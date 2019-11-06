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    Главная / Торги / Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2019 10:0006.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908360495

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0073999/ГПитание

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 1541.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201920.11.2019 14:0020.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360495Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    1 350 921,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    10.61

    Продукция мукомольно-крупяного производства

    Классификатор ОКВЭД2

    46.38

    Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОЛИВКИ без косточек ж/б 300 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 2"

    "ГОРОШЕК КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ж/б 310 г"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 3"

    "ФАСОЛЬ КОНСЕРВИРОВАННАЯ КРАСНАЯ ж/б 400 г"

    Кол-во: 125

    "Позиция 4"

    "ФИЛЕ АНЧОУС В МАСЛЕ ст/б 78 г"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 245 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 6"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА НАТУРАЛЬНАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА АТЛАНТИЧЕСКАЯ ж/б 240 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ ж/б 185 г"

    Кол-во: 125

    "Позиция 8"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 250 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ КОПЧЕНЫЕ В МАСЛЕ ж/б 160 г"

    Кол-во: 75

    "Позиция 10"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ в/с ж/б 325 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ 100 г"

    Кол-во: 25

    "Позиция 12"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ КОРЕЙСКОЙ МОРКОВИ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 13"

    "КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ ж/б 310 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "ГОРЧИЦА ПОРОШОК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "ПРИПРАВА ГВОЗДИКА ЦЕЛАЯ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 16"

    "ПРИПРАВА ХМЕЛИ-СУНЕЛИ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 17"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ ШАШЛЫКА"

    Кол-во: 13

    "Позиция 18"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ КУРИЦЫ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 19"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК"

    Кол-во: 13

    "Позиция 20"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "ПРИПРАВА ПАПРИКА КРАСНАЯ МОЛОТАЯ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "ЛИМОННАЯ КИСЛОТА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "КИСЕЛЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 25"

    "ПАНИРОВОЧНЫЕ СУХАРИ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 26"

    "СМЕСЬ КОМПЛЕКСНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА ИЗИ КАРЕЛИЯ"

    Кол-во: 125

    "Позиция 27"

    "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ КРАСНЫЙ РЕКОРД"

    Кол-во: 125

    "Позиция 28"

    "ДРОЖЖИ ПАКМАЯ 100 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "УКСУС СТОЛОВЫЙ 9% 0,5 л"

    Кол-во: 238

    "Позиция 30"

    "МАК ПИЩЕВОЙ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ МОЛОТАЯ"

    Кол-во: 700

    "Позиция 32"

    "ЧЕЧЕВИЦА КРАСНАЯ 450 г"

    Кол-во: 38

    "Позиция 33"

    "ЧЕЧЕВИЦА ЗЕЛЕНАЯ КРУПНАЯ КАНАДСКАЯ 450 г"

    Кол-во: 38

    "Позиция 34"

    "ФАСОЛЬ МИКС БЕЛАЯ,КРАСНАЯ,ЧЕРНАЯ 450 г"

    Кол-во: 150

    "Позиция 35"

    "КРУПА ГЕРКУЛЕС"

    Кол-во: 175

    "Позиция 36"

    "КРУПА ПШЕНИЧНАЯ АРТЕК"

    Кол-во: 125

    "Позиция 37"

    "КРУПА ЯЧНЕВАЯ"

    Кол-во: 175

    "Позиция 38"

    "КРУПА ПЕРЛОВАЯ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "РИС ШЛИФОВАННЫЙ 1 сорт"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 40"

    "КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ в/с"

    Кол-во: 250

    "Позиция 41"

    "КРУПА МАННАЯ 3000 г"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 43"

    "КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ 1 сорт"

    Кол-во: 750

    "Позиция 44"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЖКИ ГОСТ"

    Кол-во: 750

    "Позиция 45"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПАГЕТТИ ГРУППА В"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 46"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЬЯ ГОСТ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕРМИШЕЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ГОСТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 48"

    "САХАР-РАФИНАД 900 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 49"

    "САХАР-РАФИНАД 450 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 50"

    "САХАР-РАФИНАД 230 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 51"

    "САХАР-ПЕСОК"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 52"

    "КОНФИТЮР 67% СО ВКУСОМ ВИШНИ 15 кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "КОНФИТЮР 67% СО ВКУСОМ МАЛИНЫ 15 кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "ПОВИДЛО ЯБЛОКО"

    Кол-во: 750

    "Позиция 55"

    "ПОВИДЛО АБРИКОС"

    Кол-во: 750

    "Позиция 56"

    "ТОМАТЫ МАРИНОВАННЫЕ ст/б 680 г"

    Кол-во: 125

    "Позиция 57"

    "ОГУРЧИКИ МАРИНОВАННЫЕ ст/б 720 мл"

    Кол-во: 625

    "Позиция 58"

    "ОГУРЧИКИ СОЛЕНЫЕ ПО-ДОМАШНЕМУ БОЧКОВЫЕ ст/б 720 мл"

    Кол-во: 250

    "Позиция 59"

    "ПАТИССОНЫ МАРИНОВАННЫЕ ст/б 720 мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 60"

    "СОУС СОЕВЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ 1 л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "СОУС ТЕРИЯКИ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ст/б 0,2 л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "СОУС ГРАНАТОВЫЙ НАРШАРАБ ст/б 380 г"

    Кол-во: 25

    "Позиция 63"

    "СОУС РАННИЙ ТКЕМАЛИ ст/б 300 г"

    Кол-во: 13

    "Позиция 64"

    "СОУС ПЕСТО С БАЗИЛИКОМ И РУККОЛОЙ ст/б 190 г"

    Кол-во: 25

    "Позиция 65"

    "ПАСТА ТОМАТНАЯ ст/б 500 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 66"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ 850 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 67"

    "ХРЕН РУССКИЙ 100 г"

    Кол-во: 25

    "Позиция 68"

    "ГОРЧИЦА ЗЕРНИСТАЯ 140 г"

    Кол-во: 25

    "Позиция 69"

    "ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ 100 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 70"

    "АДЖИКА ОСТРАЯ ст/б 120 г"

    Кол-во: 125

    "Позиция 71"

    "САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ж/б 220 г"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 72"

    "ПЕРСИКИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ ст/б 580 мл"

    Кол-во: 75

    "Позиция 73"

    "АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КУСОЧКИ ж/б 850 мл"

    Кол-во: 75

    "Позиция 74"

    "МАСЛИНЫ без косточек ж/б 300 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 75"

    "ГРИБЫ ОПЯТА МАРИНОВАННЫЕ ст/б 314 мл"

    Кол-во: 75

    "Позиция 76"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ МАРИНОВАННЫЕ ст/б 540 г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ВАРЕНОЕ С САХАРОМ ж/б 380 г"

    Кол-во: 750

    "Позиция 78"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ ГОСТ ж/б 380 г"

    Кол-во: 250

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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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