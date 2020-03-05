Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 09527)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Альгицид жидкий концентрированный на основе хлористого бензаля (5%) для обработки воды плавательного бассейна, для ручного дозирования, предотвращает образование и размножение водорослей и микроорганизмов в воде бассейна, в канистрах по 5л" Кол-во: 0.23

"Позиция 2" "Гербицид системный сплошного действия для обработки земель несельскохозяйственного пользования от нежелательной растительности,водный раствор глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли, концентрация - 360 г/л, ГОСТ Р 51247-99, в канистрах" Кол-во: 2520.0

"Позиция 3" "Гербицид системный сплошного действия для обработки земель несельскохозяйственного пользования от нежелательной растительности,водно-гликолевый раствор имазапира, концентрация - 250 г/л, ГОСТ Р 51247-99, в канистрах" Кол-во: 530.0

"Позиция 4" "Коагулянт жидкий для осветления воды плавательных бассейнов на основе полиоксихлорида алюминия для использования в системах электронного (автоматического) дозирования, содержание основного вещества - 12% (в пересчете на оксид алюминия), в канистрахпо 30л (34 кг)" Кол-во: 306.0

"Позиция 5" "Комплекс цинковый - ингибитор коррозии и накипеобразования систем теплоснабжения, ГВС, водоохладительных оборотных систем, систем пароснабжения, 92-97%-ный порошок цинкового комплекса нейтрализованной фосфорорганической кислоты, массовая доля цинка не менее 17%, массовая доля основного вещества (по фосфатам) не менее 92% в мешках по 25 кг" Кол-во: 650.0

"Позиция 6" "Растворитель сольвент нефтяной нефрас-А-130/150, высший сорт, ГОСТ 10214-78" Кол-во: 1460.0

"Позиция 7" "Толуол нефтяной, высший сорт ГОСТ 14710-78" Кол-во: 1260.0

"Позиция 8" "Средство жидкое для уменьшения уровня рН воды плавательных бассейнов, для использования в системах электронного (автоматического) дозирования, а так же ручным дозированием, массовая концентрация моногидрата серного ангидрида не менее 10%, антикоррозионные добавки, в канистрах по 30л (37 кг)" Кол-во: 1184.0

"Позиция 9" "Реагент противогололёдный для зимнего содержания дорог и других объектов транспортной инфраструктуры, без запаха, влажность не более 5%, рН от 5 до 10, зерновой состав (массовая доля) - 1 мм и менее - не более 15 %, от 1 до 5 мм - не менее 75%, от 5до 10 мм - не более 10%, более 10 мм - отсутствие, массовая доля хлорида натрия - 10-80%, массовая доля хлорида кальция - 10-50%, наличие экспертного заключения федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о возможности применения, в мешках по 25 кг" Кол-во: 3025.0

"Позиция 10" "Соль выварочная таблетированная универсальная, диаметр таблетки 25 мм, без запаха, массовая доля хлористого натрия - не менее 98%, для восстановления ионообменных смол водоумягчительных и иных производств, в системах отопления и ГВС, в мешках по 25 кг" Кол-во: 17500.0

"Позиция 11" "Жидкое кислотное средство для чистки и удаления известковых отложений с поверхности бассейна, в составе кислота неорганическая (массовая концентрация в пересчете на HCl - не менее 8%), изопропиловый спирт, ПАВ, ингибитор коррозии, плотность (при 20оС) - 1,10#0,05 г/см3, во флаконах по 1 л или канистрах по 3 л" Кол-во: 20.0

"Позиция 12" "Средство жидкий хлор для дезинфекции воды плавательных бассейнов (75%-ный стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия),для использования в системах электронного (автоматического) дозирования, а так же ручным дозированием, массовая концентрация активного хлора на дату изготовления не менее 130 г/л, в канистрах по 30л" Кол-во: 4386.0

"Позиция 13" "Средство для повышения уровня рН воды плавательных бассейнов, когда рН меньше 7,2, для ручного дозирования, гранулированное" Кол-во: 62.0

"Позиция 14" "Уголь активированный на основе скорлупы кокосовых орехов, для удаления свободного хлора, хлорорганических соединений, улучшенияорганолептических свойств воды, размер частиц 12х40, насыпная плотность не менее 0,46 г/см3, влажность не более 10 мг/г, адсорбция (СТС) не менее 60%, зола не более 3%, прочность не менее 98%, рН 9-11, йодное число не менее 1100 мг/г, ёмкость по метиленовому голубому не менее 230 мг/г, в мешках по 25 кг" Кол-во: 300.0

"Позиция 15" "Уголь активный древесный дробленый БАУ-А, ГОСТ 6217-74, фасовка по 10 кг" Кол-во: 140.0

"Позиция 16" "Уголь активированный дробленый на основе скорлупы кокосовых орехов для очистки питьевой воды в системах водоподготовки, фракционный состав (массовая доля частиц, %) - более 3,6 мм - не более 55%, 1,5-3,6 мм - не менее 44%, 0,5-1,5 мм - не нормируется, менее 0,5 мм - не более 1%, адсорбционная активность по йоду - не менее 1000 мг/г, массовая доля общей золы не более 5%, массовая доля влаги не более 5%, прочность на истирание не менее 90%, в мешках" Кол-во: 1900.0

"Позиция 17" "Средство для уменьшения уровня рН воды плавательных бассейнов, когда рН выше 7,6, для ручного дозирования, плотность 1,45 г/см3, порошок" Кол-во: 10.0

"Позиция 18" "Флокулянт на основе сульфата алюминия для удаления частиц суспензий, находящихся в воде плавательного бассейна, для ручного дозирования, в таблетках по 100 грамм" Кол-во: 102.0

"Позиция 19" "Хладон 12 регенерированный, объемная доля дифтордихлорметана не менее 99,7%, массовая доля воды не более 0,0003%, массовая долянелетучего остатка не более 0,004%, в стальных баллонах по 13,6 кг" Кол-во: 108.8

"Позиция 20" "Хладон 134а - смесь галогенуглеворородов CH2F-CF3 (99,8%), влажность не более 3 ppm, объемная доля неконденсирующихся примесей не более 1,5%, в стальных баллонах по 13,6 кг" Кол-во: 285.6

"Позиция 21" "Хладон 22, ГОСТ 8502-93, в стальных баллонах по 13,6 кг" Кол-во: 353.6

"Позиция 22" "Хладон 404а - смесь галогенуглеворородов CH3-CF3 (55-53%), СHF2-CF3 (42-46%), CH2F-CF3 (2-6%), влажность не более 15 ppm, объемная доля неконденсирующихся примесей не более 1,5%, в стальных баллонах по 10,9 кг" Кол-во: 207.1

"Позиция 23" "Хладон 410а - смесь галогенуглеворородов СH2F2 и СHF2-CF3 (99%), влажность не более 15 ppm, объемная доля неконденсирующихся примесей не более 1,5%, в стальных баллонах по 11,3 кг" Кол-во: 124.3