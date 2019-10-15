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Номер извещения
31908360182
Уникальный номер закупки
19/4.3/0074012/ГПитание
Наименование закупки
Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
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Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.11.201906.11.2019 16:0006.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360182Подведение итогов не позднее Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондитерских изделий для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
7 368 870,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
10.71
46.36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
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Кол-во: 120
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Кол-во: 120
Кол-во: 120
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Кол-во: 120
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Кол-во: 200
Кол-во: 120
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 250
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
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