Поставка праздничной атрибутики для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2020 году

Поставка праздничной атрибутики для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

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Газпром добыча Уренгой Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шар воздушный . Цвет 9 Пастель голубой, материал: латекс" Кол-во: 550

"Позиция 2" "Цветок искусственный. Материал пластик, ткань/полиэстр, Цвет: красный" Кол-во: 100

"Позиция 3" "Флаг ООО Газпром добыча Уренгой. Цвет флага: белый с логотипом ООО Газпром добыча Уренгой, цвет логотипа RAL - 5015, Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать Нанесение логотипа Заказчика." Кол-во: 6

"Позиция 4" "Флажок Российская Федерация. Прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней- белого, средней- синего и нижней- красного. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать. С пластиковой палочкой" Кол-во: 170

"Позиция 5" "Флажок ООО Газпром добыча Уренгой. Цвет флага: белый с логотипом ООО Газпром добыча Уренгой, цвет логотипа RAL - 5015, Материал: искусственный шелк. Настольный на металической подставке. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчи" Кол-во: 340

"Позиция 6" "Флажок Новый Уренгой. Цвет: синий. Двустороннее изображение в центральной части герба муниципального образования город Новый Уренгой. Материал: искусственный шелк. Трафаретная печать, с пластиковой палочкой. Метод нанесения: Трафаретная печать" Кол-во: 900

"Позиция 7" "Флажок ЯНАО. Цвет: сине-голубой. От нижнего края , на расстоянии 1/7 части флага проходит бело-сине-красный горизонтальный рисунок. Материал: искусственный шелк. С пластиковой палочкой. Метод нанесения: Трафаретная печать" Кол-во: 85

"Позиция 8" "Флажок ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Материал: искусственный шелк, трафаретная печать, с пластиковой палочкой и зажимом, основной цвет красный, с надписью "9 мая 75 лет". Метод нанесения: Трафаретная печать" Кол-во: 1000

"Позиция 9" "Флажок ПАО Газпром. Материал: искусственный шелк, цвет флага белый с логотипом ПАО Газпром, цвет логотипа RAL - 5015, с пластиковой палочкой. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика." Кол-во: 250

"Позиция 10" "Цветок искусственный. Цвет: кремово-белый. Материал: пластик, ткань/полиэстр" Кол-во: 1150

"Позиция 11" "Цветок искусственный. Материал: пластик, ткань/полиэстр, цвет: красный" Кол-во: 30

"Позиция 12" "Цветок искусственный. Цвет малиновый, материал ткань/полиэстр" Кол-во: 430

"Позиция 13" "Цветок искусственный. Материал пластик, ткань/полиэстр, Цвет: красный" Кол-во: 200

"Позиция 14" "Шапка-ушанка . Солдатская, цвет серый, подклад: искусственный мех. Сезон: Зима" Кол-во: 50

"Позиция 15" "Шар воздушный . материал - латекс, цвет голубой близкий к RAL - 5015, с логотипом Газпром добыча Уренгой, цвет логотипа белый" Кол-во: 1520

"Позиция 16" "Шар воздушный . материал - латекс, цвет красный, с логотипом День Победы, с пластиковой палочкой и зажимом" Кол-во: 2420

"Позиция 17" "Шар воздушный . материал - латекс, цвет оранжевый, с логотипом День Победы" Кол-во: 120

"Позиция 18" "Шар воздушный . Цвет 45 Пастель красный, материал: латекс" Кол-во: 1000

"Позиция 19" "Шар воздушный . Цвет 10 Пастель синий, материал: латекс" Кол-во: 600

"Позиция 20" "Шар воздушный . Цвет 01 Пастель белый, материал: латекс" Кол-во: 550

"Позиция 21" "Шар воздушный . Цвет оранжевый. Форма: круглый, материал: латекс" Кол-во: 100

"Позиция 22" "Шар воздушный . Цвет черный. Форма: круглый, материал: латекс" Кол-во: 100

"Позиция 23" "Транспортные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Флаг ПАО Газпром . Материал: искусственный шелк, цвет белый с логотипом Газпром, цвет логотипа RAL - 5015. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика." Кол-во: 7

