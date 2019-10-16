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Номер извещения
31908360982
Уникальный номер закупки
19/4.3/0073551/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/19/4.3/0073551/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/02.10.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 07:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-88
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
M.Karlushina@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карлушина М. В.
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова 7, 10 этаж, зал совещаний
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочной продукции
Начальная цена
127 483,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
20.59.56.150
20.52.10.190
20.30.22.120
20.30.12.140
20.30.12.120
20.30.1
20.30.2
20.52
20.59.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 74
Кол-во: 80
Кол-во: 75
Кол-во: 150
Кол-во: 1
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