба под оргтехнику. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 140х50х750см (состоит из двух тумб 70х50х75 см). Материалы: ЛДСП 22 мм. Толщина столешницы и опор: 22 мм. Толщина каркасов шкафов: 16 мм. Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,4мм." Кол-во: 12.0

"Позиция 85" "Шкаф для одежды. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 82х43х203см. Материалы: ЛДСП 22 мм. Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры столов: Регулируемые. Столешницы, топы тумб: 22 мм" Кол-во: 48.0

"Позиция 86" "Шкаф для документов. Размеры (ДхГхВ): 82х43х203 см. Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 22 мм-топы шкафа, полки. ЛДСП 16 мм-корпус и двери шкафа. Стекло 4 мм." Кол-во: 53.0

"Позиция 87" "Тумба под оргтехнику. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 140х50х750см (состоит из двух тумб 70х50х75 см). Материалы: ЛДСП 22 мм. Толщина столешницы и опор: 22 мм. Толщина каркасов шкафов: 16 мм. Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,4мм." Кол-во: 27.0

"Позиция 88" "Тумба подкатная. Размеры: 44х45х58 см, материал топа ЛДСП 22 мм, корпус- ЛДСП - 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Опоры-колеса. Цвет - дуб шамони темный" Кол-во: 36.0

"Позиция 89" "Тумба приставная. Размеры:(дгв(см) 50х50х75. Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 22 мм-топы. ЛДСП 16 мм-корпус и ящики." Кол-во: 60.0

"Позиция 90" "Кресло для руководителя. Материал обивки искусственная кожа, цвет черный, максимальная нагрузка 120 кг. Крестовина пластиковая с напылением под металл и с накладками из пластика. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Ролики: Стандарт BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон. Набивка - стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3" Кол-во: 47.0

"Позиция 91" "Кресло для руководителя. Материал экокожа, цвет бежевый. Подлокотники: металлические с накладками из экокожи. Крестовина: хромированный металл. Каркас: немонолитный. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Ролики: Стандарт BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Набивка: стандартный поролон плотности 22-40 кг/м3. Мах нагрузка: 120 кг" Кол-во: 10.0

"Позиция 92" "Кресло для отдыха. Материал: Экокожа oregon 16, цвет черный. Материалы: древесина хвойных и лиственных пород. Наполнитель: пенополиуретан, синтепон. Характеристики сидения: пружины, эластичные ремни. Опоры: низкие деревянные опоры. Размеры: 95х87х86 см" Кол-во: 2.0

"Позиция 93" "Диван трехместный. Материал: Экокожа oregon 16, цвет черный. Материалы: древесина хвойных и лиственных пород. Наполнитель: пенополиуретан, синтепон. Характеристики сидения: пружины, эластичные ремни. Опоры: низкие деревянные опоры. Размеры: 1970х870х860 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 94" "Диван офисный. Цвет: LATTE 118. Наполнитель из пенополиуретан. Обивка: экокожа категории 1. Сиденье и спинка соединяются между собой посредством опор из металла. Каркас - брус хвойных пород, березовая фанера. Долговечный ППУ высокой плотности. Задняя спинка дивана обшита основной тканью. Высокие стальные опоры h-230мм. Размер: 1510х660х800 мм" Кол-во: 20.0

"Позиция 95" "Стол письменный. Столешница – ЛДСП 25 мм, кромка – ПВХ 2 мм. Каркас стола – ЛДСП 18, 25 мм, кромка – ПВХ 0,45 мм. Регулируются по высоте. Цвет: 550 Бук Бавария. Ручки металлические, серебристые. Размер: 1400х700х750 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 96" "Стол журнальный. С полочкой для хранения журналов. Оборудован поворотными колесами, которые. Материал: ЛДСП. Цвет: венге. Размер: 480x800x530 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 97" "Вешалка напольная. Материал: Стальная труба диаметром 10, 16, 22, 40 мм ;стальные колпачки; пластиковые заглушки; полимерно-порошковое покрытие. Конструкция: Разборная, состоит из 2-х сварных частей, стыкуется по центру. Размер: 1890х620 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 98" "Кресло для руководителя. Материал: Натуральная кожа Cow высшей категории. Подлокотники: Кожаные с накладками из натурального дерева. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Крестовина: Металлическая с накладками из натурального дерева. Газ-лифт 3 категория по стандарту Germany DIN 4550. Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон. Каркас Спинка и сиденье-одна монолитная деталь. Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3." Кол-во: 1.0

