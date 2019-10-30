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Номер извещения
31908364817
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019713/ДШельф
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 04:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65122
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
o_svirid@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свирид О. В.
Место рассмотрения предложений
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4
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Выполнение работ по ремонту КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.11.201914.11.2019 08:0014.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364817Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
1 710 074,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
33.14
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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