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Номер извещения
31908359277
Уникальный номер закупки
19/2.1/0072217/ТомскГП
Наименование закупки
Оказание юр. и консультац. услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деят-ти Заказчика, связанным с обязат. платежами в бюджет, по защите интересов Заказчика в гос. и судеб. органах, а также по иным прав. вопросам, возникающим в процессе хоз. деят-ти Заказчика, для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов С. В.
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание юр. и консультац. услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деят-ти Заказчика, связанным с обязат. платежами в бюджет, по защите интересов Заказчика в гос. и судеб. органах, а также по иным прав. вопросам, возникающим в процессе хоз. деят-ти Заказчика, для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.11.201922.11.2019 18:0022.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908359277Подведение итогов не позднее Оказание юр. и консультац. услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деят-ти Заказчика, связанным с обязат. платежами в бюджет, по защите интересов Заказчика в гос. и судеб. органах, а также по иным прав. вопросам, возникающим в процессе хоз. деят-ти Заказчика, для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание юр. и консультац. услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деят-ти Заказчика, связанным с обязат. платежами в бюджет, по защите интересов Заказчика в гос. и судеб. органах, а также по иным прав. вопросам, возникающим в процессе хоз. деят-ти Заказчика, для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
10 800 006,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
69.10.14.000
69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2325
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