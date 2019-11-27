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Номер извещения
31908364021
Уникальный номер закупки
19/2.1/0075974/ГПитание
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров в г.Югорске для нужд филиала "Югорское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Почтовый адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
+7 3452 54-09-55
Адрес электронной почты
zakupki@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров в г.Югорске для нужд филиала «Югорское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.12.201911.12.2019 14:0011.12.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364021Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров в г.Югорске для нужд филиала «Югорское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров в г.Югорске для нужд филиала «Югорское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
459 798,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
86.90.1
86.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28
Кол-во: 48
Кол-во: 15
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