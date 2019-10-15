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    Главная / Торги / Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360445Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908360445

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0074002/ГПитание

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 1536.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201906.11.2019 16:0006.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360445Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» с. Богашево, пер. Школьный 2а.

    Начальная цена

    1 656 872,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    10.81

    Сахар

    10.71

    Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения

    10.39

    Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.31

    Торговля оптовая фруктами и овощами

    46.36

    Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "САХАР В СТИКАХ 10 г"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 2"

    "САХАР ПЕСОК 10 кг"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "САХАР ПЕСОК"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 4"

    "САХАР РАФИНАД ЧАЙКОВСКИЙ 1кг"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "САХАР РАФИНАД ЧАЙКОВСКИЙ 500г"

    Кол-во: 550

    "Позиция 6"

    "СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "ТОМАТЫ МАРИНОВАННЫЕ 680 г"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "ТОМАТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СОБСТВЕННОМ СОКУ 680 г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "ГОРЧИЦА ЗЕРНИСТАЯ 190 г"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "АДЖИКА ДОМАШНЯЯ с/б 280 г"

    Кол-во: 700

    "Позиция 11"

    "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ВЕРНЕТ ж/б 400 г"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 12"

    "ФАСОЛЬ КРАСНАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ 400 г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ ГУРМАСТЕР пл/б 900 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "КУКУРУЗА САХАРНАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ ВЕРНЕТ ж/б 310 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "МАСЛИНЫ ОТБОРНЫЕ БЕЗ КОСТОЧКИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ж/б 280 г"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ ж/б 220 г"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 17"

    "ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ КОРНИШОНЫ ст/б 680 г"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 18"

    "ОЛИВКИ ОТБОРНЫЕ БЕЗ КОСТОЧКИ ст/б 300 г"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "ТОМАТНАЯ ПАСТА ПОМИДОРКА ж/б 770 г"

    Кол-во: 800

    "Позиция 20"

    "ХРЕН СТОЛОВЫЙ ст/б 250 г"

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "КАПУСТА КВАШЕНАЯ 1000 г"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "КИСЛОТА УКСУСНАЯ 70% 160 г"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "УКСУС 6% ВИННЫЙ БЕЛЫЙ 250 г"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "СОУС СОЕВЫЙ пл/бут 200 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 25"

    "СОУС БАРБЕКЮ 1000 г"

    Кол-во: 150

    "Позиция 26"

    "СОУС-КРЕМ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ 250 г"

    Кол-во: 150

    "Позиция 27"

    "МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ 1 кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "ДЖЕМ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ САВА пл/уп 870 г"

    Кол-во: 150

    "Позиция 29"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАНЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ж/б 800 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "ПЮРЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ЯГОДНОЕ ИЗ МАЛИНЫ с/м 1 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "ПЮРЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФРУКТОВОЕ ИЗ МАНГО с/м 1 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "КОМПОТ АНАНАС НАТУРАЛЬНЫЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ В СОБСТВЕННОМ СОКУ КУСОЧКИ ж/б 830 г"

    Кол-во: 300

    "Позиция 33"

    "КОМПОТ ВИШНЯ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ст/б 520 г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "КОМПОТ ИЗ ПОЛОВИНОК ПЕРСИКОВ В СИРОПЕ ж/б 820 г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "КОМПОТ СЛИВА ст/б 700 г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "ЛУКОВКИ МАРИНОВАННЫЕ 340 г"

    Кол-во: 40

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