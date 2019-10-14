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Номер извещения
31908354385
Уникальный номер закупки
19/4.3/0074008/ГПитание
Наименование закупки
Поставка свежих овощей и фруктов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка свежих овощей и фруктов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.11.201906.11.2019 16:0006.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908354385Подведение итогов не позднее Поставка свежих овощей и фруктов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка свежих овощей и фруктов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
17 419 709,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
01.2
01.13
46.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 33500
Кол-во: 33500
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 1400
Кол-во: 700
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 1300
Кол-во: 17000
Кол-во: 400
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 1200
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 22000
Кол-во: 1000
Кол-во: 5
Кол-во: 1200
Кол-во: 300
Кол-во: 1200
Кол-во: 300
Кол-во: 1700
Кол-во: 300
Кол-во: 2000
Кол-во: 1500
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 5000
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1500
Кол-во: 600
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 2000
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 550
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 1800
Кол-во: 1200
Кол-во: 24000
Кол-во: 3500
Кол-во: 400
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 14500
Кол-во: 400
Кол-во: 1200
Кол-во: 1000
Кол-во: 550
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 600
Кол-во: 450
Кол-во: 620
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 2200
Кол-во: 300
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Кол-во: 300
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Кол-во: 2500
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Кол-во: 350
Кол-во: 200
Кол-во: 1200
Кол-во: 3000
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Кол-во: 1200
Кол-во: 500
Кол-во: 1200
Кол-во: 500
Кол-во: 600
Кол-во: 150
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 600
Кол-во: 1000
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 350
Кол-во: 120
Кол-во: 20
Кол-во: 120
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