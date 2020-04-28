Поставка информационных указателей для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2020 году

Поставка информационных указателей для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Табл.-указат.прямоугольная, распол.по этаж.960х650мм - Материал пластик 4 мм; Цвет фона Pantone 877 CV, RAL 9006; Цвет надписи Pantone 300 CV, RAL 5015; Шрифт Helios Cond Black C; Размер шрифта выбирается в диапазоне от 28 до 160 pt в зависимости от струк" Кол-во: 10.0

"Позиция 2" "Знак"Место сбора при газ.опас"1120х900мм - Выполняется на пластике 5 мм; Цвет фона по краю 50 мм - Pantone White, средняя полоса 100 мм - Pantone 300 CV по центру- Pantone White; Цвет надписи - Pantone Black; Размеры наружние 1120х900, среднего прямоуголь" Кол-во: 20.0

"Позиция 3" "Стенд по ОТ 1200х1000мм - Материал пластик 4 мм; Цвет фона Pantone 877 CV, RAL 9006; Цвет надписи Pantone 300 CV, RAL 5015; Шрифт Helios Cond Black C; Размер шрифта выбирается в зависимости от структуры таблички, характера информации и длины текста, испо" Кол-во: 40.0

"Позиция 4" "Табл.-указат.распол.по этаж.420х600мм - Материал пластик 4 мм; Цвет фона Pantone 877 CV, RAL 9006; Цвет надписи Pantone 300 CV, RAL 5015; Шрифт Helios Cond Black C; Размер шрифта выбирается в диапазоне от 28 до 160 pt в зависимости от структуры таблички," Кол-во: 20.0

"Позиция 5" "Табличка информационная 182х600мм, Материал пластик 4 мм; Цвет фона Pantone 877 CV, RAL 9006; Цвет надписи Pantone 300 CV, RAL 5015; Шрифт Helios Cond Black C; Размер шрифта выбирается в диапазоне от 28 до 160 pt в зависимости от структуры таблички, харак" Кол-во: 50.0

"Позиция 6" "Вывеска "Газпром переработка"345х600мм - Материал пластик 5 мм; Цвет фона Pantone 877 CV, RAL 9006; Цвет надписи Pantone 300 CV, RAL 5015; Шрифт Helios Cond Black C; Размер шрифта выбирается в диапазоне от 95 до 121 pt в зависимости от структуры таблички," Кол-во: 21.0

"Позиция 7" "Вывеска "Астр.газоперер.завод"234х600мм -Материал пластик 5 мм; Цвет фона Pantone 877 CV, RAL 9006; Цвет надписи Pantone 300 CV, RAL 5015; Шрифт Helios Cond Black C; Размер шрифта выбирается в диапазоне от 95 до 121 pt в зависимости от структуры таблички," Кол-во: 21.0

"Позиция 8" "Знак"Буферная зона" 2000х1500мм, Выполняется на пластике 5 мм; Цвет фона по краю 50 мм - Pantone White, средняя полоса 100 мм - Pantone 300 CV по центру- Pantone White; Цвет надписи - Pantone Black.ГОСТ Р 52131-2003, Приложение №1 к Книге фирменного стиля" Кол-во: 30.0

"Позиция 9" "Стенд инф.1500х2000мм,цв.фирмен.стиля - Материал пластик 4 мм; Цвет фона Pantone 877 CV, RAL 9006; Цвет надписи Pantone 300 CV, RAL 5015; Шрифт Helios Cond Black C; Размер шрифта названия и заголовков выбирается в зависимости от структуры таблички, харак" Кол-во: 100.0

"Позиция 10" "Знак ОТиТБ, ПБ,электробез.300х300мм - Выполняется на пластике толщиной 4 мм, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015" Кол-во: 510.0

"Позиция 11" "План эвакуации 600х400мм - Выполняется на пластике 4 мм, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"." Кол-во: 60.0

"Позиция 12" "Посадочный талон 100х60мм, Выполняется в соответствии предоставленным образцом заказчика.ГОСТ Р 27693-2012," Кол-во: 8000.0

"Позиция 13" "Внутренние таблички 80х300мм, - Материал пластик 4 мм; Цвет фона Pantone 877 CV, RAL 9006; Цвет надписи Pantone 300 CV, RAL 5015; Шрифт Helios Cond Black C; Размер шрифта выбирается в диапазоне от 28 до 160 pt в зависимости от структуры таблички, характе" Кол-во: 200.0

"Позиция 14" "Наклейка на автотранспорт 450х750мм - Шрифт Helios Cond Black C; Цвет шрифта Pantone White; Размер шрифта выбирается в диапазоне от 95 до 121 pt в зависимости от структуры таблички, характера информации и длины текста." Кол-во: 50.0

"Позиция 15" "Инф.таб на тех.оборудов.600х600мм, Цвета: СИНИЙ ( Pantone 300CV/CMYK 100 44 0 0/RGB 0 121 194/ RAL 5015/ORACAL 052; БЕЛЫЙ RAL 9016/ORACAL 010; СЕРЕБРО Pantone 87CV/ RAL 9006/Серебряная фольга/Серебристый металл. Шрифты - Шрифт Helios Cond C, Helios Con" Кол-во: 1400.0

"Позиция 16" "Табл.-указат.распол.по этаж.540х650мм - фона Pantone 877 CV, RAL 9006; Цвет надписи Pantone 300 CV, RAL 5015; Шрифт Helios Cond Black C; Размер шрифта выбирается в диапазоне от 28 до 160 pt в зависимости от структуры таблички, характера информации и длины" Кол-во: 20.0

"Позиция 17" "Технологическая схема 1000х1500мм, Цвета: СИНИЙ ( Pantone 300CV/CMYK 100 44 0 0/RGB 0 121 194/ RAL 5015/ORACAL 052; БЕЛЫЙ RAL 9016/ORACAL 010; СЕРЕБРО Pantone 87CV/ RAL 9006/Серебряная фольга/Серебристый металл). Шрифты - Шрифт Helios Cond C, Helios Con" Кол-во: 350.0

"Позиция 18" "Наклейка на автотранспорт 300х500мм - Шрифт Helios Cond Black C; Цвет шрифта Pantone 300 CV; Размер шрифта выбирается в диапазоне от 95 до 121 pt в зависимости от структуры таблички, характера информации и длины текста.ГОСТ Р 50574-2002" Кол-во: 1000.0

"Позиция 19" "Знак ОТиТБ, ПБ,электробез.200х200мм, Выполняется на пластике 4 мм, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015" Кол-во: 120.0

"Позиция 20" "Знак ОТиТБ, ПБ,электробез.150х150мм,Выполняется на пластике 4 мм, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015" Кол-во: 100.0