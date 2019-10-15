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    Главная / Торги / Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908360182

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0074012/ГПитание

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 1494.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201906.11.2019 16:0006.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360182Подведение итогов не позднее Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    7 368 870,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    10.71

    Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.36

    Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИРИС МЯГКИЙ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "ПРЯНИКИ МИНДАЛЬНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 3"

    "ПРЯНИКИ ИМБИРНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 4"

    "ПРЯНИКИ С ТОПЛЕНЫМ МОЛОКОМ 300 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "ПРЯНИКИ СЛИВОЧНЫЕ 300 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "ЗЕФИР СО ВКУСОМ МАЛИНЫ 250 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "ЗЕФИР СО ВКУСОМ ВАНИЛИ 250 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 8"

    "ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 9"

    "ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "ЗЕФИР БЕЛО-РОЗОВЫЙ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "ВАФЛИ ОРЕХОВЫЕ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 12"

    "ВАФЛИ НОЧКА"

    Кол-во: 250

    "Позиция 13"

    "ВАФЛИ ШОКОЛАДНЫЕ 180 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "ВАФЛИ СЛИВОЧНЫЕ 180 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "ВАФЛИ С ХАЛВОЙ 180 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "ВАФЛИ СО СГУЩЕНКОЙ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 17"

    "ВАФЛИ СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 18"

    "ВАФЛИ С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 19"

    "ВАФЛИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ 170 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 20"

    "ВАФЛИ С ШОКОЛАДНЫМ КРЕМОМ 170 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 21"

    "ВАФЛИ ШОКОЛАДНЫЕ 200 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 22"

    "ВАФЛИ СЛИВОЧНЫЕ 200 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 23"

    "ВАФЛИ СО СГУЩЕНКОЙ 200 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 24"

    "ВАФЛИ ШОКОЛАДНЫЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "ПРЯНИКИ СЛИВОЧНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 26"

    "ИРИС"

    Кол-во: 120

    "Позиция 27"

    "ИРИС СЛИВОЧНЫЙ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 28"

    "РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ С ШОКОЛАДОМ 250 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 29"

    "РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ КЛУБНИКА В ШОКОЛАДЕ 250 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ 200 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 31"

    "ПИРОГ БИСКВИТНЫЙ С КЛУБНИЧНОЙ НАЧИНКОЙ 400 г"

    Кол-во: 400

    "Позиция 32"

    "ПИРОГ БИСКВИТНЫЙ С КОКОСОВОЙ НАЧИНКОЙ 400 г"

    Кол-во: 400

    "Позиция 33"

    "ПИРОГ БИСКВИТНЫЙ ИОГУРТ ЧЕРНОСЛИВ 400 г"

    Кол-во: 400

    "Позиция 34"

    "ТОРТ ПЕСОЧНЫЙ С ЧЕРНИЧНОЙ НАЧИНКОЙ 430 г"

    Кол-во: 400

    "Позиция 35"

    "ТОРТ ПЕСОЧНЫЙ С АБРИКОСОВОЙ НАЧИНКОЙ 430 г"

    Кол-во: 400

    "Позиция 36"

    "ТОРТ БИСКВИТНЫЙ 350 г"

    Кол-во: 400

    "Позиция 37"

    "ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ 250 г"

    Кол-во: 400

    "Позиция 38"

    "МАФФИНЫ МИНИ С ШОКОЛАДНЫМ КРЕМОМ 200 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 39"

    "МАФФИНЫ МИНИ С КЛУБНИКОЙ 200 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 40"

    "МАФФИНЫ МИНИ С КАРАМЕЛЬЮ 200 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 41"

    "ПРЯНИК С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ 400 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 42"

    "ПРЯНИК С ФРУКТОВОЙ НАЧИНКОЙ 400 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 43"

    "ПРЯНИКИ МЯТНЫЕ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 44"

    "ПРЯНИКИ ШОКОЛАДНЫЕ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 45"

    "ПРЯНИКИ КЛАССИЧЕСКИЕ МИНИ С ШОКОЛАДОМ 300 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 46"

    "ПРЯНИКИ КЛАССИЧЕСКИЕ МИНИ С КЛЮКВЕННОЙ НАЧИНКОЙ 300 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 47"

    "ПРЯНИКИ КЛАССИЧЕСКИЕ МИНИ С ВИШНЕВОЙ НАЧИНКОЙ 300 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 48"

    "ПРЯНИКИ КЛАССИЧЕСКИЕ МИНИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ 300 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 49"

    "ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ С АРАХИСОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "КОЗИНАКИ ПОДСОЛНЕЧНЫЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 51"

    "ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ С ФУНДУКОМ 90 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 52"

    "ВАФЛИ СО СГУЩЕНЫМ МОЛОКОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "ВАФЛИ ДЕНЬ И НОЧЬ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "ВАФЛИ ВАНИЛЬНО-СЛИВОЧНЫЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "ВАФЛИ КЛАССИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 56"

