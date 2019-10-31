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    Главная / Торги / Поставка геофизического оборудования

    Поставка геофизического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2019 13:0031.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геофизического оборудованияг. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.139, корп. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908360541

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0049238/ГФлот

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка геофизического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 18:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Перенос итогов_49238_4.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Т. О.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.139, корп. 1

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка геофизического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201927.11.2019 14:0027.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360541Подведение итогов не позднее Поставка геофизического оборудованияг. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.139, корп. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геофизического оборудования

    Начальная цена

    1 474 584,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка 2402100 Air valve end plate se"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "шток поршня 140710L Air valve piston rod"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Прокладка 1406400 Air valve body seal pa"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Контргайка 9099441 Air valve lock nut fo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Чашка поршня 2405000 Air valve piston cu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Направляющий болт 2809300 Air valve guid"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Уплотнительное кольцо BA 0142 Gasket rin"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стопорное кольцо BA 0163 Locking ring WH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Прокладка 069-0340-02 Seal ring. Size 2-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Грязесъёмное кольцо CN 8002288A Wiper ri"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Прокладка OC 0355 Seal ring , nitrile, s"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Фитинг BA 0028 Steel fitting for gate va"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Прокладка 1402100 Main cylinder end plat"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Отвод (колено) 9110481 Street elbow for"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Уплотнительное кольцо 9621210 O-ring for"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Фиттинг 9990004 Alemite fitting for inte"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "амортизатор 1403400 Main cylinder buffer"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Уплотнительное кольцо 9622220 Plunger O-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Уплотнительное кольцо 9621210 Return val"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Уплотнительное кольцо 9622120 Intake (di"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Стопорное кольцо 9240012 Intake (dischar"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Вкладыш 626100N Cylinder head O-ring lin"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Уплотнительное кольцо 622311N Cylinder h"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Сальник 9500302 Plunger right side seali"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Уплотнительное кольцо 622312N Cylinder h"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Сальник 9510507 Main cylinder end plate"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Штыр-штанга BA 0026 Valve pin-rod Type H"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Винт BA 0648 Set screw for gate valve 3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Прокладка OD 0237 Ring gasket internal f"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Прокладка OD 0437 Ring gasket internal f"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Прокладка OD 0109 Ring gasket for work w"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Прокладка 20378258 Ring gasket size 2-43"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Прокладка 069-0355-01 Seal ring, nitrile"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Прокладка 069-0229-01 Seal ring, nitrile"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Опорное кольцо BA 0011 Support ring for"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Опорное кольцо BA 0012 Support ring for"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Штифт для задвижки PA 0027 Pin for gate"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Прокладка S/N 20356515 Seal seat 2035651"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Седло прокладочное S/N 20356463 Gasket s"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Уплотнительное кольцо OD 0438 O-ring for"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Опорное кольцо BA 0011 Support ring for"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Опорное кольцо BA 0012 Support ring for"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Прокладка BA 0187 Ring gasket for gate v"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Прокладка OD 0426 Ring gasket for gate v"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Прокладка OD 0342 Ring gasket size 2-342"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Сопло для смазки BA 0029 Steel nozzle fo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Кольцо BA-0100 Wear ring for gate valve"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Кольцо BA-0099 Wear ring for gate valve"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Уплотнительное кольцо BX-155 O-ring BX-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Уплотнительное кольцо BX-153 Seal BX-153"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Уплотнительное кольцо BX-155 O-ring BX-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Трубка (патрубок) 1/4ODX0.64WTSS Tube 1/"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Соединение 4MSEL4N-316 Coupling 1/4" Swa"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Соединение 4EE4-316 Coupling 1/4" Swadge"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Соединение 6SC6-316 Coupling 3/8" Swadge"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Соединение 6MSC4N-316 Coupling 3/8" Swad"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Соединение 6MSC8N-316 Coupling 3/8" Swad"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Соединение 4SC4N-316 Coupling 1/4" Swadg"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Соединение 4MSC8N-316 Coupling 1/4" Swad"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Втулка 3/4X1/2FGS Bush 3/4" NPT F x 1/2""

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "ниппель 3/4FFS Nipple 3/4" NPT M x M 3K"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Соединение 3/4GGS Coupling 3/4" NPT F x"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Соединение 1/4GGS Coupling 1/4" NPT F x"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "ниппель 1/4FFS Nipple 1/4" NPT M x M 3K"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Уплотнительное кольцо BX-153 Seal BX-153"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Ремонтный комплект B20-FSW-N Ball valve"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "ниппель 1/2X3/8FFS Nipple 1/2" NPT M x 3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Отвод (колено) 9110481 Street elbow for"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Уплотнительное кольцо 9621210 O-ring for"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Фиттинг 9990004 Alemite fitting for inte"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "амортизатор 1403400 Main cylinder buffer"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Уплотнительное кольцо 9622220 Plunger O-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Прокладка 20375577 Ring gasket for gate"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Соединение 1/2X3/8PTRS Coupling 1/2" NPT"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Соединение 1/2X1/4PTRS Coupling 1/2" NPT"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Соединение 1/2X3/8FGS Coupling 1/2" NPT"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Соединение 1/2X1/4FGS Coupling 1/2" NPT"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Соединение 1/2GGS Coupling 1/2" NPT F x"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Соединение 1/2X3/8GGS Coupling 1/2" NPT"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Соединение 1212-04-04S Coupling 1/4" BSP"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Соединение 6-8FMA10K-SS Coupling 3/8" NP"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Соединение NJ6-4HN10K-SS Coupling 3/8" N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Соединение 8-12FMA10K-SS Coupling 3/4" N"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Соединение B4-4HN10K-SS Coupling 1/4" BS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "ниппель 1/2FFS Nipple 1/2" NPT M 3K PSI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Патрубок 1/4DDS Elbow 1/2 "NPT F 3K PSI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Патрубок 1/2DDS Elbow 1/2 "NPT F 3K PSI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Крестовина 1/2KMMOOS Cross piece 1/2" NP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Патрубок 1/2MMOS Elbow 1/2" NPT F 3000 p"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Штекер 4HP10K-SS Plug 1/4" NPT M 10000 p"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Игольчатый клапан 10NM44S Needle valve 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Закрепительная втулка BA-0026 Adapter sl"

    Кол-во: 2

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    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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