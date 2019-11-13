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Номер извещения
31908361626
Уникальный номер закупки
19/4.2/0073087/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка общезаводского и газоиспользующего оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 10:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-51-82
Факс
Адрес электронной почты
HusnullinDV@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хуснуллин Д. В.
Место рассмотрения предложений
Тюменская обл., г.Сургут, ул. Университетская д.1, ООО "Газпром трансгаз Сургут"
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Поставка общезаводского и газоиспользующего оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
26.11.201926.11.2019 12:0026.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908361626Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского и газоиспользующего оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"Тюменская обл., г.Сургут, ул. Университетская д.1, ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общезаводского и газоиспользующего оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Начальная цена
586 962,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
27.90.12
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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