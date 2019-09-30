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Номер извещения
ВЗЛ_без публикации
Уникальный номер закупки
19/4.2/0075609/ТГЮгорск/ЕИ
Наименование закупки
Поставка балластирующих конструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка у единственного поставщика
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-28-33
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
SA.Babkina@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка балластирующих конструкций
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Не подписана
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка балластирующих конструкций
Начальная цена
418 339,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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