"Позиция 99" "Стол для заседаний. Цвет: Орех итальянский. Материал столешницы: МДФ толщиной 38 мм с рельефной кромкой ПВХ 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП. Толщина опор 38 мм. Опоры регулируемые. Размер: 2300х1180х750 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 100" "Полка настольная. Цвет: Дуб шамони 122. Материалы: ЛДСП 25мм Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры столов: Регулируемые. Столешницы, топы тумб: 25 мм. Размеры: 100х45х75 мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 101" "Полка настольная под монитор. Цвет: Дуб шамони 122. Материалы: ЛДСП 22 мм и 16 мм. Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Размеры: 550х550х100 мм" Кол-во: 7.0

"Позиция 102" "Кресло для руководителя. Материал обивки микрофибра, цвет черный, максимальная нагрузка 120 кг. Крестовина пластиковая с напылением под металл и с накладками из пластика. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон. Набивка: искусственный пух / Стандартный поролон плотности 22-40 кг/м3." Кол-во: 10.0

"Позиция 103" "Кресло офисное. Материал обивки ткань С, цвет черный, максимальная нагрузка 120 кг. кг. Крестовина пластиковая с напылением под металл и с накладками из пластика. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550Стандарт BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон. Набивка - стандартный поролон плотности 22-40 кг/м3. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Механизм регулировки кресла по высоте." Кол-во: 20.0

"Позиция 104" "Шкаф медицинский. Размеры: 800х400х1900 мм. Материал - листовая сталь толщиной 0,8 мм. Ножки с регулируемыми опорами. Верхняя секция с дверцами из стекла и тремя регулируемыми стеклянными полками. Нижняя с запирающимися дверцами и полкой из стали. Цвет корпуса: белый." Кол-во: 2.0

"Позиция 105" "Шкаф для документов. Размеры(ДхГхВ): 41х43х203 см. Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 22 мм-топы шкафа, полки. ЛДСП 16 мм-корпус одна дверь шкафа." Кол-во: 1.0

"Позиция 106" "Кресло мягкое.Обивка, материал: кожа искусственная черного цвета. Наличие элементов из дерева: нет Каркас, материал: древесина хвойных пород, березовая фанера Опоры, материал: металл. Размер: 86х77х78 см" Кол-во: 2.0

"Позиция 107" "Диван 3-х местный. Обивка, материал:кожа искусственная черного цвета. Наличие элементов из дерева: нет. Каркас, материал: древесина хвойных пород, березовая фанера. Опоры, материал: металл Размер: 196х77х78 см" Кол-во: 1.0

"Позиция 108" "Стол журнальный. Небольшой журнальный столик подойдет практически к любому интерьеру. Под столешницей находится полочка для хранения журналов. Стол оборудован поворотными колесами, которые облегчают его перемещение. Длина: 53 см. Ширина: 80 см. Высота: 48 см. Материал: ЛДСП. цвет венге" Кол-во: 1.0

"Позиция 109" "Тумба подкатная. Размеры: 44х45х58 см, материал топа ЛДСП 22 мм, корпус- ЛДСП - 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Опоры-колеса. Цвет - дуб шамони темный" Кол-во: 4.0

"Позиция 110" "Брифинг-приставка. Размеры(ДхГхВ): 70х70х75 см. Цвет: дуб шамони тёмный, ЛДСП 22 мм -столешница. Опора в комплекте." Кол-во: 4.0

"Позиция 111" "Шкаф для одежды. Размеры(ДхГхВ): 82х58х203 см. Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 22 мм-топы шкафа, полки.ЛДСП16 мм -корпус и двери шкафа" Кол-во: 2.0

"Позиция 112" "Шкаф для документов. Размеры(ДхГхВ): 83х42х87 см. Цвет: дуб шамони темный. ЛДСП 22 мм-топы шкафа, полки. ЛДСП 16 мм-корпус и двери шкафа" Кол-во: 2.0

"Позиция 113" "Шкаф для документов со стеклом. Размеры(ДхГхВ): 80хх40х125 см. Цвет: дуб шамони 123,ЛДСП 25 мм-топы шкафа, полки. ЛДСП 16 мм-корпус и двери шкафа." Кол-во: 2.0

"Позиция 114" "Стол для заседаний. Цвет: Дуб шамони темный (122), d140x75.Каркас выполнен из ЛДСП. Толщина опор 36 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 115" "Стойка низкая. Размеры: 80х73х75, цвет: дуб шамони темный (122)," Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Опора для стойки. Размеры: d6х72 см. Материал: металический" Кол-во: 2.0

"Позиция 117" "Кресло для руководителя. Обивка Натуральная кожа Cow высшей категории, цвет черный. Подлокотники Деревянные с кожаными накладками. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Крестовина -Металлическая с накладками из натурального дерева. Газ-лифт 3 категория по стандарту Germany DIN 4550. Ролики Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - полиуретан. Каркас Спинка и сиденье-одна монолитная деталь" Кол-во: 27.0

"Позиция 118" "Кресло для руководителя. Материал обивки ткань, цвет ST 15-13 серый, макс. статическая нагрузка 120 кг. Крестовина пластиковая с напылением под металл и с накладками из пластика Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Набивка: Стандартный поролон плотности 25-40" Кол-во: 28.0

