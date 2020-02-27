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    Главная / Торги / Поставка праздничной атрибутики для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2020 году (0036/20/4.3/0000795/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/30.01.2020)

    Поставка праздничной атрибутики для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2020 году (0036/20/4.3/0000795/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/30.01.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.02.2020 08:0027.02.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008823994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка праздничной атрибутики для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2020 годуг. Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008823994

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0000795/ДУренгой

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка праздничной атрибутики для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2020 году (0036/20/4.3/0000795/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/30.01.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2020 16:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    ДМИ _МТР_00795.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-82-69

    Факс

    +7 3494 22-04-49

    Адрес электронной почты

    a.v.ignatova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка праздничной атрибутики для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202004.03.2020 14:0004.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008823994Подведение итогов не позднее Поставка праздничной атрибутики для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2020 годуг. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка праздничной атрибутики для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2020 году

    Начальная цена

    2 228 221,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Классификатор ОКПД2

    13.95.10.111

    Материалы нетканые из текстильных волокон

    32.99.51.110

    Изделия для новогодних и рождественских праздников

    32.99.51.119

    Изделия для новогодних и рождественских праздников прочие

    14.19.43.116

    Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные с искусственным мехом

    13.95.10.112

    Материалы нетканые из химических нитей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.49

    Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шар воздушный . Цвет 9 Пастель голубой, материал: латекс"

    Кол-во: 550

    "Позиция 2"

    "Цветок искусственный. Материал пластик, ткань/полиэстр, Цвет: красный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Флаг ООО Газпром добыча Уренгой. Цвет флага: белый с логотипом ООО Газпром добыча Уренгой, цвет логотипа RAL - 5015, Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать Нанесение логотипа Заказчика."

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Флажок Российская Федерация. Прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней- белого, средней- синего и нижней- красного. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать. С пластиковой палочкой"

    Кол-во: 170

    "Позиция 5"

    "Флажок ООО Газпром добыча Уренгой. Цвет флага: белый с логотипом ООО Газпром добыча Уренгой, цвет логотипа RAL - 5015, Материал: искусственный шелк. Настольный на металической подставке. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчи"

    Кол-во: 340

    "Позиция 6"

    "Флажок Новый Уренгой. Цвет: синий. Двустороннее изображение в центральной части герба муниципального образования город Новый Уренгой. Материал: искусственный шелк. Трафаретная печать, с пластиковой палочкой. Метод нанесения: Трафаретная печать"

    Кол-во: 900

    "Позиция 7"

    "Флажок ЯНАО. Цвет: сине-голубой. От нижнего края , на расстоянии 1/7 части флага проходит бело-сине-красный горизонтальный рисунок. Материал: искусственный шелк. С пластиковой палочкой. Метод нанесения: Трафаретная печать"

    Кол-во: 85

    "Позиция 8"

    "Флажок ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Материал: искусственный шелк, трафаретная печать, с пластиковой палочкой и зажимом, основной цвет красный, с надписью "9 мая 75 лет". Метод нанесения: Трафаретная печать"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Флажок ПАО Газпром. Материал: искусственный шелк, цвет флага белый с логотипом ПАО Газпром, цвет логотипа RAL - 5015, с пластиковой палочкой. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика."

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "Цветок искусственный. Цвет: кремово-белый. Материал: пластик, ткань/полиэстр"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 11"

    "Цветок искусственный. Материал: пластик, ткань/полиэстр, цвет: красный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Цветок искусственный. Цвет малиновый, материал ткань/полиэстр"

    Кол-во: 430

    "Позиция 13"

    "Цветок искусственный. Материал пластик, ткань/полиэстр, Цвет: красный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Шапка-ушанка . Солдатская, цвет серый, подклад: искусственный мех. Сезон: Зима"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Шар воздушный . материал - латекс, цвет голубой близкий к RAL - 5015, с логотипом Газпром добыча Уренгой, цвет логотипа белый"

    Кол-во: 1520

    "Позиция 16"

    "Шар воздушный . материал - латекс, цвет красный, с логотипом День Победы, с пластиковой палочкой и зажимом"

    Кол-во: 2420

    "Позиция 17"

    "Шар воздушный . материал - латекс, цвет оранжевый, с логотипом День Победы"

    Кол-во: 120

    "Позиция 18"

    "Шар воздушный . Цвет 45 Пастель красный, материал: латекс"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Шар воздушный . Цвет 10 Пастель синий, материал: латекс"

    Кол-во: 600

    "Позиция 20"

    "Шар воздушный . Цвет 01 Пастель белый, материал: латекс"

    Кол-во: 550

    "Позиция 21"

    "Шар воздушный . Цвет оранжевый. Форма: круглый, материал: латекс"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Шар воздушный . Цвет черный. Форма: круглый, материал: латекс"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Флаг ПАО Газпром . Материал: искусственный шелк, цвет белый с логотипом Газпром, цвет логотипа RAL - 5015. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика."

