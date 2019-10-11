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Номер извещения
31908365285
Уникальный номер закупки
19/1.1/0072140/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение работ по искусственному воспроизводству и выпуску водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам при строительстве объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» (СМСП) (72140)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паремская М. А.
Место рассмотрения предложений
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д
Закупки и тендеры Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
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Выполнение работ по искусственному воспроизводству и выпуску водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам при строительстве объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.10.201916.10.2019 14:0016.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365285Подведение итогов не позднее Выполнение работ по искусственному воспроизводству и выпуску водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам при строительстве объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ»196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по искусственному воспроизводству и выпуску водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам при строительстве объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ»
Начальная цена
8 969 480,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
03.22.90.120
03.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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