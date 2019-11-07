Оказание юр. и консультац. услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деят-ти Заказчика, связанным с обязат. платежами в бюджет, по защите интересов Заказчика в гос. и судеб. органах, а также по иным прав. вопросам, возникающим в процессе хоз. деят-ти Заказчика, для нужд ОАО "Томскгазпром"

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31908359277 Уникальный номер закупки 19/2.1/0072217/ТомскГП Номер закупки Наименование закупки Оказание юр. и консультац. услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деят-ти Заказчика, связанным с обязат. платежами в бюджет, по защите интересов Заказчика в гос. и судеб. органах, а также по иным прав. вопросам, возникающим в процессе хоз. деят-ти Заказчика, для нужд ОАО "Томскгазпром" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Востокгазпром

Все закупки и тендеры Востокгазпром Юридический адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Почтовый адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Контактный телефон +7 3822 61-20-96 Факс +7 3822 61-20-60 Адрес электронной почты gmyzovsv@vostokgazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Гмызов С. В. Место рассмотрения предложений 634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115 Закупки и тендеры Томская область Закупки и тендеры Услуги юридические и бухгалтерские Ключевые слова:

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