    "ВАФЛИ СЛИВОЧНЫЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "ВАФЛИ С АРОМАТОМ ШОКОЛАДА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "ВАФЛИ С АРОМАТОМ КАРАМЕЛИ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ КАКАО 75% ЭЛИТНЫЙ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 60"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ МОЛОЧНОЕ НА КЕФИРЧИКЕ 250 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 61"

    "ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 63"

    "КАРАМЕЛЬ ГРУША"

    Кол-во: 120

    "Позиция 64"

    "КАРАМЕЛЬ БАРБАРИС"

    Кол-во: 120

    "Позиция 65"

    "КАРАМЕЛЬ МЯТНАЯ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 66"

    "КАРАМЕЛЬ КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 67"

    "КАРАМЕЛЬ КИЗИЛ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 68"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С ЭКСТРАКТОМ ИМБИРЯ И ВИТАМИНАМИ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 69"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ И ВИТАМИНАМИ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 70"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ЮЖНАЯ НОЧЬ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 71"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 72"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ПТИЧЬЕ МОЛОКО"

    Кол-во: 120

    "Позиция 73"

    "ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 74"

    "ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 75"

    "ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ С МИНДАЛЕМ 90 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 76"

    "ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ В СТИКАХ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 77"

    "НАБОР КОНФЕТ ШОКОЛАДНЫХ АССОРТИ КРЕМОВОЕ 200 г"

    Кол-во: 96

    "Позиция 78"

    "НАБОР КОНФЕТ ШОКОЛАДНЫХ 200 г"

    Кол-во: 96

    "Позиция 79"

    "НАБОР КОНФЕТ ШОКОЛАДНЫХ 215 г"

    Кол-во: 96

    "Позиция 80"

    "НАБОР КОНФЕТ ШОКОЛАДНЫХ АССОРТИ 300 г"

    Кол-во: 96

    "Позиция 81"

    "НАБОР КОНФЕТ ШОКОЛАДНЫХ С ВАФЛЯМИ 300 г"

    Кол-во: 96

    "Позиция 82"

    "ЩЕРБЕТ АРАХИСОВЫЙ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 83"

    "ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 84"

    "ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ В НАРЕЗКЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 85"

    "ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ С ИЗЮМОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 86"

    "ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ С КУРАГОЙ 350 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 87"

    "ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ С КАКАО 350 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 88"

    "МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ МИКС"

    Кол-во: 200

    "Позиция 89"

    "МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ АССОРТИ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 90"

    "МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ АПЕЛЬСИН"

    Кол-во: 200

    "Позиция 91"

    "РАХАТ ЛУКУМ С АРАХИСОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 92"

    "РАХАТ ЛУКУМ КЛАССИЧЕСКИЙ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 93"

    "РАХАТ ЛУКУМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 94"

    "ВАФЛИ С АРОМАТОМ ВАНИЛИ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 95"

    "ВАФЛИ МОЛОЧНО-СЛИВОЧНЫЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 96"

    "ВАФЛИ КРЕМ БРЮЛЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 97"

    "ПАЛОЧКИ ВАФЕЛЬНЫЕ В ШОКОЛАДЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 98"

    "ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ ЛЮКС 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 99"

    "ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 100"

    "ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ ФИРМЕННЫЙ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 101"

    "ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ С ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ 50 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 102"

    "ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ 50 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 103"

    "ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 104"

    "ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 105"

    "ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ С ФУНДУКОМ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 106"

    "ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ С ИЗЮМОМ И ФУНДУКОМ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 107"

    "ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ С ЦЕЛЫМ МИНДАЛЕМ 100 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 108"

    "ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ С КУНЖУТОМ 90 г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 109"

    "КРЕКЕР С СЫРОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 110"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ ОРЕХОВОЕ 330 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 111"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ МОЛОЧНОЕ С ТВОРОЖКОМ 250 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 112"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ МОЛОЧНОЕ НА СМЕТАНКЕ 250 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 113"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ С ТОПЛЕНЫМ МОЛОКОМ 375 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 114"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ С КЛУБНИКОЙ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 115"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ С МОЛОКОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ К ЧАЮ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 117"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ С ГЛАЗИРОВАННЫМ ДНОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 118"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 119"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ШОКОЛАДНОЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 120"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 121"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ ДНО"

    Кол-во: 120

    "Позиция 122"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ВАНИЛЬНО-ТВОРОЖНОЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 123"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 124"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ПОСТНОЕ СО ЗЛАКАМИ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 125"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ К КОФЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 126"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ БИСКВИТ С МОЛОКОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 127"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ КЛУБНИКА 300 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 128"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ВАНИЛЬ 300 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 129"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ КАКАО 300 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 130"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ С КАКАО 330 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 131"

