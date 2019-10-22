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Номер извещения
31908355321
Уникальный номер закупки
19/2.1/0060865/ТГМосква
Наименование закупки
Оказание услуг по информационному сопровождению производственных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-05-95 доб. 23172
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сериков В. В.
Место рассмотрения предложений
117420, г. Москва ул. Наметкина д.16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по информационному сопровождению производственных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.11.201907.11.2019 14:0007.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355321Подведение итогов не позднее Оказание услуг по информационному сопровождению производственных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2020 году117420, г. Москва ул. Наметкина д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по информационному сопровождению производственных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2020 году
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
73.11.19.000
73.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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