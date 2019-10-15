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Номер извещения
31908354611
Уникальный номер закупки
19/4.3/0071069/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка полиграфической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-19-61
Факс
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Адрес электронной почты
yakupovagh@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якупова Г. Х.
Место рассмотрения предложений
г. Н.Новгород, ул. Звездинка,11
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полиграфической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиграфической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2020 г.
Начальная цена
1 946 175,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
17.23.13.110
17.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 355
Кол-во: 439
Кол-во: 197
Кол-во: 236
Кол-во: 315
Кол-во: 241
Кол-во: 334
Кол-во: 312
Кол-во: 337
Кол-во: 404
Кол-во: 318
Кол-во: 390
Кол-во: 448
Кол-во: 485
Кол-во: 394
Кол-во: 331
Кол-во: 1
Кол-во: 277
Кол-во: 372
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