Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка картофеля, овощей, фруктов, плодов, ягод, орехов и сухофруктов для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка картофеля, овощей, фруктов, плодов, ягод, орехов и сухофруктов для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908354555Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картофеля, овощей, фруктов, плодов, ягод, орехов и сухофруктов для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908354555

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0074013/ГПитание

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка картофеля, овощей, фруктов, плодов, ягод, орехов и сухофруктов для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 1492.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картофеля, овощей, фруктов, плодов, ягод, орехов и сухофруктов для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201927.11.2019 17:0027.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908354555Подведение итогов не позднее Поставка картофеля, овощей, фруктов, плодов, ягод, орехов и сухофруктов для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картофеля, овощей, фруктов, плодов, ягод, орехов и сухофруктов для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    9 019 960,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    10.39

    Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки

    01.25

    Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов

    01.2

    Культуры многолетние

    01.13

    Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    46.31

    Торговля оптовая фруктами и овощами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "САЛАТ ЛОЛЛО РОССО свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "САЛАТ РАДИЧИО свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "САЛАТ РОМАНО свежий"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "ТОМАТЫ свежие"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "ТОМАТЫ ЧЕРРИ КРАСНЫЕ свежие 250 г"

    Кол-во: 125

    "Позиция 6"

    "РЕДЬКА ЗЕЛЕНАЯ свежая"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "РЕДИС ДАЙКОН свежий"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "САЛАТ КИТАЙСКИЙ свежий"

    Кол-во: 75

    "Позиция 9"

    "ЧЕСНОК свежий"

    Кол-во: 70

    "Позиция 10"

    "КАПУСТА квашеная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 11"

    "ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "КАПУСТА БРОККОЛИ свежая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "КАПУСТА ЦВЕТНАЯ свежая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 14"

    "СЕЛЬДЕРЕЙ КОРЕНЬ свежий"

    Кол-во: 120

    "Позиция 15"

    "СПАРЖА свежая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "ЦУКИНИ свежие"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "ЗЕЛЕНЬ ТАРХУН свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "ЗЕЛЕНЬ ЩАВЕЛЬ свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "САЛАТ ФРИЗЕ свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "ПОМИДОРЫ СОЛЕНЫЕ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "ЧЕСНОК МАРИНОВАННЫЙ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "АНАНАС ГОЛД свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "АПЕЛЬСИНЫ свежие"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 24"

    "БАКЛАЖАНЫ свежие"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 25"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ свежие"

    Кол-во: 400

    "Позиция 26"

    "КАБАЧКИ свежие"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "ИМБИРЬ свежий"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "ЛУК ПОРЕЙ свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "КАПУСТА КРАСНОКАЧАННАЯ свежая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "ОГУРЦЫ ДЛИННОПЛОДНЫЕ свежие"

    Кол-во: 80

    "Позиция 32"

    "ОГУРЦЫ СРЕДНЕПЛОДНЫЕ свежие"

    Кол-во: 80

    "Позиция 33"

    "СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "ТЫКВА свежая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "ФЕНХЕЛЬ свежий"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "РЕДИС КРАСНЫЙ свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ свежий"

    Кол-во: 150

    "Позиция 38"

    "ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКА свежая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "ЗЕЛЕНЬ УКРОП свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "САЛАТ РУККОЛА свежий"

    Кол-во: 80

    "Позиция 41"

    "САЛАТ АЙСБЕРГ свежий"

    Кол-во: 90

    "Позиция 42"

    "ЗЕЛЕНЬ БАЗИЛИК ЗЕЛЕНЫЙ свежий"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "ЗЕЛЕНЬ КИНЗА свежая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "ЗЕЛЕНЬ МЯТА свежая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "ЗЕЛЕНЬ РОЗМАРИН свежий"

    Кол-во: 25

    "Позиция 46"

    "ЗЕЛЕНЬ ТИМЬЯН свежий"

    Кол-во: 25

    "Позиция 47"

    "ГРЕЙПФРУТ свежий"

    Кол-во: 700

    "Позиция 48"

    "ЯБЛОКИ ГОЛЬДЕН КАЛИБРОВАННЫЕ свежие 200-250г"

    Кол-во: 700

    "Позиция 49"

    "ЯБЛОКИ РЕД ДЕЛИШЕС ПРЕМИУМ свежие"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "ЯГОДА ГОЛУБИКА свежая 125г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "ЯГОДА ЕЖЕВИКА свежая 125г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "ЯГОДА СМОРОДИНА свежая 125 г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "ЯГОДА МАЛИНА свежая 125г"

