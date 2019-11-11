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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для гидродинамических насосов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка запасных частей для гидродинамических насосов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2019 08:0011.11.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для гидродинамических насосов для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908365991

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0074128/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для гидродинамических насосов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_74128.docx

    Список_внесённых_изменений.doc

    Документация_74128.zip

    Извещение о завершении_74128.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-29-40

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мукебенов К. А.

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73

    Закупки и тендеры Томская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для гидродинамических насосов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.11.201915.11.2019 14:0015.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365991Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для гидродинамических насосов для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для гидродинамических насосов для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    14 512 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-0 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пята ГДМ , 10-04.05.401, ГДМ 83-Е-140/16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Прокладка ГДМ54-04.01.006-05 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Прокладка ГДМ8.01.015 для насоса ГДМ8-03"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Прокладка ГДМ9-03.01.008-02 для насоса Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Прокладка ГДМ9-03.01.008-01 для насоса Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-01 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Прокладка ГДМ8.01.015 для насоса ГДМ9-04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Втулка ГДМ21-031.01.202 для насоса ГДМП8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Прокладка ГДМ10.05.612-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Прокладка ГДМ10.05.612-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Прокладка ГДМ10.05.612-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Прокладка ГДМ10.05.612-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Прокладка ГДМ10.05.008 для насоса ГДМ21-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Прокладка ГДМ10.05.712 для насоса ГДМ14-"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Прокладка ГДМ10.05.712 для насоса ГДМ15-"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Прокладка ГДМ10.05.712 для насоса ГДМ83-"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Прокладка ГДМ12.00.005 для насоса ГДМ8-0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Прокладка ГДМ12.00.005 для насоса ГДМП21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Прокладка ГДМ12.00.006-02 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Прокладка ГДМ12.01.006 для насоса ГДМ14-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-0 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Прокладка ГДМ13.01.004-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Прокладка ГДМ13.01.004-02 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Прокладка ГДМ13.01.004-03 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Прокладка ГДМ13.01.004-03 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Прокладка ГДМ13-01.01.004-02 для насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Прокладка ГДМ13-01.01.004-03 для насоса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Прокладка ГДМ15-06.01.001 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Прокладка ГДМ15-091.00.002 для насоса ГД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Втулка ГДМ12.01.203Р для насоса ГДМ13-Е-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Втулка ГДМ13-02.01.202 для насоса ГДМ21-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Втулка ГДМ13-02.01.203 для насоса ГДМ134"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Втулка ГДМ14-01.01.204 для насоса ГДМП21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Втулка ГДМ14-01.01.204 для насоса ГДМП8-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Втулка ГДМ20.01.203 для насоса ГДМ20-Е-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Втулка ГДМ21-031.01.202 для насоса ГДМП2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-08 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-07 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-07 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-07 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-07 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-05 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Прокладка ГДМ21-01.01.005-01 для насоса"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Прокладка ГДМ21-01.01.005-01 для насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Прокладка ГДМ21-01.01.005-01 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Прокладка ГДМ21-01.01.005 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Прокладка ГДМ21-01.01.005 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Прокладка ГДМ21-01.01.005 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Прокладка ГДМ20.01.005-02 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Прокладка ГДМ20.01.005-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Прокладка ГДМ20.01.005 для насоса ГДМ20-"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Узел подшипника ГДМ21-04.06.160 для насо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Прокладка ГДМ15-091.05.005-06 для насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Прокладка ГДМ15-091.05.005-03 для насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Прокладка ГДМ15-091.00.002-04 для насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Прокладка ГДМ15-091.00.002-03 для насоса"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Прокладка ГДМ15-091.00.002-03 для насоса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Прокладка ГДМ15-091.00.002-02 для насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Прокладка ГДМ10.05.712 для насоса ГДМ10-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Прокладка ГДМ10.00.005 для насоса ГДМ21-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Прокладка ГДМ10.00.005 для насоса ГДМ15-"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-01 для насоса ГДМ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-16 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-16 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-15 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-15 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-15 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-15 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-13 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-12 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-12 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-12 для насоса ГДМ14-"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-10 для насоса ГДМ20-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-09 для насоса ГДМ15-"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-07 для насоса ГДМ20-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-06 для насоса ГДМ9-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Прокладка ГДМ54-04.01.006-05 для насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Прокладка ГДМ54-04.01.006-01 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Прокладка ГДМ5.01.017 для насоса ГДМ13-Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Прокладка ГДМ48.01.002-06 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Прокладка ГДМ48.01.002-04 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Прокладка ГДМ21-04.07.003 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Прокладка ГДМ21-04.07.003 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Прокладка ГДМ21-04.07.003 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Прокладка ГДМ9-03.01.008 для насоса ГДМ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Прокладка ГДМ9-03.01.005 для насоса ГДМ8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Прокладка ГДМ9-03.01.005 для насоса ГДМ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Прокладка ГДМ9.01.005-03 для насоса ГДМ9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Прокладка ГДМ9.01.005-03 для насоса ГДМ8"

