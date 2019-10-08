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Номер извещения
31908354789
Уникальный номер закупки
19/2.1/0073512/ТГЮгорск
Наименование закупки
Экспертиза безопасности вида деятельности, для получения лицензии на сооружение пунктов хранения радиоактивных веществ (73512)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-24-92
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
announce@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимкин А. А.
Место рассмотрения предложений
628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
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Экспертиза безопасности вида деятельности, для получения лицензии на сооружение пунктов хранения радиоактивных веществ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 08:3022.10.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908354789Подведение итогов не позднее Экспертиза безопасности вида деятельности, для получения лицензии на сооружение пунктов хранения радиоактивных веществ628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза безопасности вида деятельности, для получения лицензии на сооружение пунктов хранения радиоактивных веществ
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
71.20.19.160
84.25.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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