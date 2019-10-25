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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908366131
Уникальный номер закупки
19/4.3/0074158/ГЭкспо
Наименование закупки
Поставка фототехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Контактный телефон
+7 812 455-02-80
Факс
+7 812 455-02-55
Адрес электронной почты
o.bolotova@gazpromexpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова О. В.
Место рассмотрения предложений
по месту нахождения Организатора
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фототехники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фототехники
Начальная цена
1 156 002,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
26.70.19.000
47.78.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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