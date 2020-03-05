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    Главная / Торги / Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 09527)

    Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 09527)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:3005.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008924240

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0009527/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0009527/ТГЕкатеринб/К/ГОС/Э/26.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 09527)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.02.2020 17:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    09527_Документация КО.zip

    Подведение итогов на 06.05.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.202006.05.2020 14:0006.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924240Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    6 056 369,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    20.59.53.110

    Элементы химические легированные в форме дисков

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Альгицид жидкий концентрированный на основе хлористого бензаля (5%) для обработки воды плавательного бассейна, для ручного дозирования, предотвращает образование и размножение водорослей и микроорганизмов в воде бассейна, в канистрах по 5л"

    Кол-во: 0.23

    "Позиция 2"

    "Гербицид системный сплошного действия для обработки земель несельскохозяйственного пользования от нежелательной растительности,водный раствор глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли, концентрация - 360 г/л, ГОСТ Р 51247-99, в канистрах"

    Кол-во: 2520.0

    "Позиция 3"

    "Гербицид системный сплошного действия для обработки земель несельскохозяйственного пользования от нежелательной растительности,водно-гликолевый раствор имазапира, концентрация - 250 г/л, ГОСТ Р 51247-99, в канистрах"

    Кол-во: 530.0

    "Позиция 4"

    "Коагулянт жидкий для осветления воды плавательных бассейнов на основе полиоксихлорида алюминия для использования в системах электронного (автоматического) дозирования, содержание основного вещества - 12% (в пересчете на оксид алюминия), в канистрахпо 30л (34 кг)"

    Кол-во: 306.0

    "Позиция 5"

    "Комплекс цинковый - ингибитор коррозии и накипеобразования систем теплоснабжения, ГВС, водоохладительных оборотных систем, систем пароснабжения, 92-97%-ный порошок цинкового комплекса нейтрализованной фосфорорганической кислоты, массовая доля цинка не менее 17%, массовая доля основного вещества (по фосфатам) не менее 92% в мешках по 25 кг"

    Кол-во: 650.0

    "Позиция 6"

    "Растворитель сольвент нефтяной нефрас-А-130/150, высший сорт, ГОСТ 10214-78"

    Кол-во: 1460.0

    "Позиция 7"

    "Толуол нефтяной, высший сорт ГОСТ 14710-78"

    Кол-во: 1260.0

    "Позиция 8"

    "Средство жидкое для уменьшения уровня рН воды плавательных бассейнов, для использования в системах электронного (автоматического) дозирования, а так же ручным дозированием, массовая концентрация моногидрата серного ангидрида не менее 10%, антикоррозионные добавки, в канистрах по 30л (37 кг)"

    Кол-во: 1184.0

    "Позиция 9"

    "Реагент противогололёдный для зимнего содержания дорог и других объектов транспортной инфраструктуры, без запаха, влажность не более 5%, рН от 5 до 10, зерновой состав (массовая доля) - 1 мм и менее - не более 15 %, от 1 до 5 мм - не менее 75%, от 5до 10 мм - не более 10%, более 10 мм - отсутствие, массовая доля хлорида натрия - 10-80%, массовая доля хлорида кальция - 10-50%, наличие экспертного заключения федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о возможности применения, в мешках по 25 кг"

    Кол-во: 3025.0

    "Позиция 10"

    "Соль выварочная таблетированная универсальная, диаметр таблетки 25 мм, без запаха, массовая доля хлористого натрия - не менее 98%, для восстановления ионообменных смол водоумягчительных и иных производств, в системах отопления и ГВС, в мешках по 25 кг"

    Кол-во: 17500.0

    "Позиция 11"

    "Жидкое кислотное средство для чистки и удаления известковых отложений с поверхности бассейна, в составе кислота неорганическая (массовая концентрация в пересчете на HCl - не менее 8%), изопропиловый спирт, ПАВ, ингибитор коррозии, плотность (при 20оС) - 1,10#0,05 г/см3, во флаконах по 1 л или канистрах по 3 л"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 12"

    "Средство жидкий хлор для дезинфекции воды плавательных бассейнов (75%-ный стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия),для использования в системах электронного (автоматического) дозирования, а так же ручным дозированием, массовая концентрация активного хлора на дату изготовления не менее 130 г/л, в канистрах по 30л"

    Кол-во: 4386.0

    "Позиция 13"

    "Средство для повышения уровня рН воды плавательных бассейнов, когда рН меньше 7,2, для ручного дозирования, гранулированное"

    Кол-во: 62.0

    "Позиция 14"

    "Уголь активированный на основе скорлупы кокосовых орехов, для удаления свободного хлора, хлорорганических соединений, улучшенияорганолептических свойств воды, размер частиц 12х40, насыпная плотность не менее 0,46 г/см3, влажность не более 10 мг/г, адсорбция (СТС) не менее 60%, зола не более 3%, прочность не менее 98%, рН 9-11, йодное число не менее 1100 мг/г, ёмкость по метиленовому голубому не менее 230 мг/г, в мешках по 25 кг"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 15"

    "Уголь активный древесный дробленый БАУ-А, ГОСТ 6217-74, фасовка по 10 кг"

    Кол-во: 140.0

    "Позиция 16"

    "Уголь активированный дробленый на основе скорлупы кокосовых орехов для очистки питьевой воды в системах водоподготовки, фракционный состав (массовая доля частиц, %) - более 3,6 мм - не более 55%, 1,5-3,6 мм - не менее 44%, 0,5-1,5 мм - не нормируется, менее 0,5 мм - не более 1%, адсорбционная активность по йоду - не менее 1000 мг/г, массовая доля общей золы не более 5%, массовая доля влаги не более 5%, прочность на истирание не менее 90%, в мешках"

    Кол-во: 1900.0

    "Позиция 17"

    "Средство для уменьшения уровня рН воды плавательных бассейнов, когда рН выше 7,6, для ручного дозирования, плотность 1,45 г/см3, порошок"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 18"

    "Флокулянт на основе сульфата алюминия для удаления частиц суспензий, находящихся в воде плавательного бассейна, для ручного дозирования, в таблетках по 100 грамм"

    Кол-во: 102.0

    "Позиция 19"

    "Хладон 12 регенерированный, объемная доля дифтордихлорметана не менее 99,7%, массовая доля воды не более 0,0003%, массовая долянелетучего остатка не более 0,004%, в стальных баллонах по 13,6 кг"

    Кол-во: 108.8

    "Позиция 20"

    "Хладон 134а - смесь галогенуглеворородов CH2F-CF3 (99,8%), влажность не более 3 ppm, объемная доля неконденсирующихся примесей не более 1,5%, в стальных баллонах по 13,6 кг"

    Кол-во: 285.6

    "Позиция 21"

    "Хладон 22, ГОСТ 8502-93, в стальных баллонах по 13,6 кг"

    Кол-во: 353.6

    "Позиция 22"

    "Хладон 404а - смесь галогенуглеворородов CH3-CF3 (55-53%), СHF2-CF3 (42-46%), CH2F-CF3 (2-6%), влажность не более 15 ppm, объемная доля неконденсирующихся примесей не более 1,5%, в стальных баллонах по 10,9 кг"

    Кол-во: 207.1

    "Позиция 23"

    "Хладон 410а - смесь галогенуглеворородов СH2F2 и СHF2-CF3 (99%), влажность не более 15 ppm, объемная доля неконденсирующихся примесей не более 1,5%, в стальных баллонах по 11,3 кг"

    Кол-во: 124.3

    "Позиция 24"

    "Этиленгликоль технический высший сорт, ГОСТ 19710-83, в бочках"

    Кол-во: 5.2

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