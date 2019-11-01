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Номер извещения
31908365322
Уникальный номер закупки
19/2.1/0076008/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/19/2.1/0076008/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.10.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ловцов а. а.
Место рассмотрения предложений
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.11.201921.11.2019 12:0021.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365322Подведение итогов не позднее Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
492 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
72.19.29.190
72.19.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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