"Позиция 119" "Кресло для руководителя. Материалы: Экокожа, коричневый. Подлокотники: Пластиковые с мягкими накладками, обитыми экокожей. Механизим качания:с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Крестовина: пластиковая. Набивка: вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м, ХоллоТек. Максимальная рекомендованная нагрузка: до 120 кг" Кол-во: 15.0

"Позиция 120" "Стул вращающийся. Цвет: черный. Материал: искусственная кожа. Ножки металлические с порошковым покрытием. Пластиковые заглушки на ножках. Ограничение по весу: 120 кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 121" "Тумба подкатная. Материал изготовления ЛДСП, 3 ящика обычных, верхний ящик запирается замком, на роликовых опорах. Цвет: миланский орех светлый. Верхний топ толщиной 25 мм. Размеры: 43,1х47х64,2 см." Кол-во: 2.0

"Позиция 122" "Кресло офисное. Материал обивки: натуральная кожа (лицевая часть, подлокотники), искусственная кожа, цвет черный. Механизм качания с регулировкой и фиксацией в вертикальном положении. Подлокотники пластиковые с мягкими кожаными накладками. Крестовина пластиковая. Ограничение по весу: 120 кг" Кол-во: 9.0

"Позиция 123" "Подставка под системный блок. Материал изготовления ЛДСП, на 4х колесах. Размеры: 520х264х180. Цвет орех." Кол-во: 2.0

"Позиция 124" "Кронштейн для монитора. Кронштейн на стол: максимальная нагрузка 12 кг. Количество полок 2, диагональ ТВ 15-32 дюйм, наклон есть, поворот есть, стандарт Vesa 100x100 мм, 75x75 мм, высота 266-434 мм, 3D вращение" Кол-во: 5.0

"Позиция 125" "Кресло для руководителя. Материал обивки - сетка. Цвет обивки - серый. Хромированная пятилучевая крестовина, хромированные подлокотниками, опоры-ролики, газлифт., максимальная нагрузка 120кг., встроенный подголовник, механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Размер: 875x250x655 мм" Кол-во: 25.0

"Позиция 126" "Тумба подкатная. Цвет-груша пепельная, Толщина топа, мм 25. Кромка топа ПВХ 2 мм. Толщина ДСП каркасов - Кромка на каркасах 0,6мм, Задняя стенка ДВПО. Ручка цвет хром Толщина ДСП лицевых панелей ящика 16мм, Кромка на лицевых панелях ящика 0,6мм. Стенки ящика ДСП профиль белый. Дно ящика ДВПО. Замок да." Кол-во: 20.0

"Позиция 127" "Шкаф для одежды. Цвет-груша пепельная. Размеры: 900х445х2050 мм. Материалы: Топ: ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм (фасадная сторона), 0.4 мм. Каркас: ЛДСП 16 мм, кромка на каркасах 0.6 мм. Полка: ЛДСП 16 мм. Задняя стенка ДВПО. Дверки: ЛДСП 16 мм, кромкат ПВХ 0.6 мм. Особенности: Декоративные регулируемые опоры (H-50 мм). Цвет ручек и опор: Матовый хром" Кол-во: 3.0

"Позиция 128" "Стол рабочий. Цвет-груша пепельная, Толщина ЛДСП столешниц, мм: 25. Кромка на столешницах, мм: 2, ПВХ. Толщина опор, мм: 25. Кромка на опорах, мм: 2, ПВХ. Толщина передней соединительной панели (ЛДСП), мм: 18, размеры: 160х73х75 см" Кол-во: 6.0

"Позиция 129" "Стол приставной. Цвет-груша пепельная, Шпон. Столешницы,опоры столов, приставка, топы шкафов изготовлены из ЛДСП толщиной 25мм, облицованы противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Опоры столов изготовлены из ЛДСП толщиной 25мм. толешницы соеденены с опорами проставками цвета матовый хром. размеры 120х60х72,5 см" Кол-во: 3.0

"Позиция 130" "Тумба приставная. Размеры(ДхГхВ): 45х70х75 см. Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 22 мм-топы. ЛДСП 16 мм-корпус и ящики." Кол-во: 13.0

"Позиция 131" "Тумба подкатная. Размеры (ШхГхВ): 42x45x57. Материал: Ламинированная ДСП; кромка столешниц: ПВХ 1 мм; кромка каркасов: ПВХ 0.4 мм. Цвет: орех. Толщина: столешниц - 16 мм; каркасов -16 мм." Кол-во: 8.0

"Позиция 132" "Кресло офисное. Каркас: Немонолитный. Материал обивки:Ткань. Наполнитель: поролон. Материал крестовины (опоры): металл. Регулировка высоты сиденья. Ограничение по весу: до 100 кг. Ширина крестовины 600 мм. Цвет черный." Кол-во: 8.0

