www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908365425
Уникальный номер закупки
19/2.1/0074917/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Услуги по приведению образовательной среды детских садов УЭЗиС в соответствие Федеральному Государственному Образовательному Стандарту согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2019 году 0035/19/2.1/0074917/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.10.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-88
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
M.Karlushina@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
карлушина м. в.
Место рассмотрения предложений
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Закупки и тендеры Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по приведению образовательной среды детских садов УЭЗиС в соответствие Федеральному Государственному Образовательному Стандарту согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 12:0022.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365425Подведение итогов не позднее Услуги по приведению образовательной среды детских садов УЭЗиС в соответствие Федеральному Государственному Образовательному Стандарту согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2019 году620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по приведению образовательной среды детских садов УЭЗиС в соответствие Федеральному Государственному Образовательному Стандарту согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2019 году
Начальная цена
597 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
82.99.19.000
82.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.