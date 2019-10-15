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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908360445
Уникальный номер закупки
19/4.3/0074002/ГПитание
Наименование закупки
Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.
Начальная цена
1 656 872,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
10.81
10.71
10.39
46.31
46.36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30000
Кол-во: 300
Кол-во: 7000
Кол-во: 400
Кол-во: 550
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 700
Кол-во: 1500
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 400
Кол-во: 1600
Кол-во: 1600
Кол-во: 60
Кол-во: 800
Кол-во: 120
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 1000
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 1000
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 40
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