"Позиция 133" "Кресло офисное. Механизм качания пружинно-винтовой. Основание пластик. Набивка стандартный поролон - плотность 25-40 кг/м3. Каркас немонолитный. Ролики нейлон. Ткань ST-26 26-28 Черная. Рекомендованная максимальная нагрузка 100 кг." Кол-во: 8.0

"Позиция 134" "Кресло 4-местное. Каркас металлический цвет антик-серебро. Сидение и спинка мягкие выполнены из Эко-кожи "Lak" (4 категория): LAK 501. Размер: 1960х600х760 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 135" "Кресло 3-местное. Каркас металлический цвет антик-серебро. Сидение и спинка мягкие выполнены из эко-кожи 4 категории LAK 501. Размер: 1470х600х760 мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 136" "Кресло 2-местное. Каркас металлический цвет антик-серебро. Сидение и спинка мягкие выполнены из эко-кожи 4 категории LAK 501. Размер: 980х600х760 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 137" "Стол руководителя. Столешница - ЛДСП 54 мм матовая, цвет - тинео темный. Кромка ПВХ-2 мм, фронтальная панель - ЛДСП 18 мм глянец, цвет - орех лион. Опоры ЛДСП 54 мм, цвет - Венге, кромка ПВХ - 2 мм. Регулируемые прямоугольные опоры цвет серебро. Тип отделки: матовый ламинат. Размер: 1800х880х750 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 138" "Стол руководителя. Столешница - ЛДСП 54 мм, цвет - орех лион. Кромка ПВХ-2 мм, фронтальная панель - ЛДСП 18 мм глянец, цвет - тинео темный. Опоры ЛДСП 54 мм, цвет - Венге, кромка ПВХ - 2 мм. Регулируемые прямоугольные опоры цвет серебро. Тип отделки: матовый ламинат. Размер: 1600х880х750 мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 139" "Тумба приставная. Столешница - ЛДСП 54 мм, цвет - орех лион. Кромка ПВХ-2 мм, фронтальная панель - ЛДСП 18 мм глянец, цвет - тинео темный. Опоры ЛДСП 54 мм, цвет - Венге, кромка ПВХ - 2 мм. Регулируемые прямоугольные опоры цвет серебро. Тип отделки: лак/ ламинат. Центральный замок на 2 ящика. Тип отделки: матовый ламинат. Размер: 1100х605х750 мм" Кол-во: 8.0

"Позиция 140" "Тумба сервисная. Корпус - ЛДСП 18 мм, цвет орех лион. Фасады и верхняя панель- ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 2мм. Состоит из двух секций: секция с полкой закрывается дверкой, секция с тремя ящиками с центральным замком, комплектуется колесными опорами. Размер: 1100х550х610 мм" Кол-во: 8.0

"Позиция 141" "Конференц-стол. Столешница ЛДСП 54 мм матовый, цвет: орех лион, кромка ПВХ 2 мм, опоры - ЛДСП 54 мм, цвет: орех лион, кромка ПВХ. Размер: 1150х1150х750 мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 142" "Кресло для руководителя. Материал каркаса: Фанера монолит толщина 18 мм. Материал обивки: Экокожа, цвет -черный. Соединительный узел: Топ-ган. Тип механизма качания: Синхронный , крестовина- хром, хромированные подлокотники покрыты мягкими накладными элементами, максимальная нагрузка 140 кг. Тип роликов: Жесткий. Ширина кресла: 68 см. Ширина сиденья: 53 см" Кол-во: 20.0

"Позиция 143" "Кресло для руководителя. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Ограничение по весу: 120 кг. Хромированная крестовина. Подлокотники металлические хромированные с накладками из сетчатой ткани черного цвета. Материал обивки - сетка. Цвет обивки - черный. Цвет (спинка) - черный. Размер: 875x250x655 мм" Кол-во: 15.0

"Позиция 144" "Кресло для руководителя. С механизмом качания, с регулировкой высоты (газлифт). С кожанными подлокотниками. Металлическая крестовина с пластиковыми накладками, на поворотных роликах. Размер: 700х620х1260 мм. Материал обивка кожа, цвет черный." Кол-во: 5.0

"Позиция 145" "Кресло офисное. Размеры: 850х560х460 мм. Каркас: стальной, хромированный Спинка: сетчатая ткань, натянутая на хромированный каркас. Цвет E31-к Бежевый. Сиденье: кожаменитель "Z" с тиснением DOLLARO, цвет Z21 Бежевый. Подлокотники: Пластик" Кол-во: 60.0

"Позиция 146" "Стул. Обивка Ткань. Цвет Серый. Каркас Хромированный. Размеры: 540х605х805 мм" Кол-во: 88.0