    Кол-во: 150

    "Позиция 54"

    "ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ИЗЮМ ТЕМНЫЙ без косточек"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ КУРАГА"

    Кол-во: 150

    "Позиция 56"

    "ОРЕХ ГРЕЦКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 57"

    "ОРЕХ АРАХИС ОЧИЩЕННЫЙ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 58"

    "ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ЧЕРНОСЛИВ без косточек"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "СМЕСЬ КОМПОТНАЯ СУШЕНАЯ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "ЯГОДА ШИПОВНИК СУШЕНЫЙ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ИЗЮМ ЗОЛОТОЙ без косточек"

    Кол-во: 150

    "Позиция 62"

    "ОРЕХ МИНДАЛЬ СУШЕНЫЙ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 63"

    "ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ФИНИКИ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "СЕМЕНА КУНЖУТА БЕЛЫЕ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 65"

    "КАРТОФЕЛЬ свежий"

    Кол-во: 40000

    "Позиция 66"

    "КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ свежая"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 67"

    "МОРКОВЬ свежая"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 68"

    "МОРКОВЬ мытая свежая"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 69"

    "СВЕКЛА свежая"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 70"

    "ЛУК РЕПКА свежий"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 71"

    "ВИНОГРАД КРАСНЫЙ РЕД ГЛОБ свежий"

    Кол-во: 150

    "Позиция 72"

    "ВИНОГРАД БЕЛЫЙ ТОМСОН свежий"

    Кол-во: 150

    "Позиция 73"

    "ГРУША КОНФЕРЕНЦ свежая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 74"

    "КИВИ свежие"

    Кол-во: 300

    "Позиция 75"

    "ЛИМОНЫ свежие"

    Кол-во: 150

    "Позиция 76"

    "МАНДАРИНЫ свежие"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "ЯБЛОКИ АЙДАРЕД свежие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 78"

    "ЯБЛОКИ ГОЛЬДЕН (НАВАЛ) свежие"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 79"

    "ЯБЛОКИ ГРЕННИ (НАВАЛ) свежие"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 80"

    "БАНАНЫ свежие"

    Кол-во: 900

    "Позиция 81"

    "АВОКАДО свежее"

    Кол-во: 120

    "Позиция 82"

    "ГРАНАТ ПРЕМИУМ свежий"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "ФИЗАЛИС 100г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "ЛАЙМ свежий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 85"

    "АБРИКОСЫ свежие"

    Кол-во: 120

    "Позиция 86"

    "ГРУША КОНФЕРЕНС КАЛИБРОВАННАЯ свежая 180-200г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "ИНЖИР свежий"

    Кол-во: 60

    "Позиция 88"

    "КИВИ КАЛИБРОВАННЫЕ свежие 110-115г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "МАНГО свежее"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "МАНДАРИНЫ КАЛИБРОВАННЫЕ свежие 90-100г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 91"

    "НЕКТАРИНЫ свежие"

    Кол-во: 150

    "Позиция 92"

    "ПЕРСИКИ свжие"

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "СЛИВА свежая"

    Кол-во: 100

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081616
    Оказание услуг по приёму, хранению и отпуску ГСМ для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001176
    Оказание услуг по приёму, хранению и отпуску ГСМ для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для...
    177081
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    29 172 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211081813
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от н.п. Гоцатль до н.п. Карадах, н.п. Корода с отводом на н.п. Балануб, н.п. Цалада, н.п. Тлогоб, н.п. Сех Гунибского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый от газопровода к н.п. Кища н.п. Цизгари – н.п. Викри с отводом к н.п. Цураи Дахадаевского района Республики Дагестан" (22/2.3/0008611/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от...
    177083
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    59 257 663
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211081810
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от перспективного межпоселкового газопровода к н.п. Яркуг Агульского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый от перспективного межпоселкового газопровода к н.п.Хутхул и н.п Миси Агульского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый от н.п. Гоа к н.п. Фите Агульского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковы н.п. Худиг - н.п. Арсуг - н.п. Буршаг Агульского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый н.п. Тркал – н.п. Цлак Хивского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый от отвода на н.п. Фурдаг до н.п. Атрик с отводом на Хурсатиль Хивского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый н.п. Конциль – н.п. Заза Хивского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый н.п. Гдынк Ахтынского района Республики Дагестан" (22/2.3/0008607/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от...
    177082
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    81 149 415
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить