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Номер извещения
31908354319
Уникальный номер закупки
19/2.1/0076776/ТГННовгород
Наименование закупки
Оказание консультационных услуг по поддержанию системы менеджмента качества в период внедрения требований СТО Газпром 9001-2018 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в 2019-2020 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-15-81
Факс
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Адрес электронной почты
O.Telitsina@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Телицына О. С.
Место рассмотрения предложений
Н.Новгород, ул.Звездинка, 11 ООО ГТНН
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание консультационных услуг по поддержанию системы менеджмента качества в период внедрения требований СТО Газпром 9001-2018 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в 2019-2020 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.201929.10.2019 17:0029.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908354319Подведение итогов не позднее Оказание консультационных услуг по поддержанию системы менеджмента качества в период внедрения требований СТО Газпром 9001-2018 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в 2019-2020 гг.Н.Новгород, ул.Звездинка, 11 ООО ГТНН
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание консультационных услуг по поддержанию системы менеджмента качества в период внедрения требований СТО Газпром 9001-2018 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в 2019-2020 гг.
Начальная цена
1 082 188,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
71.20.19.120
71.20.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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