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Номер извещения
31908353502
Уникальный номер закупки
19/4.3/0056619/Электрогаз
Наименование закупки
Поставка автомобиля - бурильно крановая машина с вращателем, буром и люлькой, шасси КАМАЗ 43118 для нужд филиала «Мосэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» (№ 0056/19/4.3/0056619/Электрогаз/К/ГОС/Э/30.09.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
Tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркина О. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Поставка автомобиля - бурильно крановая машина с вращателем, буром и люлькой, шасси КАМАЗ 43118 для нужд филиала «Мосэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.11.201906.11.2019 14:0006.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908353502Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля - бурильно крановая машина с вращателем, буром и люлькой, шасси КАМАЗ 43118 для нужд филиала «Мосэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля - бурильно крановая машина с вращателем, буром и люлькой, шасси КАМАЗ 43118 для нужд филиала «Мосэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз»
Начальная цена
7 984 238,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
45.11.1
45.11.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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