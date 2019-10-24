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Номер извещения
31908365083
Уникальный номер закупки
19/2.1/0061482/ТГСаратов
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических (и/или предварительных) медицинских осмотров работников для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в Саратовской обл. в 2020 – 2022 гг. (№0037/19/2.1/0061482/ТГСаратов/К/ГОС/Э/03.10.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 08:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Контактный телефон
+7 8452 30-68-73
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
Tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Г. Г.
Место рассмотрения предложений
г. Саратов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических (и/или предварительных) медицинских осмотров работников для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в Саратовской обл. в 2020 – 2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.11.201908.11.2019 14:0008.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365083Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических (и/или предварительных) медицинских осмотров работников для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в Саратовской обл. в 2020 – 2022 гг.г. Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических (и/или предварительных) медицинских осмотров работников для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в Саратовской обл. в 2020 – 2022 гг.
Начальная цена
5 220 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4100
Кол-во: 4100
Кол-во: 500
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