"Позиция 147" "Стул офисный. Материал: искусственная кожа. Цвет № 433 Желтый. Каркас Метал Серый." Кол-во: 10.0

"Позиция 148" "Стул офисный. Материал: искусственная кожа. Цвет № 96 Зеленый(салатовый). Каркас Метал Металлик." Кол-во: 10.0

"Позиция 149" "Табурет. Размеры: 320×320×450 мм. Цвет каркаса: Металлик. Обивка Искусственная кожа. Форма сиденья круглое. Цвет Бежевый." Кол-во: 105.0

"Позиция 150" "Шкаф для одежды. Размеры(ДхГхВ): 82х43х203 см. Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 22 мм-топы шкафа, полки. ЛДСП 16 мм -корпус и двери шкафа" Кол-во: 10.0

"Позиция 151" "Стол эргономичный правый. Размеры(ДхГхВ): 160/50х120/70х75 см. Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 22 мм - столешница, опора стола, кромка ПВХ 2 мм" Кол-во: 7.0

"Позиция 152" "Стол эргономичный левый Размеры(ДхГхВ): 160/50х120/70х75 см. Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 22 мм - столешница, опора стола, кромка ПВХ 2 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 153" "Тумба подкатная. Размеры: 44х45х58 см, материал топа ЛДСП 22 мм, корпус- ЛДСП - 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Опоры-колеса. Цвет - дуб шамони темный" Кол-во: 9.0

"Позиция 154" "Шкаф для документов. Размеры:(дгв(см)82х43х203). Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 22 мм-топы шкафа, полки. ЛДСП 16 мм-корпус и двери шкафа. Стекло 4 мм." Кол-во: 25.0

"Позиция 155" "Шкаф для документов. Размер: 82х43х203 см. Цвет: дуб шамони темный, ЛДСП 25 мм-,полки. ЛДСП 16 мм-корпус и двери шкафа." Кол-во: 6.0

"Позиция 156" "Подставка под системный блок. Цвет-груша пепельная, материал ЛДСП 25мм, размеры: 25х45х28см" Кол-во: 20.0

"Позиция 157" "Тумба для оргтехники. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 180х46х60 см. Материалы: ЛДСП 25мм. Толщина столешницы и опор: 25 мм. Толщина каркасов шкафов: 16 мм. Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,4мм." Кол-во: 6.0

"Позиция 158" "Шкаф для одежды. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 80х40х202см. Материалы: ЛДСП 25мм. Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры столов: Регулируемые. Столешницы, топы тумб: 25 мм." Кол-во: 15.0

"Позиция 159" "Шкаф для документов. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: (дгв(см)80х40х164), Материалы: ЛДСП 25мм. Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры столов: Регулируемые. Столешницы, топы тумб: 25 мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 20.0

"Позиция 160" "Тумба для оргтехники. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 127х46х60см. 3 выдвижных ящика на роликах, материал - ЛДСП, торцевые поверхности столешницы облицовки Материалы: ЛДСП 25мм.Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры: Регулируемые. Столешницы, топы тумб: 25 мм." Кол-во: 15.0

"Позиция 161" "Тумба подкатная. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 43х43х60см, Материалы: ЛДСП 25мм. Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры: Регулируемые.Столешницы, топы тумб: 25 мм." Кол-во: 30.0

"Позиция 162" "Тумба приставная. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 43х60х75см, Материалы: ЛДСП 25мм. Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры тумб: Регулируемые.Столешницы, топы тумб: 25 мм." Кол-во: 30.0

"Позиция 163" "Кресло для руководителя. Материал: экокожа, цвет PU (матовая) Бежевое. Подлокотники: металлические с накладками из экокожи. Крестовина: хромированный металл. Ролики: Стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон, Каркас: Немонолитный, Набивка: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м, ХоллоТек, Максимальная нагрузка: до 120 кг, Высота от пола до сиденья, мм (min-max): 530-630, Глубина сиденья, мм: 540. Ширина сиденья между подлокотников, мм: 510, Ширина сиденья с подлокотниками, мм: 680, Диаметр крестовины, мм: 680." Кол-во: 30.0

"Позиция 164" "Диван офисный. Размеры: 1500х650х800 мм. Цвет: LATTE 118. Наполнитель из пенополдиуретана. Обивка: экокожа категории 1. Сиденье и спинка соединяются между собой посредством опор из металла, которые пронизывают конструкцию насквозь" Кол-во: 20.0

"Позиция 165" "Зеркало настенное. Настенное в облегчённой раме из деревоплиты (МДФ) с покрытием. Цвет серебряный. Ширина окантовки - 43 мм. Возможность крепления как горизонтально, так и вертикально. Размеры зеркального полотна - 558x350 мм. Высота: 644 мм Ширина: 436 мм" Кол-во: 50.0

