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Номер извещения
32008924240
Уникальный номер закупки
20/4.3/0009527/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 09527)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.02.2020 17:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-29
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Fetisova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фетисова Е. Н.
Место рассмотрения предложений
г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2
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Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
6 056 369,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
20.59.53.110
20.59.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.23
Кол-во: 2520.0
Кол-во: 530.0
Кол-во: 306.0
Кол-во: 650.0
Кол-во: 1460.0
Кол-во: 1260.0
Кол-во: 1184.0
Кол-во: 3025.0
Кол-во: 17500.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 4386.0
Кол-во: 62.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 140.0
Кол-во: 1900.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 102.0
Кол-во: 108.8
Кол-во: 285.6
Кол-во: 353.6
Кол-во: 207.1
Кол-во: 124.3
Кол-во: 5.2
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