    Кол-во: 7

    "Позиция 25"

    "Ель искусственная. Тип - искусственная ель; Материал - ПВХ пленка (экологически чистый и качественный материал поливинилхлорид - тонкая полимерная пленка пвх, отличается своей физической стойкостью к различным видам щелочи, минеральным маслам, многи"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Ель искусственная. Тип хвои: ПВХ Цвет хвои: зеленый Класс елки: стандарт Заснеженность: легкая Шишки: Да Крепление веток: на крючках Силуэт елки: классический Размещение елки: Напольная Материал подставки: металл Диаметр подставки:"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 2 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 3 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 8 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 8 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 6 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Лента Георгиевская . Тканая лента с продольными полосами оранжевого и черного цветов в последовательности: 1мм- оранжевая, 6.6мм-черная, 6.6мм- оранжевая"

    Кол-во: 400

    "Позиция 33"

    "Набор пластиковых шаров . Материал - пластик; Цвет: розовый шелк; Количество шаров в упаковке - 4 шт.; Текстура - матовая/глянцевая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Набор пластиковых шаров . В упаковке: 9 шаров Цвет: золото Материал: пластик Тип крепления: подвеска В упаковке: шнурочки для подвешивания шаров Фактура: MIX"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Ель искусственная. Материал: Металл, ПВХ Цвет: Зелёный Тип ёлки: Напольная Диаметр нижнего яруса, см: 165 Тип веток: ПВХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Ель искусственная. Материал - ПВХ пленка Диаметр веточек - 7 см.; Конструкция - ствольная собирается по ярусам в петли; Диаметр нижнего основания - 190 см.; Подставка - есть, металлическая; Количество веточек - 2390 шт.; Цвет - насыщенно-зеле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Ель искусственная. Материал: ПВХ пленка Диаметр веточек - 10 см. Конструкция - ствольная, собирается по ярусам; Диаметр нижнего основания - 120 см.; Подставка - есть, металлическая; Общее количество веточек - 659 шт.; Цвет - зеленый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Украшение новогоднее. Подвеска из зеркальных и матовых заснеженных шаров. Материал - пластик. Цвет красный, Форма - Гроздью, Количество шаров в связке - 16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Флаг Новый Уренгой. Цвет: синий. Двустороннее изображение в центральной части герба муниципального образования города Новый Уренгой. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать"

    Кол-во: 27

    "Позиция 40"

    "Флаг ЯНАО. Цвет: сине-голубой. От нижнего края, на расстоянии 1/7 части флага проходит бело-сине-красный горизонтальный рисунок. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать"

    Кол-во: 27

    "Позиция 41"

    "Флаг ООО Газпром добыча Уренгой. Цвет флага: белый с логотипом ООО Газпром добыча Уренгой, цвет логотипа RAL - 5015, Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика."

    Кол-во: 27

    "Позиция 42"

    "Флаг Уренгойское газопромысловое управление. Материал: искусственный шелк, Цвет флага: RAL - 5015, с логотипом УГПУ, цвет логотипа белый. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика."

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Флаг Российская Федерация. Прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней- белого, средней- синего и нижней- красного. Соотношение ширины флага к его длине: 2:3. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная п"

    Кол-во: 25

    "Позиция 44"

    "Флаг ПАО Газпром . Материал: искусственный шелк, цвет белый с логотипом Газпром, цвет логотипа RAL - 5015. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика."

    Кол-во: 25

    "Позиция 45"

    "Флаг Новый Уренгой. Цвет: синий. Двустороннее изображение в центральной части герба муниципального образования города Новый Уренгой. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Флаг ЯНАО. Цвет: сине-голубой. От нижнего края, на расстоянии 1/7 части флага проходит бело-сине-красный горизонтальный рисунок. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Флаг Российская Федерация. Прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней- белого, средней- синего и нижней- красного. Соотношение ширины флага к его длине: 2:3". Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная "

    Кол-во: 6

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    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от д. Куликово до с. Котцыно - с. Калачево - с. Юрьевское - ж/д ст. Ермолино - д. Опольное - д. Тимошиха Ивановского района Ивановской области" - "Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Урусобино Гаврилово-Посадского района до д. Бушариха - д. Зернилово Тейковского района Ивановской области" (22/2.3/0008569/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от...
    177093
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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