    Кол-во: 23

    "Позиция 92"

    "Прокладка ГДМ9.01.005-03 для насоса ГДМ2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 93"

    "Прокладка ГДМ9.01.005-03 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Прокладка ГДМ9.01.005-03 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Узел подшипника ГДМ21-04.06.160 для насо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-04 для насоса ГДМ8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-03 для насоса ГДМ9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-03 для насоса ГДМ8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-02 для насоса ГДМ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-01 для насоса ГДМ9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-01 для насоса ГДМ8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-01 для насоса ГДМ8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-12 для насоса ГДМ20-"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Втулка ГДМП6-01.01.205Р-1 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Втулка ГДМП6-01.01.205Р-1 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Втулка ГДМП4.01.203 для насоса ГДМП4-Е-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Втулка ГДМП2.01.202 для насоса ГДМС3-Е-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Втулка ГДМП2.01.202 для насоса ГДМП2-Е-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Втулка ГДМП14-01.01.202 для насоса ГДМ13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Втулка ГДМП 7.01.203 для насоса ГДМ 14-Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Втулка ГДМД1.01.204 для насоса ГДМД1-Е-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Втулка ГДМ9-03.01.207 для насоса ГДМ20-Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Прокладка ГДМ9.01.005-03 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 114"

    "Прокладка ГДМ9.01.005-03 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Прокладка ГДМ9.01.005-03 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 116"

    "Прокладка ГДМ8-03.00.466 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Прокладка ГДМ8.01.015-04 для насоса ГДМ9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-08 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-08 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Узел подшипника ГДМ , 10-09.01.600, ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Узел подшипника ГДМ , 10-04.01.420-02, Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Узел подшипника в сборе ГДМ8-03.01.400 д"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Пята ГДМС2.01.230 для насоса ГДМС2-Е-5/3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Пята ГДМП14-01.01.260-01 для насоса ГДМП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Пята ГДМП14-01.01.260-01 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Пята ГДМП14-01.01.260 для насоса ГДМП8-Е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Пята ГДМП14-01.01.260 для насоса ГДМ21-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Пята ГДМП14-01.01.260 для насоса ГДМ14-0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Пята ГДМП , 14-01.01.260-03, ГДМ 8-04-Е-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Пята ГДМП , 14-01.01.260-03, ГДМ 15-062-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Пята ГДМП , 14-01.01.260, ГДМ 10-09-Е-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Пята ГДМД1.01.240 для насоса ГДМД1-Е-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Пята ГДМ9-04.01.320 для насоса ГДМ9-04-Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Пята ГДМ9-03.01.021 для насоса ГДМ20-Е-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Пята ГДМ8-03.01.290 для насоса ГДМ8-03-Е"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Пята ГДМ8.01.182 для насоса ГДМ9.04-Е-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Пята ГДМ20.01.250-01 для насоса ГДМ9-04-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Пята ГДМ20.01.250 для насоса ГДМ20-Е-40/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Пята ГДМ14.01.240 для насоса ГДМ14-Е-45/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Пята ГДМ12.01.270-01 для насоса ГДМ14-Е-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Пята ГДМ12.01.270-01 для насоса ГДМ12-Е-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Пята ГДМ12.01.270 для насоса ГДМ13-Е-93/"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Пята ГДМ12.01.270 для насоса ГДМ12-Е-72/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Пята ГДМ12.01.260-01 для насоса ГДМС3-Е-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Пята ГДМ12.01.260 для насоса ГДМС3-Е-30/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Узел подшипника ГДМ , 10-09.01.700, ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Узел подшипника ГДМС2.01.400 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Узел подшипника ГДМС2.01.310Р для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Узел подшипника ГДМП7-01.01.410-02 для н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Узел подшипника ГДМП4.01.500 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Узел подшипника ГДМП4.01.320 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Узел подшипника ГДМП21-02.01.130 для нас"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Узел подшипника ГДМП21-02.01.130 для нас"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Узел подшипника ГДМ9-04.01.410 для насос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Узел подшипника ГДМ9-03.01.150 для насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Узел подшипника ГДМ21-04.06.420 для насо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Узел подшипника ГДМ21-04.06.400 для насо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Узел подшипника ГДМ21-04.06.400 для насо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Узел подшипника ГДМ21-04.06.160 для насо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Узел подшипника ГДМ20.01.150Р для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Узел подшипника ГДМ14-08.01.180-01 для н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Узел подшипника ГДМ134.01.410 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Узел подшипника ГДМ134.01.350 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Узел подшипника ГДМ 9-04.01.410 для насо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Узел подшипника ГДМ 9-04.01.400 для насо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Узел подшипника ГДМ 8-03.01.410 для насо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Узел подшипника ГДМ , 8-046.01.150, ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Узел подшипника ГДМ , 21-04.06.160, ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Узел подшипника ГДМ , 21.01.400, ГДМ 21-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Узел подшипника ГДМ , 15-01.06.150, ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Узел подшипника ГДМ , 14-01.01.410-03, Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Узел подшипника ГДМ , 14-01.01.410-03, Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-05 для насоса ГДМ9-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-05 для насоса ГДМ21-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-04 для насоса ГДМ21-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-01 для насоса ГДМ20-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Кольцо ГДМ83.01.221 для насоса ГДМ83-Е-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 178"

