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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908357325
Уникальный номер закупки
19/2.1/0057973/ГСвязь
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ООО "Газпром связь" в 2020-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 09:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-35-70
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
k.maksimov@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов К. П.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Наметкина, д.16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ООО "Газпром связь" в 2020-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ООО "Газпром связь" в 2020-2022 гг.
Начальная цена
856 799,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
63.99.10.190
63.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
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