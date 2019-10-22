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Номер извещения
31908358812
Уникальный номер закупки
19/4.1/0055392/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка трубопроводной арматуры (Трубопроводная арматура диаметром от 300 мм и более) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (039-2001204)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-67-71
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
a.kerbel@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кербель А. О.
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.
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Поставка трубопроводной арматуры (Трубопроводная арматура диаметром от 300 мм и более) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (039-2001204)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.11.201905.11.2019 13:0005.11.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908358812Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры (Трубопроводная арматура диаметром от 300 мм и более) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (039-2001204)г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной арматуры (Трубопроводная арматура диаметром от 300 мм и более) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (039-2001204)
Начальная цена
1 038 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
28.14
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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