    "КРЕКЕР С СОЛЬЮ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 132"

    "КРЕКЕР С ЛУКОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 133"

    "КРЕКЕР НЕЖНЫЙ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 134"

    "КРЕКЕР РЫБКИ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 135"

    "ПЕЧЕНЬЕ КРЕКЕР 175 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 136"

    "ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ 360 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 137"

    "ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ 180 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 138"

    "ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ С ИЗЮМОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 139"

    "ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ОВСЯНОЕ С ИЗЮМОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 140"

    "ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНОЕ ОВСЯНОЕ 400 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 141"

    "ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНОЕ ОВСЯНОЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 142"

    "ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНОЕ 400 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 143"

    "ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНОЕ С МАЛИНОЙ 225 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 144"

    "ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНОЕ С БРУСНИКОЙ 225 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 145"

    "ПЕЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ СО СГУЩЕНКОЙ ОРЕШКИ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 146"

    "ПЕЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ С ФРУКТОВО-ЯГОДНОЙ НАЧИНКОЙ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 147"

    "ПЕЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ 430 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 148"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ МОЛОЧНОЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 149"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ С ОРЕХАМИ И КАКАО 330 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 150"

    "ВАФЛИ ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО"

    Кол-во: 200

    "Позиция 151"

    "ПАСТА ОРЕХОВАЯ С КАКАО 180 г"

    Кол-во: 120

    "Позиция 152"

    "КАРАМЕЛЬ РАКОВЫЕ ШЕЙКИ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 153"

    "КАРАМЕЛЬ С АРОМАТОМ ДЮШЕС"

    Кол-во: 120

    "Позиция 154"

    "КАРАМЕЛЬ ВИШНЯ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 155"

    "КАРАМЕЛЬ ФРУТОМЕЛЬКА МИКС"

    Кол-во: 120

    "Позиция 156"

    "КАРАМЕЛЬ ВЕСЕЛЫЕ ЛЕДЕНЦЫ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 157"

    "КАРАМЕЛЬ МОЛОЧНАЯ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 158"

    "КАРАМЕЛЬ ЦИТРУСОВАЯ ФАНТАЗИЯ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 159"

    "КАРАМЕЛЬ ИВУШКА"

    Кол-во: 120

    "Позиция 160"

    "КАРАМЕЛЬ КОРОВКА"

    Кол-во: 120

    "Позиция 161"

    "КАРАМЕЛЬ ЛИМОН"

    Кол-во: 120

    "Позиция 162"

    "КАРАМЕЛЬ БУРЕНКА"

    Кол-во: 120

    "Позиция 163"

    "КАРАМЕЛЬ МОРСКОЙ УЗЕЛОЧЕК"

    Кол-во: 120

    "Позиция 164"

    "КАРАМЕЛЬ МОЛОЧНАЯ РЕЧКА"

    Кол-во: 120

    "Позиция 165"

    "КАРАМЕЛЬ СТОЛИЧНАЯ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 166"

    "КАРАМЕЛЬ В ШОКОЛАДЕ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 167"

    "КАРАМЕЛЬ МЯТА И ШОКОЛАД"

    Кол-во: 120

    "Позиция 168"

    "ДРАЖЕ С ИЗЮМОМ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 169"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИК ГЛАЗИРОВАННЫЙ С ВАФЕЛЬНОЙ КРОШКОЙ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 170"

    "НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 1 кг"

    Кол-во: 110

    "Позиция 171"

    "НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 0,5 г"

    Кол-во: 110

    "Позиция 172"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ОЧУМЕЛЫЙ ШМЕЛИК МИКС"

    Кол-во: 200

    "Позиция 173"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ МАСКА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 174"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ КОРОВКА МОЛОЧНАЯ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 175"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ РОМАШКА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 176"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ПОЛЮШКО С ХАЛВОЙ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 177"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С ВАФЛЯМИ ПОЛЮШКО"

    Кол-во: 200

    "Позиция 178"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С ОРЕШКАМИ ЛЕСНАЯ ЛАКОМКА"

    Кол-во: 120

    "Позиция 179"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ КОРОВКА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 180"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ЗАБАВА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 181"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ГРИЛЬЯЖНЫЕ МЯГКИЙ ГРИЛЬЯЖ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 182"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ВОСТОЧНЫЙ ГРИЛЬЯЖ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 183"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ МИШКА КОСОЛАПЫЙ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 184"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ЛЕБЕДУШКА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 185"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ЛАСТОЧКА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 186"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 187"

    "КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ДИВНАЯ НОЧЬ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 188"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ С КАКАО 375 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 189"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ КАРАМЕЛЬ 300 г"

    Кол-во: 250

    "Позиция 190"

    "ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ 120 г"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 191"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЗАТЯЖНОЕ С САХАРОМ"

    Кол-во: 200

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