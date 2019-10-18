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    Главная / Торги / Поставка инструментов

    Поставка инструментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352479Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментовПо месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908352479

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0073592/ДИркутск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4.3_0073592 - ДоМИ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Контактный телефон

    +7 3952 78-39-07

    Факс

    +7 3952 24-36-73

    Адрес электронной почты

    shimkona@irkutsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шимко Н. А.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352479Подведение итогов не позднее Поставка инструментовПо месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов

    Начальная цена

    232 268,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Классификатор ОКПД2

    46.90.10.000

    Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сверло спиральное 11,50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Резец токарный торцевой 32х20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Резец токарный торцевой 25х16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Вороток для метчиков М8-М20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Вороток для метчиков М10-М36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Вороток для метчиков М3-М12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Вороток для метчиков М1-М8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Клещи токоизмерительные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Пистолет герметиковполукорпусной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Цепь пильная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Набор шпильковертов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Скобы закаленные16 мм."

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Патрон быстрозажимной для станка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Патрон сверлильный диаметр 3-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Угольник плоский"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Угольник упорный высокоточный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Штангенциркуль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Набор шлифовальных головок"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Заклепочник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Набор пилок (полотен)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Пластина напаиваемая Т15К6 8х20х5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "Пластина напайная Т5К10 6,5х14х6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Пластина напайная Т5К10 8,5х16х8"

    Кол-во: 150

    "Позиция 25"

    "Пластина напайная Т5К10 16х14х5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 26"

    "Диск отрезной алмазный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Набор ключей омедненных КГК 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Набор ключей омедненных КГН 11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Набор ключей гаечных"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 150

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