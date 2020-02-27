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Газпром добыча Уренгой Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Преобразователь уровня буйковый 22МП-ДУ-Вн-2630-01-УХЛ3.1 (+1...+50)-0,25/1000-42-850-Ц-HART-ГП "или эквивалент"" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Вычислитель расхода. Выходной сигнал преобразователя токовый 0-5, 0-20, 4-20, 20-4 мА, число-импульсный или частотный, цифровой интерфейс RS485, цифровой интерфейс RS232, цифровой интерфейс Ethernet; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешност" Кол-во: 10

"Позиция 3" "Сигнализатор уровня жидкости 1-В-0-0-2-0-Ш(G3/4)-60-6-700/785-Д-0-0,5-О. Опросный лист №4_УМТСиК-2020; Две точки срабатывания; расстояние между точками срабатывания 100мм; выходные контакты: "сухой контакт", 4-20 мА; высота стойки 60 мм; длина погруж" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Ротаметр стеклянный, условный проход Ду3 верхний предел измерения по воздуху 0,063 м3/час ГОСТ 13045-81 ГОСТ 13045-81; Верхний предел измерения по воздуху, м3/час: 0.063; Нижний предел измерения: не более 20% от верхнего фактического предела измерени" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Ротаметр стеклянный, условный проход Ду3 верхний предел измерения по воздуху 0,063 м3/час ГОСТ 13045-81 ГОСТ 13045-81; Верхний предел измерения по воздуху, м3/час: 0.063; Нижний предел измерения: не более 20% от верхнего фактического предела измерени" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Датчик-реле уровня (предельное давление 2,5 Мпа) L чувствительного элемента 0,6м; Степень защиты 0ExiaIIСТ6; Рабочая температура -100 +250С; Рабочее давление 2,5 Мпа или "эквивалент"" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Преобразователь уровня буйковый пневматический М-11-УХЛ-1,0-0,5-исп.2-0,2-1,0-ГП "или эквивалент"" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Преобразователь уровня буйковый пневматический М-11-УХЛ-1,0-0,5-исп.2-0,2-1,0-ГП "или эквивалент"" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный (одножильный, с размеченным тросом 100 м, на усиленной катушке, метки латунные через 1 м, диаметр датчика 8 мм) Диапазон измерений: 0-100, габариты: 170х195х280, ᴓ 15х160. Элемент питания LR6(АА) 1,5В. " Кол-во: 1

"Позиция 10" "Расходомер-счетчик ультразвуковой МР исполнение УРСВ-311 (Ду 32). Опросный лист № 7/УАиМО-ПЭН-2018; Диаметр номинальный (типоразмер) DN 32; Наибольший измеряемый средний объемный расход, Qнаиб 14,5 м3/ч; Температура рабочей жидкости от минус 0 до 130" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный (одножильный, с размеченным тросом 100 м, на усиленной катушке, метки латунные через 1 м, диаметр датчика 8 мм) Диапазон измерений: 0-100, габариты: 170х195х280, ᴓ 15х160. Элемент питания LR6(АА) 1,5В. " Кол-во: 1

"Позиция 12" "Ротаметр стеклянный, условный проход Ду3 верхний предел измерения по воздуху 0,063 м3/час ГОСТ 13045-81 ГОСТ 13045-81; Верхний предел измерения по воздуху, м3/час: 0.063; Нижний предел измерения: не более 20% от верхнего фактического предела измерени" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Сигнализатор уровня жидкости 1-В-0-0-2-0-Ш(G3/4)-60-6-700/785-Д-0-0,5-О. Опросный лист №4_УМТСиК-2020; Две точки срабатывания; расстояние между точками срабатывания 100мм; выходные контакты: "сухой контакт", 4-20 мА; высота стойки 60 мм; длина погруж" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Сигнализатор уровня жидкости 1-В-0-0-1-0-Ш(G3/4)-60-6-600-Д-0-0,5-О. Опросный лист №3_УМТСиК-2020; Выходные контакты: "сухой контакт", 4-20 мА; высота стойки 60 мм; длина погружной части 600 мм; резьбовой штуцер G3/4; вид взрывозащиты 1ExdibIICT6X ил" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Сигнализатор уровня жидкости 1-В-0-0-1-0-Ш(G3/4)-60-6-600-Д-0-0,5-О. Опросный лист №3_УМТСиК-2020; Выходные контакты: "сухой контакт", 4-20 мА; высота стойки 60 мм; длина погружной части 600 мм; резьбовой штуцер G3/4; вид взрывозащиты 1ExdibIICT6X ил" Кол-во: 2