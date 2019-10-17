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Номер извещения
31908361319
Уникальный номер закупки
19/4.3/0076037/ДОренбург
Наименование закупки
Поставка строительных инструментов для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" - для субъектов СМСП (19/4.3/0076037)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-60
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
e.pesteha@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пестеха Е. А.
Место рассмотрения предложений
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных инструментов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных инструментов
Начальная цена
143 011,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
25.73.3
46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 25
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 2
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