    "Втулка (вкладыш) ГДМ12.01.154Р для насос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Вкладыш ГДМП7.01.301 для насоса ГДМП2-Е-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Вкладыш ГДМД2.01.002-01 для насоса ГДМД1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Вкладыш ГДМД2.01.002 для насоса ГДМД1-Е-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Вкладыш ГДМ12.01.101Р1 для насоса ГДМ13-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Вкладыш ГДМ12.01.101Р1 для насоса ГДМ12-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Вкладыш ГДМ12.01.101Р 1 для насоса ГДМ14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Вкладыш ГДМ12.01.101 для насоса ГДМС3-Е-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Вкладыш ГДМ 12.01.101 для насоса ГДМ 14-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Втулка ГДМ12.01.203Р для насоса ГДМ12-Е-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Втулка ГДМ12.01.203 для насоса ГДМП2-Е-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Втулка ГДМ12.01.154Р для насоса ГДМ12-Е-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Втулка ГДМ12.01.154 для насоса ГДМС3-Е-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Втулка ГДМ 8-03.01.206 для насоса ГДМ9-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Втулка ГДМ 8-03.01.206 для насоса ГДМ8-0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 193"

    "Втулка ГДМ , 83.01.206, ГДМ 83-Е-140/165"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Втулка ГДМ , 8-04.01.203-02, ГДМ 8-04-Е-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Втулка ГДМ , 8-03.01.206, ГДМ 21-Е-22/55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Прокладка ГДМ9-043.01.213-15 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Прокладка ГДМ9-03.01.008-03 для насоса Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Прокладка ГДМ9-03.01.008-03 для насоса Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 199"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-09 для насоса ГДМ83-"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "Пята ГДМ 8-01.182-01 для насоса ГДМ8-03-"

    Кол-во: 3

    "Позиция 201"

    "Пята ГДМ 14.01.240-01 для насоса ГДМ 14-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Пята ГДМ 12.01.270-03 для насоса ГДМ 14-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Пята ГДМ 10-04.01.250 ГДМ 83-Е-140/1650-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Пята ГДМ , 83.01.250, ГДМ 83-Е-140/1650-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Пята ГДМ , 20.01.250-01, ГДМ 21-Е-22/550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Прокладка ГДМП7.00.002 для насоса ГДМП8-"

    Кол-во: 3

    "Позиция 207"

    "Прокладка ГДМП7.00.002 для насоса ГДМП21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Прокладка ГДМП6.02.002-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 209"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-02 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 210"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-02 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 211"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-02 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 213"

