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Номер извещения
31908355023
Уникальный номер закупки
19/2.1/0047148/ГТранс
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности, охраны труда и пожарно-технического минимума для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев В. В.
Место рассмотрения предложений
117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина д. 16.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности, охраны труда и пожарно-технического минимума для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.11.201913.11.2019 14:0013.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355023Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности, охраны труда и пожарно-технического минимума для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина д. 16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности, охраны труда и пожарно-технического минимума для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году
Начальная цена
884 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
85.42.19
85.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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