"Позиция 166" "Стол руководителя. Цвет: орех Пегас. Размеры: 1800х900х750 мм, Столешница и боковины выполнены из высококачественного ЛДСП с тиснением, толщиной 22мм. Все торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2мм." Кол-во: 15.0

"Позиция 167" "Шкаф для одежды. Цвет: орех Пегас. Размеры: 650х390х2000 мм, материал ЛДСП 16 мм, кант ПВХ 0,4 мм(корпуса), ПВХ 1 мм (двери) крышки шкафов изготовлены из ЛДСП 22 мм и канта ПВХ 2 мм" Кол-во: 15.0

"Позиция 168" "Шкаф для документов. Цвет: орех Пегас. Размеры: 650х390х2000 мм материал ЛДСП 16 мм, кант ПВХ 0,4 мм(корпуса), ПВХ 1 мм (двери) крышки шкафов изготовлены из ЛДСП 22 мм и канта ПВХ 2 мм" Кол-во: 15.0

"Позиция 169" "Шкаф для сувениров. Цвет: орех Пегас. Размеры: 760х390х2000 мм, 4-х дверный с 2-мя верхними стеклянными дверцами, материал ЛДСП 16 мм, кант ПВХ 0,4 мм(корпуса), ПВХ 1 мм (двери) крышки шкафов изготовлены из ЛДСП 22 мм и канта ПВХ 2 мм" Кол-во: 15.0

"Позиция 170" "Тумба подкатная. Цвет: орех Пегас. Размеры: 410х450х540мм, 3 ящика с замком подкатная, материал ЛДСП 16 мм, кант ПВХ 0,4 мм(корпуса), ПВХ 1 мм (двери) крышки шкафов изготовлены из ЛДСП 22 мм и канта ПВХ 2 мм" Кол-во: 15.0

"Позиция 171" "Тумба для оргтехники. Размеры: 120x56x67 см, цвет темный орех, Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, Топ и боковые стенки тумбы 44 мм, Полки и детали каркас 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, Дверь 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, Врезной кант ПВХ в тон ЛДСП, Накладки из массива дерева, декор темный орех, Декоративный профиль МДФ, декор темный орех, Ручка металлическая, цвет коричневый." Кол-во: 15.0

"Позиция 172" "Стол письменный. Размер: 1200х730х760 мм. Материал: ЛДСП. Цвет: орех. Толщина столешницы и опор 22 мм. Кромка ПВХ - 2 мм. Регулируемые опоры." Кол-во: 15.0

"Позиция 173" "Тумба подкатная. Размер: 440х450х580 мм. Материал ЛДСП 22мм. Кромка ПВХ торцов каркаса: 2мм., Кромка на закрытых полках: 0,4 мм. Цвет орех." Кол-во: 15.0

"Позиция 174" "Стол компьютерный левый. Размеры: 900х730х760 мм. Цвет: орех. Вес: 39,3кг. Левый с полкой для системного блока и выдвижной полкой для клавиатуры. Материал ЛДСП." Кол-во: 15.0

"Позиция 175" "Шкаф для одежды. Размеры: 770х580х2000 мм.Материал ЛДСП 22мм Кромка. ПВХ торцов каркаса: 2мм., Кромка на закрытых полках: 0,4 мм. Цвет орех. Вес 74,5 кг." Кол-во: 15.0

"Позиция 176" "Шкаф для документов. Размеры: 770х370х2000 мм. Полузакрытый, двухдверный. Материал ЛДСП 22мм Кромка ПВХ торцов каркаса: 2мм., Кромка на закрытых полках: 0,4 мм. Цвет орех." Кол-во: 20.0

"Позиция 177" "Кресло для руководителя. Обивка -кожа, размеры 700х500х1190 мм. Крестовина металлическая, хромированная. Кресло оснащено механизмом качания повышенной комфортности, с фиксацией кресла в нескольких положениях, цвет -черный." Кол-во: 10.0

"Позиция 178" "Стол медицинский. Размеры: 1300х700х760мм. Материал ЛДСП. С подкатной тумбой." Кол-во: 2.0

"Позиция 179" "Стул медицинский. Диаметр основания 550 мм. Диаметр сиденья 360 мм. Высота сиденья над полом 470-600 мм. Вес 7,4 кг. Допускаемая нагрузка (не более) 130 кг. Основание стула оснащено пятилучием диаметром 550 мм. Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015г. Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.АГ82.В.00731/18 от 11.12.2018г." Кол-во: 4.0

"Позиция 180" "Кушетка смотровая. Размеры: 1900х622х550 мм. Масса изделия 18,5 кг. Допускаемая нагрузка (не более) 120 кг. Дополнительная комплектация: держатель для бумажного рулона, валик, подушка." Кол-во: 3.0

