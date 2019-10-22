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Номер извещения
31908356071
Уникальный номер закупки
19/5.1/0061018/ТГМосква
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба при проведении капитального ремонта объекта "Магистральный газопровод "Горький-Центр" 55.0 от 495-550 км" (инв. № 000586)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 18:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-05-95 доб. 23172
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сериков В. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 16
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Выполнение комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба при проведении капитального ремонта объекта "Магистральный газопровод "Горький-Центр" 55.0 от 495-550 км" (инв. № 000586)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356071Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба при проведении капитального ремонта объекта "Магистральный газопровод "Горький-Центр" 55.0 от 495-550 км" (инв. № 000586)Российская Федерация, 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба при проведении капитального ремонта объекта "Магистральный газопровод "Горький-Центр" 55.0 от 495-550 км" (инв. № 000586)
Начальная цена
1 479 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
71.12.39.110
71.12.43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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