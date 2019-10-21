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Номер извещения
31908352360
Уникальный номер закупки
19/2.1/0060835/ТГЮгорск
Наименование закупки
Образовательные услуги по направлению «Системы средств мониторинга движения транспортных средств с помощью оборудования ГЛОНАСС/GPS»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-24-92
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
announce@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимкин А. А.
Место рассмотрения предложений
628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15
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Образовательные услуги по направлению «Системы средств мониторинга движения транспортных средств с помощью оборудования ГЛОНАСС/GPS»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.11.201905.11.2019 08:3005.11.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352360Подведение итогов не позднее Образовательные услуги по направлению «Системы средств мониторинга движения транспортных средств с помощью оборудования ГЛОНАСС/GPS»628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Образовательные услуги по направлению «Системы средств мониторинга движения транспортных средств с помощью оборудования ГЛОНАСС/GPS»
Начальная цена
1 008 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
85.42.19.900
85.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 42
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