"Позиция 181" "Ширма медицинская. Размеры: 665х506х1810 мм. Разборная конструкция. Каркас-труба круглого сечения 16 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Материал полотна ширмы-плотная пластифицированная пленка." Кол-во: 3.0

"Позиция 182" "Стол эргономичный правый. Цвет: Дуб шамони темный. Размеры: 150/40х80/60х75 см. Материалы: ЛДСП 25мм Тип кромки: 2 мм и 0,4 мм ПВХ. Опоры столов: Регулируемые. Столешницы, топы тумб: 25 мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 183" "Тумба для оргтехники. Цвет-груша пепельная, Тиснение: Шпон. Столешницы,опоры столов, приставка, топы шкафов изготовлены из ЛДСП толщиной 25мм. Края облицованы противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Опоры столов изготовлены из ЛДСП толщиной 25 мм. Каркасы стеллажей и тумб, двери, лицевые панели ящиков тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. Стекло тонированное в массе 4мм. В шкафах использованы декоративные регулируемые опоры H-50мм цвета матовый хром. Столешницы соеденены с опорами проставками цвета матовый хром. Размеры: 90х59,5х62см" Кол-во: 6.0

"Позиция 184" "Стеллаж высокий. Цвет-груша пепельная, Материалы: Топ: ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм (фасадная сторона), 0.4 мм. Каркас: ЛДСП 16 мм, кромка на каркасах 0.6 мм. Полки: ЛДСП 16 мм. Задняя стенка ДВПО. Особенности: Декоративные регулируемые опоры (H-50 мм). Цвет ручек и опор: Матовый Хром; в комплекте с дверьми, материал ЛДСП 16мм, кромка 0,6мм, размер: 118х78х1,6 см" Кол-во: 6.0

"Позиция 185" "Шкаф для документов. Цвет-ольха, Материал: ламинированная ДСП. Кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм. Цвет: ольха, орех натуральный, бук (основные); серый, венге (дополнительные). Толщина столешниц, каркасов - 22 мм. Толщина каркасов и фасадов шкафов и тумб — 16 мм. Металлические опоры: L-образные прямоугольного сечения, цилиндрические хромированные, размеры: 41х45х148см" Кол-во: 4.0

"Позиция 186" "Кресло для руководителя. Перфорированная кожа. Цвет черный. Крестовина - хром. Колесики пластиковые. Механизм качения Топ-Ган. Ограничение по весу: 120 кг" Кол-во: 20.0

"Позиция 187" "Стол письменный с тумбой. 3 выдвижных ящика, с замком с открытой полкой из ламинированного ДСП толщина - 25 мм. Кромка - ПВХ 2 мм. Размер: 1400х730х750 мм, цвет орех." Кол-во: 6.0

"Позиция 188" "Шкаф для одежды. Размер: 80х58хН199, цвет: орех. Материал ЛДСП толщина 18 мм / 25 мм." Кол-во: 5.0

"Позиция 189" "Стеллаж с дверьми. Размеры:800х380х1220мм, двери деревянные Н=1150мм. Цвет орех. Материал ЛДСП толщина 18 мм / 25 мм." Кол-во: 10.0

"Позиция 190" "Стеллаж с дверьми. Размеры: 800х380х1220мм, двери стеклянные тонированные Н=1150мм. Цвет орех. Материал ЛДСП толщина 18 мм / 25 мм." Кол-во: 6.0

"Позиция 191" "Шкаф для документов. бук. С двумя раздвижными дверцами, с четырьмя полками. Материал ЛДСП толщина 18 мм / 25 мм. Размеры: 1200х360х1990мм, цвет: бук" Кол-во: 6.0

"Позиция 192" "Кресло офисное. Механизм качания:с фиксацией в вертикальном положении. Размеры: 63x5x122 (134) см. Материал подлокотников и крестовин пластик, Максимально допустимая нагрузка на газпатрон:120 кг. Материал: Цвет черный." Кол-во: 10.0

"Позиция 193" "Тумба с раковиной. белая. Материал корпуса-влагостойкий ЛДСП, фасада-МДФ. Покрытие корпуса и фасада - глянцевое, эмаль. Ширина-915мм, глубина-480мм, высота-866мм. Материал раковины керамика. Цвет былый. Цвет фурнитуры-хром." Кол-во: 2.0

"Позиция 194" "Зеркало-шкаф. белая. Установка-подвесная. Материал корпуса-влагостойкий ЛДСП, фасада-МДФ. Покрытие корпуса и фасада - глянцевое, эмаль. Ширина-886мм, глубина-166мм, высота-870мм. Цвет былый. Цвет фурнитуры-хром. Конструкция дверей-распашные." Кол-во: 2.0