    "Прокладка ГДМ15-091.00.002 для насоса ГД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 214"

    "Прокладка ГДМ15-091.00.002 для насоса ГД"

    Кол-во: 29

    "Позиция 215"

    "Прокладка ГДМ15-091.00.002-01 для насоса"

    Кол-во: 6

    "Позиция 216"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-02 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 217"

    "Прокладка ГДМ10.05.008 для насоса ГДМ83-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-12 для насоса ГДМ21-"

    Кол-во: 12

    "Позиция 219"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-12 для насоса ГДМП8-"

    Кол-во: 18

    "Позиция 220"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-15 для насоса ГДМ83-"

    Кол-во: 72

    "Позиция 221"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-17 для насоса ГДМ8-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Кольцо ГДМ83.01.221-20 для насоса ГДМ14-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Кольцо ГДМ9-04.01.009-01 для насоса ГДМ8"

    Кол-во: 7

    "Позиция 224"

    "Кольцо ГДМ9-04.01.009-02 для насоса ГДМ8"

    Кол-во: 7

    "Позиция 225"

    "Кольцо ГДМ9-04.01.009-03 для насоса ГДМП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-17 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-17 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Кольцо ГДМ9-043.01.213-17 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 230"

    "Корпус подшипника ГДМП2.01.130Р для насо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Подшипник ГДМС2.01.250 для насоса ГДМС2-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Прокладка ГДМ10.00.005 для насоса ГДМ10-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Прокладка ГДМ10.00.005 для насоса ГДМ14-"

    Кол-во: 6

    "Позиция 234"

    "Прокладка ГДМ10.00.005 для насоса ГДМ8-0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Прокладка ГДМ10.00.005 для насоса ГДМ83-"

    Кол-во: 4

    "Позиция 236"

    "Прокладка ГДМ10.00.005 для насоса ГДМ9-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Прокладка ГДМ10.01.015-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Прокладка ГДМ10.01.015-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Прокладка ГДМ10.05.008 для насоса ГДМ10-"

    Кол-во: 8

    "Позиция 240"

    "Прокладка ГДМ10.05.008 для насоса ГДМ14-"

    Кол-во: 3

    "Позиция 241"

    "Прокладка ГДМ10.05.008 для насоса ГДМ15-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Втулка ГДМ21-04.06.204 для насоса ГДМ21-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Прокладка ГДТ4.01.107 для насоса ГДМ13-Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Втулка ГДМП7.01.203 для насоса ГДМ14-Е-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Втулка ГДМП7.01.203 для насоса ГДМС3-Е-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Втулка ГДМС2.01.202 для насоса ГДМС2-Е-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Втулка для втулочного пальцевого соедине"

    Кол-во: 314

    "Позиция 248"

    "Кольцо ГДМ110-116-2-3 для насоса ГДМ14-0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 249"

    "Кольцо ГДМ21-03.01.171-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 250"

    "Кольцо ГДМ52.01.005 для насоса ГДМ10-09-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Кольцо ГДМ52.01.006 для насоса ГДМ10-09-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Кольцо ГДМ83.01.006 для насоса ГДМ83-Е-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 253"

    "Втулка (нижняя) ГДМП4.01.211 для насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Втулка ГДМ , 10-04.01.202, ГДМ 83-Е-140/"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "Втулка ГДМ , 10-09.01.202, ГДМ 8-04-Е-14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Втулка ГДМ , 13-02.01.202, ГДМ 14-08-Е-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Втулка ГДМ , 14-01.01.204-02, ГДМ 10-09-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Втулка ГДМ , 14-01.01.204-05, ГДМ 15-062"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Втулка ГДМ , 21.01.204, ГДМ 21-Е-22/550-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Втулка ГДМ , 4-01.01.203, ГДМ 14-08-Е-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Втулка ГДМ , 4-01.01.203-03, ГДМ 15-062-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-02 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-02-0 для насоса Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-02-0 для насоса Г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 265"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-0 для насоса ГДМ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 267"

    "Прокладка ГДМ13.01.004-01 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Прокладка ГДМ12.01.006-03 для насоса ГДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Прокладка ГДМ13.01.004 для насоса ГДМ13-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Прокладка ГДМ13.01.004 для насоса ГДМ14-"

    Кол-во: 2

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