"Позиция 25" "Ель искусственная. Тип - искусственная ель; Материал - ПВХ пленка (экологически чистый и качественный материал поливинилхлорид - тонкая полимерная пленка пвх, отличается своей физической стойкостью к различным видам щелочи, минеральным маслам, многи" Кол-во: 6

"Позиция 26" "Ель искусственная. Тип хвои: ПВХ Цвет хвои: зеленый Класс елки: стандарт Заснеженность: легкая Шишки: Да Крепление веток: на крючках Силуэт елки: классический Размещение елки: Напольная Материал подставки: металл Диаметр подставки:" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 2 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35" Кол-во: 15

"Позиция 28" "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 3 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35" Кол-во: 15

"Позиция 29" "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 8 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 8 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Игрушка новогодняя. Форма : Снежинка из пенопласта 6-ти конечная, Толщина 6 см. Цвет Белый, материал: Пенополистирол М-35" Кол-во: 10

"Позиция 32" "Лента Георгиевская . Тканая лента с продольными полосами оранжевого и черного цветов в последовательности: 1мм- оранжевая, 6.6мм-черная, 6.6мм- оранжевая" Кол-во: 400

"Позиция 33" "Набор пластиковых шаров . Материал - пластик; Цвет: розовый шелк; Количество шаров в упаковке - 4 шт.; Текстура - матовая/глянцевая" Кол-во: 30

"Позиция 34" "Набор пластиковых шаров . В упаковке: 9 шаров Цвет: золото Материал: пластик Тип крепления: подвеска В упаковке: шнурочки для подвешивания шаров Фактура: MIX" Кол-во: 30

"Позиция 35" "Ель искусственная. Материал: Металл, ПВХ Цвет: Зелёный Тип ёлки: Напольная Диаметр нижнего яруса, см: 165 Тип веток: ПВХ" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Ель искусственная. Материал - ПВХ пленка Диаметр веточек - 7 см.; Конструкция - ствольная собирается по ярусам в петли; Диаметр нижнего основания - 190 см.; Подставка - есть, металлическая; Количество веточек - 2390 шт.; Цвет - насыщенно-зеле" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Ель искусственная. Материал: ПВХ пленка Диаметр веточек - 10 см. Конструкция - ствольная, собирается по ярусам; Диаметр нижнего основания - 120 см.; Подставка - есть, металлическая; Общее количество веточек - 659 шт.; Цвет - зеленый" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Украшение новогоднее. Подвеска из зеркальных и матовых заснеженных шаров. Материал - пластик. Цвет красный, Форма - Гроздью, Количество шаров в связке - 16" Кол-во: 30

"Позиция 39" "Флаг Новый Уренгой. Цвет: синий. Двустороннее изображение в центральной части герба муниципального образования города Новый Уренгой. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать" Кол-во: 27

"Позиция 40" "Флаг ЯНАО. Цвет: сине-голубой. От нижнего края, на расстоянии 1/7 части флага проходит бело-сине-красный горизонтальный рисунок. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать" Кол-во: 27

"Позиция 41" "Флаг ООО Газпром добыча Уренгой. Цвет флага: белый с логотипом ООО Газпром добыча Уренгой, цвет логотипа RAL - 5015, Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика." Кол-во: 27

"Позиция 42" "Флаг Уренгойское газопромысловое управление. Материал: искусственный шелк, Цвет флага: RAL - 5015, с логотипом УГПУ, цвет логотипа белый. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика." Кол-во: 15

"Позиция 43" "Флаг Российская Федерация. Прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней- белого, средней- синего и нижней- красного. Соотношение ширины флага к его длине: 2:3. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная п" Кол-во: 25

"Позиция 44" "Флаг ПАО Газпром . Материал: искусственный шелк, цвет белый с логотипом Газпром, цвет логотипа RAL - 5015. Метод нанесения: Трафаретная печать. Нанесение логотипа Заказчика." Кол-во: 25

"Позиция 45" "Флаг Новый Уренгой. Цвет: синий. Двустороннее изображение в центральной части герба муниципального образования города Новый Уренгой. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Флаг ЯНАО. Цвет: сине-голубой. От нижнего края, на расстоянии 1/7 части флага проходит бело-сине-красный горизонтальный рисунок. Материал: искусственный шелк. Метод нанесения: Трафаретная печать" Кол-во: 6