"Позиция 195" "Стул обеденный. На металлокаркасе с мягким сиденьем. Обивка сиденья экокожа (цвет-черный). Окрас металлокаркаса металлик. Размеры: высота 890 мм, ширина сиденья 400 мм, глубина сиденья 400 мм." Кол-во: 20.0

"Позиция 196" "Стол. Габариты: 700x1400x735 мм. Столешница ЛДСП 25мм, опоры столешницы 25мм, кромка ПВХ 1,5мм. Цвет: Ноче милано средний/темно-серый." Кол-во: 11.0

"Позиция 197" "Стол. Габариты: 700x1200x735 мм. Столешница ЛДСП 25мм, опоры столешницы 25мм, кромка ПВХ 1,5мм. Цвет: Ноче милано средний/темно-серый." Кол-во: 2.0

"Позиция 198" "Шкаф для одежды. Габариты: 435x564x2175 мм. Цвет: Ноче милано средний / темно-серый. Шкаф: Толщина топов и полок 25 мм, Толщина корпусов и фасадов 18 мм, кромка фасадов ПВХ 1,5 мм, Задняя стенка МДФ 6 мм облицована с 2-х сторон. Фурнитура: Ручки – пластик, Стяжки – эксцентриковые, Направляющие – роликовые (металл)." Кол-во: 2.0

"Позиция 199" "Тумба подкатная. Габариты: 575x420x618 мм. З ящика, с замком. Цвет: Ноче милано средний / темно-серый. Тумбы:Толщина столешниц 25 мм, кромка ПВХ 1,5 мм, Замок на один верхний ящик (выкатная тумба). Фурнитура: Ручки – пластик, Стяжки – эксцентриковые, Направляющие – роликовые (металл)." Кол-во: 14.0

"Позиция 200" "Кресло офисное. Материал обивки: искусственная кожа, цвет: COMFORT LT кож/зам, черный, 36-6, Механизм качания: с фиксацией в вертикальном положении, Материал подлокотников: пластик, Материал крестовины: пластик, Максимально допустимая нагрузка на Газпатрон: 120 кг, Размеры (Ш x Г x В): 64 см x 50 см x 125 (137) см, Высота спинки, см : 74 Ширина спинки, см : 64. Глубина, см : 50. Высота, см: 125/137." Кол-во: 10.0

"Позиция 201" "Стул Цвет материала: черный. Каркас: деревянный, цвет орех. Размеры 57х57х83 см. Каркас изготовлен из березы и гнутоклеянной фанеры, верхний декоративный слой буковый шпон. Набивка Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3. Вес 12 кг, Максимальная нагрузка: 120 кг, Покрытие каркаса ударопрочный полиуретановый лак на основе эпоксидных смол. Материал обивки - экокожа." Кол-во: 41.0

"Позиция 202" "Стол рабочий большой. . цвет: Орех "Милано", размеры: 2000х950х750 мм. Столешница эргономичной формы длиной 2000 мм сочетается с рисованными формами элементов подстолья, выполнена из МДФ толщиной 32 мм с рельефной кромкой. Каркас выполнен из ЛДСП. Толщина опор 36 мм." Кол-во: 5.0

"Позиция 203" "Тумба подкатная. Цвет: Орех "Милано", размеры: 432x504x667 мм. Тумба с тремя ящиками. Ящики выполнены из металла, крепятся на роликовых направляющих. Каркас выполнен из ЛДСП." Кол-во: 10.0

"Позиция 204" "Шкаф для одежды. цвет: Орех "Милано", размеры: 601х415х1952 мм. Топы шкафа изготавливаются из односторонней плиты МДФ 32 мм и кромки с фигурным профилем. Корпус шкафа, щитовые двери, из ЛДСП толщиной 18 мм. Рамочные двери- из облицовочного профиля МДФ толщиной 22 мм. Каркас имеет кромку АБС - 0,4 мм. Опоры регулируемые. Задние стенки шкафов из ХДФ. Ручки металлические." Кол-во: 10.0

"Позиция 205" "Шкаф-витрина. цвет: Орех "Милано", размеры: 801х415х1952 мм. Двери рамочные с обкладкой из МДФ. Топ шкафа из односторонней плиты МДФ 32 мм и кромки с фигурным профилем. Корпус шкафа, щитовые двери, из ЛДСП толщиной 18 мм. Рамочные двери- из облицовочного профиля МДФ толщиной 22 мм со стеклами. Каркасы имеют кромку АБС - 0,4 мм. Опоры регулируемые.Задние стенки шкафов из ХДФ. Ручки металлические." Кол-во: 10.0

"Позиция 206" "Тумба пристенная. цвет: Орех "Милано", размеры: 1647х430х834 мм. Ящики и полки позволят разместить документы, папки. Количество дверок 4, Столешница выполнена из МДФ толщиной 32 мм с рельефной кромкой. Каркас выполнен из ЛДСП." Кол-во: 10.0