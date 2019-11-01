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    Главная / Торги / Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/19/2.1/0076008/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.10.2019

    Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/19/2.1/0076008/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.10.2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.11.2019 08:0001.11.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365322Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция БПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908365322

    Уникальный номер закупки

    19/2.1/0076008/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/19/2.1/0076008/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.10.2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    76008 МИ Услуги по оценке.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-89

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ловцов а. а.

    Место рассмотрения предложений

    620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201921.11.2019 12:0021.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365322Подведение итогов не позднее Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по выявлению и оценке характеристик источников повышенного уровня акустического шума на рабочем месте оператора ГРС Кольцово и разработка способов снижения уровней шума до технически достижимых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    492 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    72.19.29.190

    Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии

    Классификатор ОКВЭД2

    72.19.9

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Составление отчета по результатам измере"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Обследование ГРС и проведение акустическ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Составление пояснительной записки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Составление акустической модели. Расчет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Составление предварительной спецификации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Составление чертежей с размещением акуст"

    Кол-во: 1

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